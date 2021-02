“Recibí una advertencia”: Juan Osorio reveló que no pidió permiso a Televisa hablar del COVID-19 en su nueva telenovela

Juan Osorio es productor de Televisa desde hace más de tres décadas (IG: juanosorio.oficial)

Este lunes 22 de febrero llegó a la pantalla la anunciada nueva producción melodramática de Juan Osorio, quien con Qué le pasa a mi familia, su nueva apuesta, recibió una advertencia por parte de altos ejecutivos de Televisa debido a que en la telenovela se está abordando el tema de la pandemia, situación que no había platicado antes el productor con sus superiores.

Fue en el programa de radio Fórmula espectacular donde fue cuestionado el realizador, quien ya padeció los embates de la enfermedad producida por el virus SARS COv-2, misma que lo llevó a requerir un tanque de oxígeno por varios días el pasados mes de diciembre.

Se le preguntó si en la televisora ya le habían dado permiso de abordar el tema de la pandemia en la telenovela, a lo que contestó que a los altos mandos no les agradó la iniciativa de llevar a la pantalla chica un tema álgido de salud mundial que continúa haciendo mella en la población: “es una pregunta muy difícil porque sí, efectivamente recibí una advertencia porque lo hice sin pedir permiso”, comentó.

Juan y Emilio Osorio padecieron el contagio de COVID-19 en diciembre y enero respectivamente, ambos se reincorporaron tras dar negativo, a la telenovela (Foto: Instagram@produccion_osorio)

El papá de Emilio Osorio, quien también forma parte del elenco del melodrama y recientemente sufrió la enfermedad de COVID-19 para dar negativo tras días de tratamiento, comentó que el riesgo valió la pena pues es de suma importancia retratar la realidad que se vive en el mundo a través de la pantalla chica: “la apuesta era: ‘creo que vale la pena, hay que hacerlo, lo estamos viviendo’. Confiaron en mí pero sí me llamaron la atención por no haber avisado, pero creo que funcionó”.

Y continuó hablando del mensaje que quiere llevar a las familias mexicanas tocando el tema, “A veces nos cuesta trabajo tener que aceptar esta realidad, pero ni modo, no es un problema de mi país, es un problema mundial y eso tenemos que tocarlo, nos guste o no y hacer conciencia de que si nosotros no nos cuidamos, imagínate no cuidar algo tan importante como es el alimento que está llevando doña Luz que cuida tanto, debe de tener mucha higiene dentro del lugar, mucho respeto por su clientela, y ahí está el mensaje, expresó el productor en relación al personaje de Diana Bracho, quien es propietaria de una rosticería en la trama.

Cabe mencionar que el rating de la telenovela tuvo en su primer capítulo 3 millones de espectadores y gracias al éxito, Juan siguió defendiendo su proyecto frente a los ejecutivos: “Creemos que este tipo de telenovelas todavía tienen aceptación en la audiencia, el tratar un tema tan importante de la madre, ya cuando los hijos están grandes y se independizan y se olvidan que existe ese ser humano que dio la vida por nosotros, ahí se desencadena toda la trama”.

Juan Osorio ha realizado grabaciones de su proyecto en locaciones siguiendo los protocolos sanitarios (Foto: Instagram)

El proyecto ha causado gran polémica desde que comenzaron las grabaciones pues Ariadne Díaz y José Ron decidieron “bajarse del barco”, por lo que finalmente Eva Cedeño y Mane de la Parra se quedaron con los protagónicos de la historia.

Aunado a esto, hace unos días el actor Mauricio Mejía causó revuelo en sus redes sociales, pues mediante una dinámica de preguntas y respuestas aseguró que había tenido que acceder a salir con Osorio para obtener un papel en una de sus telenovelas; y aunque no mencionó el nombre del realizador, el histrión colombiano de 46 años se refirió a él como “el ex de Niurka”, y además escribió una frase con la que el público identifica plenamente a la vedette cubana “I’m sorry for everybody”, con lo que no dejó lugar a dudas de que se estaba refiriendo al productor de ¿Qué le pasa a mi familia?

“Ustedes me conocen, sinceramente ustedes creen que yo, si no lo hago con una mujer mucho menos con un hombre. Lamento mucho que él haya hecho eso, lamento mucho que se quiera colgar de una fama que no existe y menos conmigo, carajo. Yo tengo todo menos de salir del clóset, y no he hablado de este tema porque no iba a tocarlo, pero ustedes siempre me hacen el favor de tener esta educación y con gusto lo contesto”, dijo el productor al ser cuestionado por reporteros acerca de lo sucedido.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: