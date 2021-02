A unos días de haber salido del hospital, Toño Mauri ya tiene proyectos

Toño Mauri ya tiene planeados algunos proyectos (Foto: Captura de pantalla)

Antonio Mauri Villariño, mejor conocido por el público mexicano como Toño Mauri, tiene poco más de una semana de haber sido dado de alta. El haber estado cerca de la muerte, lejos de detenerlo, solamente lo inspiró y ahora el actor ya está haciendo planes para futuros proyectos a lado de su hijo.

De acuerdo con un video que publicó el portal Quién, el actor compartió que piensa que Dios le dejó sobrevivir para un propósito en la vida, por lo que ahora se dedicará a realizar contenido que le sirva a la sociedad.

“Toño, mi hijo, tiene una productora, Hippo, y quiero con él crear contenidos católicos y crear contenidos positivos a la sociedad. Tengo en puerta una serie, que empezamos a grabar en mayo, que se llama “Mariachis”, esta serie tiene como común buscar la unión familiar”, adelantó el intérprete.

Por otra parte, también quiere compartir todo lo que vivió cuando se contagió, y cómo han vivido después del trasplante.

Mauri también reveló que los médicos le dijeron a su esposa que no sobreviviría (Foto: Jesse S. Jones/Jesse S. Jones\University of Florida)

“Quiero hacer un documental y quiero hacer un testimonio. Con las imágenes que yo tengo para llevar a la gente desde el principio hasta hoy”, agregó.

Mauri Villariño, también narró de propia voz lo que sucedió desde que toda su familia se enfermó el año pasado, hasta los pensamientos que tuvo cuando ingresó al hospital.

“Este virus nos dio a toda mi familia, y en este caso, al que le dio más fuerte, fue a mí. En mi caso, atacó los pulmones. Yo entré al hospital pensando que quizá estaría máximo dos o tres días, pero me encontré con la realidad de pensar que cada día era el último durante ocho meses”, comenzó.

El actor explicó que sin una ayuda como la del trasplante, él no hubiera podido salir adelante, por lo que rezó para poder volver a su familia.

Mauri le agradeció a se esposa por ayudarlo (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO)

“Lo que yo necesitaba era un trasplante de pulmones, porque sin eso yo ya no tenía ninguna solución. Fueron dos etapas, la etapa normal del COVID y ahora la etapa de trasplante. Solo le pedí a Dios que me ayudara porque yo quería ver a mis hijos, y sé que me escuchó porque tiene algo para mí que quiere que haga, que va relacionado a este testimonio”, aseveró.

Por lo pronto, el histrión aseguró que toda esta experiencia lo ha hecho valorar las cosas que podrían parecer mínimas. Aunado a esto, agradeció a su esposa Carla, por intentar ayudarlo desde donde podía.

“La vida me ha cambiado con esto, me ha sensibilizado, me he dado cuenta hasta de lo más elemental que es caminar, porque no puedo caminar ahorita. Estuve en coma casi cuatro meses, le hablaban a mi esposa y le decían que esa noche iba a ser la última. Entré a una lista para esperar a esta donación. Carla mi esposa, fue la que se dio a la tarea de buscar todo lo que necesitaba. Es mi compañera y es un ángel”, expresó.

Mauri Villariño agregó que quiere que todo las malas experiencias se puedan transformar en algo positivo que él le pueda dar al mundo y que incluso pueda llegar a ayudar a las personas. Agregó, que le escribió una carta a la familia del donador, y aunque no reveló sus contenidos, sí dijo que les dio las gracias.

Mauri expresó que pidió a Dios por volver a ver a su familia (Foto: Cuartoscuro)

“Ahora quiero que ese sufrimiento se convierta en alegría y que juntos ayudemos a la gente, creo que esa es mi misión y creo que a eso me quedé. Le hice una carta a la familia del donante, donde le expreso lo que siento, mi agradecimiento”, declaró.

