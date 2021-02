“¡Es una mentira!”: Humberto Dupeyrón negó que su hija Natasha sufriera abuso

En su Instagram compartió su experiencia en un video (Captura: Instagram @natdupeyron)

Natasha Dupeyrón ha generado polémica desde la semana pasada cuando, a través de sus redes sociales, compartió un video sobre una experiencia importante que tuvo respecto a un proyecto donde la invitaron a cantar en compañía de otras 18 artistas en todo el mundo. En su testimonio quedó entendido que había sido víctima de abuso sexual; no obstante, su padre, el actor Humberto Dupeyrón aseguró que no es el caso.

En entrevista para el programa Sale el Sol, el histrión de comedia habló para Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado sobre las afirmaciones de su hija. Rompió el silencio y reveló que era mentira que su Natasha haya pasado por una situación de abuso y que más bien su mensaje era para hablar de mujeres que sí lo han vivido y que ella defiende.

“Ella está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas y está en pro de la mujer. Ella defiende todas estas causas difíciles. De ahí ha dado entrevistas y yo no sé cómo se malinterpretó”, declaró el actor que apareció en películas como El Gato con Botas y Los cuentos de Pancho Villa.

La actriz de Miss XV apoya al movimiento feminista y ha dicho que es algo que ama (Foto: Instagram @natdupeyron)

Al preguntarle a Humberto, quien actualmente vive en la Casa del Actor, si la publicación de Natasha fue para llamar la atención, lo negó rotundamente. “¡No, tampoco, tampoco! Ella defiende a estas mujeres. ¡Es una mentira y ella no lo dijo! Eso es mentira. Nunca he sufrido por mi hija ningún tipo de problema, ¡yo te lo diría!”.

De hecho, el señor Dupeyrón mencionó que su propia hija lo contactó tras la reacción de los medios por su video. Explicó que Natasha quiso aclararle la situación. “Mi hija me habló para decir ‘Papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así'”, relató el actor retirado. “’A mí no me ha pasado nada, papá'”.

Así, Natasha le pidió ayuda a su padre en caso de que otros medios le buscaran para aclarar la situación de la actriz de Plan V. Humberto Dupeyrón explicó que su hija dijo que “‘Si te hablan para algo, tú diles que están equivocados’. El que difundió eso es una mentira”.

Natasha le dijo a su padre que no entendía cómo es que mal entendieron lo que quiso decir en su video (Foto: Instagram @natdupeyron)

Eso sí, cuando le hablaron de la más mínima posibilidad de que a Natasha en verdad hubiera pasado por una situación de abuso, Humberto Dupeyrón aclaró que él no sólo lo diría y confirmaría, sino que tomaría cartas en el asunto de inmediato.

“Yo te lo diría”, expresó. " Yo le diría: ‘Bueno... pues sí, ni modo, fue verdad. Fue este tipo, ya lo metí en el bote, ya no está aquí, ya sé quién fue’. Pero no existe. No existe eso. No existe”. Así, poco después reiteró: “Me hubiera dolido mucho y empezaría yo a investigar, de alguna manera, cómo poder saber quién fue y cómo lo meto al bote. ¡Lo hundo, lo hundo, lo hundo!”.

Uno de los motivos por los que el mensaje de Natasha Dupeyrón pudo haber sido malinterpretado es por algunas palabras que dijo a lo largo del metraje donde hablaba de su propia experiencia. Así, entre lágrimas en los ojos y a veces con la voz quebrada, hizo aseveraciones como “Me estoy tratando de hacer la muy fresca porque no quiero ser vulnerable, pero hay veces que está bien serlo”.

El actor retirado declaró que, de ser verdad que su hija fue una víctima, él se encargaría de ayudarla (Foto: Instagram @natdupeyron)

También, otra de las cosas que llegó a expresar fue “Estoy aquí, compartiendo esta parte de mí que no se quiere quedar callada pero tampoco sabe cómo hablar porque no es fácil”. Más bien su video era para mostrar su apoyo a las mujeres que han vivido este tipo de abuso y para consolarlas en caso de que todavía no pudieran confesar lo que habían pasado.

Desde que subió el video y obtuvo la reacción de diversos medios de comunicación, la propia Natasha Dupeyrón no ha dado aclaraciones por su cuenta.

MÁS SOBRE EL TEMA:

Nathasha Dupeyrón confesó que fue víctima de abuso: “Tenía miedo de decirlo en voz alta”

“Me silenciaron por mucho tiempo”: Nath Campos reiteró que fue revictimizada tras denunciar abuso sexual de Rix

“Soy parte de las estadísticas”: Daniela Luján confesó que fue víctima de acoso