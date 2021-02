“Científicamente comprobado”: la chef Betty de MasterChef México compartió el método que la hizo bajar 22 kilos en pocas semanas

La chef Betty ha sorprendido a sus seguidores con su notable baja de peso (Foto: Instagram @bettyvazquezchef)

Desde que salió al aire Masterchef México hace varios años a través de la señal de TV Azteca, la versión mexicana de la franquicia internacional conquistó al público y dio a conocer a los cocineros que, antes del programa, habían tenido una vida pública frente a los medios con un perfil más bajo. Fue así que personalidades como los chefs Herrera, Joserra y Benito Molina se dieron a conocer ante el público, ganándose la simpatía de muchos televidentes.

Pero fue la chef Betty Vázquez quien, gracias a sus estrafalarios atuendos y estilos de peinado, llamó la atención y significó para el programa la única figura de autoridad femenina, por lo que con sus críticas menos severas que las de sus colegas fue mostrando un aspecto más “maternal” con los participantes.

La chef dio de qué hablar desde las primeras temporadas por su estilo de vestir (Instagram @bettyvazquezchef)

Y es que en las temporadas iniciales del programa, la cocinera originaria de San Blas, Nayarit lucía una figura diferente a la que presume en la temporada 2021 del famoso reality show que busca encontrar al mejor cocinero amateur del país. Vázquez ha impresionado a los televidentes, quienes han notado el cambio drástico en su físico debido a que logró bajar más de 20 kilos en unas cuantas semanas.

Betty Vázquez ha participado en las 8 temporadas del popular programa (Foto: Twitter/ @MasterChefMx)

Hoy en día la chef Betty es una exponente de la cocina mexicana a nivel mundial, y aunque su carrera iba a ser otra, pues estudió Control aéreo y Aviación, goza ya de la popularidad que le ha brindado el programa semanal a través de ocho temporadas al aire.

Mucho le han preguntado a la chef qué dejó de comer o cuál fue el procedimiento que realizó para bajar tantos kilos, y la nayarita ya ha contado en algunos medios la dieta y el método que le ayudaron a bajar 22 kilos, hecho que ha causado revuelo entre los seguidores del programa conducido por Anette Michel.

“Es un método científicamente comprobado y seguido y apoyado Pronokal y el método se llama PnK. A través de una alimentación sana, de rutinas disciplinadas en tu forma de comer entras en este proceso de cetosis acompañada por médicos profesionales. He bajado 22 kilos en 10 semanas y cachito. Lo que es comer bien. No es un producto que vas y compras, tienes análisis médico y vas acompañada por un proceso psicológico y un coach físico”, expresó para el programa SNSerio.

La cocinera hace tres comidas al día y dos colaciones (Foto: Archivo)

“Piensa que toda la vida te has dado el gusto por la boca, y que de repente ves limitada tu ingesta de muchas cosas que emocionalmente te hacían sentir bien. Entonces sí debes de acompañarte, y en el proceso a lo mejor le hablas menos a tu coach, pero hay días en que te apoyan. Desayuno, tengo una colación, como, tengo una colación y ceno”, dijo sobre su dieta, donde incluye avena, verduras, frutas, ensaladas mixtas, sopas de champiñones y hasta licuados de frutas.

“Como cocinera profesional hago mis alimentos y de verdad, las imágenes no mienten. Son cinco fases donde debes de perder un porcentaje de tu peso en cada fase. La primera fase es la más dura porque no tienes proteína animal, sino desdoblada, tienes productos que te suplen tu proteína, pero dándote todos los requerimientos”, comentó la cocinera de 59 años.

La chef asegura que ahora se siente más ligera y puede dormir mejor (Instagram @bettyvazquezchef)

“Y te vas acomodando en tus horarios, y en las siguientes fases vas aprendiendo a comer pollo, carne, todo lo demás y hasta que terminas en una quinta fase en tu peso”, agregó la cocinera, quien confesó cómo fue el momento en que tomó la determinación de cambiar su estilo de vida:

“Me estaba abrochando el zapato y no podía respirar y era la gordura. Me cansaba, estaba de mal humor. Hoy duermo bien, tengo una excelente digestión, no te cuelgas, porque es la diferencia cuando estás bien alimentada, te vas compactando y tu piel reacciona”, confesó.