“Te sientes apestado y marginado”: Juan Osorio comparó su lucha contra el COVID a la vida del “Chapo” en la cárcel

El productor Juan Osorio es uno de los que más padeció tras contraer COVID-19 e incluso llegó a despedirse de sus hijos por los síntomás tan arrolladores que se reflejaron en su cuerpo, pero un poco más repuesto y con la ayuda de un tanque de oxígeno, se reincorporó a sus actividades al frente de la telenovela Qué le pasa a mi familia y comparó su lucha contra el coronavirus con la estancia del “Chapo” Guzmán en la cárcel.

La ex pareja de Niurka se sinceró sobre su proceso para superar la temida enfermedad que lo aisló en su domicilio por varias semanas y con el temor de haber contagiado a sus hijos.

Según Osorio, todo el tiempo que estuvo en su habitación se sintió como en una prisión e incluso en una situación muy similar a la de Joaquin “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos por liderar el Cártel de Sinaloa, uno de los más podeoros y sanguinarios en el país.

“Yo decía que era el ‘Chapo’ Osorio porque me daban el plato de comida en la puerta y con platos desechables. Mi ropa, la persona que ayuda con mi ropa me dijo ‘ya la desinfectamos’, pero le tienen miedo a agarrarla, con todo eso te sientes como apestado y marginado. Al final del camino eso vale gorro, lo importante es que tu vida se salve”, dijo al asegurar que ahora valora cada asspecto de su vida.

Juan Osorio se mostró conectado a un tanque de oxígeno

El productor dijo que tuvo tres crisis de ansiedad e incluso llegó a pensar en la muerte, pero fue su enfermera quien lo ayudó a recobrar la oxigenación.

Juan Osorio llegó a su trabajo conectado a un tanque de oxígeno, soporte del que depende ahora para completar su oxigenación.

“Los doctores me dicen que es temporal y le estoy echando muchas ganas para mi recuperación... (tanques de oxígeno que usa al día) bastantes, son dos grandes y uno mediano”, detalló.

Resaltó que le preocupó mucho descuidar sus actividades profesionales y por supuesto el cuidado de sus hijos.

“Lo material no me preocupaba, me preocupaba lo emocional: lo que amas, lo que haces, la carrera, a lo que nos dedicamos. Además me entró mucha angustia porque yo conviví con mis hijos y le pedí a mis Dios que mis hijos no estuvieran contagiados... es una angustia muy fuerte, muy feo. Además la producción de Qué le pasa a mi familia en días de grabación y eso te presiona”, mencionó.

Aseguró que dejó varias instrucciones a su hija para actuar en caso de que él falleciera, pero ahora que su salud comienza a mejorar tiene claro que valora todo: “Comer, vivir bien, no pelearme con nadie, disfrutar. Amo diferente la vida”.

La relación de Juan Osorio y Niurka

Aunque Juan Osorio y Niurka han tenido polémicos desencuentros a lo largo de su historia juntos y recientemente la vedette aseguró que de vez en cuando tienen encuentros íntimos, fue el productor quien habló del acercamiento que tuvieron durante su enfermedad.

“Ella estuvo muy al pendiente de mí. Lloró conmigo cuando me vio muy mal y con ella tuve una videollamada diciéndole ‘Emilio (Osorio) está aquí'. Pero fuera de eso, no tengo nada que decir”, concluyó.

