“Me silenciaron por mucho tiempo”: Nath Campos reiteró que fue revictimizada tras denunciar abuso sexual de Rix

A unos días de acusar al youtuber Rix de abuso sexual, Nath Campos explicó que lo hizo hasta ahora porque los comentarios a su alrededor no eran alentadores y la “silenciaron por mucho tiempo”, pero una serie de sucesos y muchos meses de terapia la impulsaron a alzar la voz en contra de la violencia de género.

Luego de haber sido atacada por demorar su denuncia, la influencer reapareció en entrevista con Paola Rojas para hablar de su proceso para aceptar lo que vivió aquella noche después de una fiesta en compañía de amigos.

En la conversación expuesta en el programa Al Aire con Paola Rojas, Campos aseguró que en más de una ocasión se ha sentido revictimizada, especialmente porque el abuso sexual ocurrió después de haber ingerido alcohol, ya que para muchos esto fue una justificación para Rix y ella se puso “en una situación de riesgo”.

“Sentí culpa por haberme puesto en un estado de riesgo y los primeros comentarios que recibes, porque si bien la denuncia legal y pública la hice años después, cuando pasó lo hablé con la gente dentro de mi grupo de trabajo y los comentarios de rechazo, las justificaciones que ponen para esto e incluso las lecciones que intentaron darme de cómo las mujeres tenemos que reaccionar, me silenciaron un montón de tiempo y tuve que trabajarlo mucho en terapia”, declaró la influencer esta mañana.

Nath Campos señaló que se decidió a hacer la denuncia después de un largo proceso de sanación y conocer diferentes perspectivas sobre el abuso sexual.

“Me da mucho gusto haber llegado hasta acá. Es una serie de sucesos que pasaron en mi vida y que me inspiraron a querer alzar la voz... creo que esto es algo con lo que se pueden indentificar, hombres y mujeres, pero en mi caso mujeres me han escrito que se identifican con el sentimiento, los comentarios negativos y sentir el rechazo”, recalcó.

La ex concursante de ¿Quién es la Máscara? también habló de los ataques que recibió por haberse alcoholizado esa noche. “Esos fueron los comentarios que me frenaron al principio. Que para él sea una justificación y para mí una culpa, creo que ahí hay un doble discurso... el ponerme borracha no es dar consentimiento, son dos cosas completamente distintas, pero es parte de la cultura en la que vivimos”, declaró.

Destacó que sí se sintió muy culpable por excederse en alcohol, pero después de mucho tiempo entendió que su estado no debe ser causa de su abuso.

Resaltó la diferencia que existe entre los géneros, ya que mientras una mujer sí debe temer por ingerir alcohol, con un hombre no pasa una situación similar.

Tunden al Programa Hoy por sus comentarios sobre el caso Nath Campos

Volvió a referirse a los comentarios que recibió por parte de algunos youtubers o conductores de Televisa, como Martha Figueroa, Arath de la Torre y Andrea Legarreta, quienes el pasado lunes emitieron en Hoy frases como: “¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse?”, “Esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera” o “Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas”.

Reiteró que fueron discursos irresponsables: “no sólo es mi caso... en general estamos hablando de violencia, abusos que sufren un montón de personas, y que cuando está diciendo esto no te fijas en cuántas personas puedes estar silenciando con tus comentarios con poca comprensión del tema. Se tienen que tomar con delicadeza y hablar con la complejidad que traen, y con el problema social que son”.

Fue el pasado viernes cuando la influencer se mostró más vulnerable que nunca y contó que hace algunos años fue agredida sexualmente por Ricardo González, mejor conocido como Rix, después de haber convivido en una fiesta en la que ingirió mucho alcohol.

Aclaró que se paralizó tras el ataque y no pudo reaccionar, pero además no recibió el apoyo necesario de su agencia de management y en más de una ocasión fue obligada a trabajar al lado de su agresor.

Campos destacó que rompió el silencio hasta ahora porque se sintió lista para comunicarlo a su familia y denunciar lo que por años había guardado con cautela para evitar el escarnio público.

El testimonio de Nath Campos cayó como balde de agua fría en el mundo de la farándula mexicana, donde muchos exponentes se volcaron hacia ella para tenderle una mano en medio del caos que significa interponer una denuncia penal y exponer su caso de abuso sexual por parte de una persona cercana.

