Osvaldo y Adriana protagonizaron una dramática eliminación en Masterchef México

(Foto: Twitter/ @MasterChefMx)

Cada nueva entrega de MasterChef México trae consigo nuevas polémicas; esta noche, los concursantes Osvaldo Jarvio y Adriana Salcedo protagonizaron el mayor escándalo del programa. En capítulos anteriores parecía que entre Osvaldo y Adriana había algo más que intenciones de amistad.

Sin embargo, nada fue concreto y Osvaldo era el que insinuaba estas propuestas románticas o de preferencia. Anteriormente ya habían trabajado en equipo, pero en este capítulo las cosas fueron totalmente diferentes ya que no lograron completar el reto en equipos lo que arrastró a José Luis al reto de eliminación.

(Foto: captura de pantalla Twitter)

Para el reto de equipos, los cocineros tenían que preparar comida para adultos mayores de asilos, tenían que cocinar entrada, plato fuerte y postre. Cada equipo tuvo que coordinar operaciones para completar el número de solicitado de platillos y cumplir con los estándares de calidad.

Conforme cada equipo fue preparando sus platillos el equipo azul, conformado por Adriana, José Luis y Osvaldo empezaron a tener complicaciones, la capitana fue Adriana por lo que asumió su papel de líder y exigió calidad a sus compañeros, el tiempo avanzó y el equipo no pudo terminar sus entregas, dejaron fuera el postre, lo que les trajo consecuencias negativas en sus evaluaciones.

(captura de pantalla Twitter)

Cuando la capitana pasó frente a los jueces a explicar su trabajo prefirió hablar de cómo se sentía ella, la chef Betty le dio la oportunidad de que explicara sus sentimientos y empezó por juzgar a su equipo. “Parece que le tienes miedo a las mujeres fuertes”, dijo Adriana mientras observaba fríamente a Osvaldo.

La cocinera explicó que a pesar de ser la líder de su equipo sus compañeros no hicieron caso a sus indicaciones y fue la causa por la que fallaron en el reto y no completaron los pedidos. Tanto como Osvaldo como José Luis no tuvieron la oportunidad de réplica y explicar lo que pasó.

(Foto: captura de pantalla Twitter)

La chef Betty regañó a todo el equipo porque ninguno hizo bien su trabajo. “vienen a ganar, a hacer una lucha independiente, no le puedes echar la culpa a nadie más”, concluyó la chef.

Después de tal escena, los usuarios en Twitter comentaron que con ese error Osvaldo perdió toda oportunidad de “ligar” a Adriana, con esa actitud demostró el lado oscuro de su personalidad y se burlaron de su reacción ya que “la pareja de MasterChef” terminó antes de iniciar.

Conforme avanzó el programa, los chefs pidieron a los cocineros concentrarse en sus preparaciones y evitar distracciones que los llevaran a perder la calidad de la alta cocina de MasterChef. Para el reto de eliminación los concursantes tuvieron que cocinar con hongos, debían de respetar las texturas de los sabores.

(Foto: captura de pantalla Twitter)

Conforme cada participante presentó su creación los jueces se sorprendieron por la calidad que la mayoría mejoró, así que la decisión de escoger al eliminado de la noche fue más difícil. Los platillos de Meche y Osvaldo fueron las elegidas por los jueces por tener un desempeño deficiente a comparación del resto de sus compañeros.

El eliminado de la noche fue Osvaldo por no darle mayor peso a la textura del sabor de los champiñones que usó en su comida. En un comentario tras de cámaras Adriana habló del platillo de su compañero “el plato de Osvaldo está feo, se veía horrible”.

Osvaldo fue el eliminado de la noche y dedicó unas palabras de despedida a Adriana. (Foto: Cortesía TV Azteca/MasterChef México)

Al momento de despedirse de sus compañeros Osvaldo protagonizó una despedida peculiar, le dijo unas palabras de aliento a cada uno de sus compañeros, cuando llegó el turno de hablar con Adriana se limitó a decir “Adriana todo te lo he dicho, gracias a todos”.

Al momento de los abrazos entre Osvaldo y Adriana el resto de las participantes gritó “beso, beso,beso” pero solo ocurrió un pequeño roce de mejillas. Al despedirse de las cámaras Osvaldo confesó “mi favorita siempre será Adriana”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La exigencia de los jueces en MasterChef México que sorprendió a los participantes

Marven, la Lady Tacos de canasta, exhibió falta de respeto a su identidad de género por parte de MasterChef México

Rivalidades en la cocina de MasterChef México, Osvaldo e Itzel protagonizaron polémica