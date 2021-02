Así respondió Juan Osorio a Mauricio Mejía: el actor aseguró que tuvo que salir con él para conseguir un papel

Juan Osorio y Mauricio Mejía han trabajado juntos en las producciones de Televisa (Foto: Cuartoscuro/Instagram@mauricio_mejia)

Hace unos días el actor Mauricio Mejía causó revuelo en sus redes sociales, pues mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, aseguró que había tenido que acceder a salir con el productor Juan Osorio para obtener un papel en una de sus telenovelas; y aunque no mencionó el nombre del realizador, el histrión colombiano de 46 años se refirió a él como “el ex de Niurka”, y además escribió una frase con la que el público identifica plenamente a la vedette cubana “I’m sorry everybody”, con lo que no dejó lugar a dudas de que se estaba refiriendo al productor de ¿Qué le pasa a mi familia?

La acusación que difundió Mejía en su cuenta de Instagram (Foto: Captura de pantalla)

Ahora, Osorio fue interceptado a las afueras de Televisa por un grupo de reporteros quienes le cuestionaron lo expuesto por Mejía, pues consideraron que se trata de una acusación grave que podría considerarse hasta una difamación. El realizador de melodramas habló del caso y desmintió lo dicho por el colombiano, asegurando que una de las cosas que no hará es “salir del closet”, puesto que no tiene nada que esconder.

“Ustedes me conocen, sinceramente ustedes creen que yo, si no lo hago con una mujer mucho menos con un hombre. Lamento mucho que él haya hecho eso, lamento mucho que se quiera colgar de una fama que no existe y menos conmigo, carajo. Yo tengo todo menos de salir del closet, y no he hablado de este tema porque no iba a tocarlo, pero ustedes siempre me hacen el favor de tener esta educación y con gusto lo contesto”, dijo dirigiéndose a los periodistas.

Mauricio Mejía se refirió a Osorio como "el ex de Niurka" (Foto: Captura de pantalla)

Y es que Osorio aseguró que no le preocupa que se difunda ese rumor, pues tiene la conciencia tranquila, sin embargo sí destacó que Mejía “le da mucha pena”, aunque descartó proceder legalmente contra él por considerar el hecho un despropósito.

“No, tú preocúpate cuando realmente tengas algo que temer, preocúpate cuando realmente hayas hecho algo, pero cuando no has hecho nada, por favor, tienes que estar tranquilo y dar la cara. Para nada, soy muy afortunado de toda mi vida, tengo amigos que me conocen de años y podré ser geniudo, enojón, de repente podré ser medio exigente, muy exigente, pero nunca oculto lo que hago”, añadió.

Osorio se dijo tranquilo de contar con el apoyo de los elementos de la prensa y de su familia, quienes no creerían lo difundido por Mejía:

Juntos procrearon a Emilio Osorio, quien ha seguido los pasos en la actuación de su madre (Foto: Archivo)

“No tomaré acciones, para qué, eso es lo que está esperando para que le vayan a preguntar. Es una difamación, pero no peleemos, o sea, yo estoy encausado ahorita a mi novela, tengo muchas ganas de que le vaya muy bien a ¿Qué le pasa a mi familia?, estoy trabajando, le doy gracias a Dios que volví a nacer, que estoy con salud, y es lo que me importa y es lo que tengo que valorar, lo que venga después, mientras ustedes no lo crean es lo importante, y mi familia no lo va a creer, para nada”, aseguró.

El ex esposo de Niurka dijo que no había hablado del tema para no darle la importancia que no merece: “Cuando se da cuenta que no hay réplica, y que no va a funcionar por ahí, pues está mal. Pobre Mauricio, porque me da mucha pena y sí lo apoyé actoralmente y no salí con él, fue a mi oficina, yo rara vez me voy a un restaurante a contratar actores cuando no quiero que se den cuenta a quién traigo, pero de ahí en fuera no. Ni lo tomo en cuenta, no lo voy a contratar porque no hay personajes, si hay un personaje que le vaya lo contrataría, pero no, afortunadamente hay muchos actores”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Regreso a la vida”: Juan Osorio volvió a las grabaciones de su telenovela luego de vencer el COVID-19

Juan Osorio reveló que su hijo Emilio tiene COVID-19 y está confinado

“Te sientes apestado y marginado”: Juan Osorio comparó su lucha contra el COVID a la vida del “Chapo” en la cárcel