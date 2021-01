“Soy parte de las estadísticas”: Daniela Luján confesó que fue víctima de acoso

(Foto: Instagram de Daniela Luján)

Después de que la youtuber Nath Campos confesó que fue abusada sexualmente por su colega Rix, otras personalidades de la farándula mexicana han alzado la voz para solidarse con ella y hablar de sus propias experiencias con las agresiones de género, así fue el caso de la actriz Daniela Luján, quien reveló que sí ha sufrido acoso a lo largo de su carrera.

La protagonista de melodramas infantiles y ahora de diferentes obras de teatro, aceptó que sí ha sentido invadido su espacio por alguna persona del sexo masculino, por lo que ahora es parte de las estadísticas sobre este tema.

En entrevista con el programa Chismorreo, Luján aceptó que ha sido acosada y aprovechó para pedir que se cambie la mentalidad en la sociedad para hacer las denuncias correspondientes en casos de este tipo y frenar las agresiones hacia las mujeres.

“No puedo decir que nunca me ha pasado. Eso es lo triste porque soy parte de una estadística que es terrible. Simplemente por esas dos cosas soy parte de una estadística. Es muy fuerte”, comentó en el programa de Multimedios Televisión.

“Creo que es una lucha que llevamos mucho tiempo haciendo y que es importante alzar la voz en tu comunidad o con el alcance que tengas”, dijo para impulsar a otras víctimas a evidenciar sus casos y a frenar este tipo de situaciones de peligro a las mujeres.

Daniela Luján, conocida por sus participaciones en Una Familia de 10 y en puestas en escena, aprovechó este momento para refrendar su apoyo con las víctimas de abuso sexual y acoso.

“Me parece muy importante crear consciencia, hacerle saber a las mujeres que existimos muchas otras con toda la intensión de la sororidad y cambiar el pensamiento de nuestra sociedad que hay seres humanos, del género que quieras, que pensamos distinto, que queremos hacer un mundo mejor”, recalcó.

Luján recomendó cobijarse en las personas más cercanas: “Es importante tener personas a tu lado, creo que las redes de apoyo son muy importantes, tener amigos con quién contar, me parece increíble que ahora no sólo es con las personans cercanas, sino que puedes contar con otras personas gracias a las redes sociales y la tecnología”.

La declaración de Daniela Luján, llegó para apoyar el testimonio de otras famosas en México, como Eréndira Ibarra, Ixpanea, Nemix y principalmente Nath Campos, quien la semana pasada denunció en un video de YouTube que fue abusada sexualmente por su colega Rix.

La ex concusante de ¿Quién es la Máscara? aclaró que se paralizó tras el ataque y no pudo reaccionar, pero además no recibió el apoyo necesario de su agencia de management y en más de una ocasión fue obligada a trabajar al lado de su agresor.

Campos destacó que rompió el silencio hasta ahora porque se sintió lista para comunicarlo a su familia y denunciar lo que por años había guardado con cautela para evitar el escarnio público.

El testimonio de Nath Campos cayó como balde de agua fría en el mundo de la farándula mexicana, donde muchos exponentes se volcaron hacia ella para tenderle una mano y también atacarla en medio del caos que significa interponer una denuncia penal y exponer su caso de abuso sexual por parte de una persona cercana.

Tras ser expuesto, el mismo Rix contó su versión de los hechos, aunque aclaró que no recuerda muy bien porque consumió mucho alcohol aquella noche.

Aceptó que su voz en estos momentos perdía credibilidad frente a la de Nath Campos, a quien le ofreció una disculpa por todo lo que vivió desde aquella situación.

Hace unas horas, el mismo youtuber acusó que la denuncia de la hija de Kiko Campos ha servido para “fabricar un caso mediático y político” en su contra.

