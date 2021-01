“Me voy a volver loca”: Brenda Zambrano compartió los sucesos de terror que ocurren en su casa

La modelo originaria de Tamaulipas ha hablado varias veces sobre las presencias sobrenaturales en su hogar. (Foto: Instagram @brendazambranoc)

Desde hace semanas, Brenda Zambrano, la modelo de 27 años, comenzó a contarle a sus 4.9 millones de seguidores en Instagram una serie de hechos extraños que han ocurrido en el departamento que comparte con su pareja, el modelo y estrella de televisión Guty Carrera. Vírgenes rotas, sonidos extraños en la madrugada y testimonios de movimientos inexplicables resumen la experiencia de la tamaulipeca en los últimos días.

Todo empezó con una serie de historias donde Brenda contó que una amiga suya le mandó foto desde su departamento. En ella, una figura de la Virgen de Guadalupe que le pertenecía a la modelo está en el suelo rota en su totalidad. “Sí estoy muy sacada de onda”, expresó en las mismas historias de Instagram. “No sé qué creer. No sé qué hacer. Ya ahora que venga Guty vemos qué hacemos”.

En todos los videos disponibles en las destacadas de la cuenta de Brenda, ha reiterado en múltiples ocasiones lo miedosa que es, especialmente en temas de “energías” y “fantasmas”. Se defendió de aquellos que insinúan en redes sociales que sólo dijo tener apariciones en la casa para llamar la atención: “Yo no publico ese tipo de cosas. O sea, ¿yo por qué querría hacer esto si comparto, más que nada, lo que vivo día a día, pero no cosas de fantasmas?”.

En sus historias de Instagram dejó el metraje donde puede verse cómo una de las sillas se mueve sola (Captura: Instagram @brendazambranoc)

Recientemente la pareja de modelos publicó en sus perfiles el registro de movimiento anormal en su departamento. Tras haber colocado cámaras tanto en su habitación como en la planta baja del penthouse que comparten, dieron evidencia sobre cómo algunos de sus muebles se mueven por su cuenta. Primero fue un ventilador de su cuarto mientras ellos dormían.

Hace unos días compartió un video donde se vio claramente cómo una de las sillas de su comedor es arrastrada con lentitud en la madrugada. Esto fue la gota que derramó el vaso para la tamaulipeca. “Hasta me dan ganas de llorar del miedo”, confesó la antigua participante de Acapulco Shore.

De hecho, Zambrano expresó que ya van varias noches donde despierta en plena madrugada a causa del ruido que escucha en la planta baja del departamento y en su propia habitación. Insistió que hay veces donde despierta a las 2, a las 3 y hasta las 3:33 de la mañana con exactitud.

La estrella de Acapulco Shore insistió a sus seguidores que nada de lo que dice es inventado (Foto: Instagram @brendazambranoc)

Por otra parte, Guty Carrera le ha mostrado a sus seguidores cómo ha hecho “limpias” alrededor de la casa con incienso y otros materiales. Esto, sin embargo, no ha probado ser efectivo para disminuir las tensiones de su novia respecto a la presencia de fantasmas.

“Ya no sé qué verg* está pasando”, dijo Zambrano al borde del llanto. “Me voy a volver loca. Si de por sí estoy loca, ¡me voy a volver más!”.

Aunque le encantaría irse cuanto antes del departamento, la modelo explicó a sus seguidores que aquello no puede hacerlo tan rápido como quisiera, primero debe esperar a terminar contrato con su vivienda actual y dejar todo en orden. “Uno no se puede salir así de la noche a la mañana. Ya nos estamos moviendo para que nos den el okay”.

Brenda y su novio Guty llevan registros de todos los sucesos paranormales en sus cuentas de Instagram (Foto: Instagram @brendazambranoc)

No obstante, para la fortuna de Brenda, ella misma declaró en un comentario breve que ya está en planes de mudanza con su novio: “Ya tenemos el otro departamento”. Eso sí, no pueden abandonarlo sin antes arreglar lo necesario para no tener dificultades. “No nos podemos ir así... ya. Todo lleva un proceso, ya saben, si no queremos tener problemas legales”.

El último incidente que tuvieron relacionado con estos fenómenos fue una falla de la televisión de su cuarto donde la pantalla comenzó a parpadear y tener luces verdes intermitentes (disponible en la cuenta de Tik Tok de Brenda Zambrano). “Se los juro por mi madre que no me estoy inventando nada”, dijo.

MÁS SOBRE EL TEMA:

Acapulco Shore: Celia Lora, Mane, Brenda Zambrano y otras polémicas participantes

La furia de Mane de “Acapulco Shore”: defendió a Jawy en Twitter e insultó a Brenda Zambrano y Dania Méndez