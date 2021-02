Anette Michel seguirá como conductora para Masterchef Celebrity México

Anette Michel ha estado en Masterchef desde la primera temporada (Foto: Cortesía TV Azteca/MasterChef México)

Anette Michel se ha ganado los corazones de varios televidentes desde 2015 cuando se estrenó la primera temporada de Masterchef México. Sus habilidades para la conducción relucieron en este proyecto donde fue la primera vez que tuvo que presentar un programa por su cuenta y sin el apoyo de otros conductores que la acompañaran en cámara.

Sin embargo, desde hace tiempo circula en redes que la también actriz podría dejar el barco para ser reemplazada por Aracely Arámbula. De igual modo, también quedaba la incertidumbre de si habría nueva temporada para este año y es que la propia Anette Michel declaró entrevista con Mara Patricia Castañeda que no había nada claro: “A mí sí me dijeron ‘Este año no va a haber, pero cabe la posibilidad remota de que se haga uno al final’”.

Fue la periodista de espectáculos, Flor Rubio, quien dio la noticia que disiparía las dudas sobre la continuación del popular programa de cocina. Ya que cuenta con fuentes cercanas y trabaja codo a codo con diferentes personalidades y gente de Tv Azteca, pudo confirmar que habrá Masterchef México edición 2021, pero que será especial esta vez.

La conductora y actriz de Tv Azteca ya había sido entrevistada sobre los rumores de su posible renuncia del programa de cocina (Foto: Instagram @anettemicheltv)

“Este año que ya está en curso, hacia finales, viene la versión V.I.P. de Masterchef México”, declaró la comunicadora. “Y estoy segura de que la va a conducir Anette Michel”. De esto quiso enfatizar sobre la importancia que tiene la actriz para el programa, pues ha estado desde el inicio y, como ha ocurrido en versiones de Masterchef de otros países, el elenco de estas producciones siempre se mantiene.

“Ella es un talento muy querido, es un talento muy apreciado en Televisión Azteca y ella, sobre todo, adora Masterchef. Imagínense que ya hizo todas las versiones. Ya hizo Masterchef Kids, ya hizo la reunión de los top top, ya hizo el Masterchef de aficionados... Ahora que viene el Mastechef Celebrity o V.I.P. estoy segura que la más indicada para hacerlo va a ser Anette Michel”.

También se refirió a los rumores sobre el cambio de conducción en el programa de TV Azteca: “Mucha gente en redes sociales dice que va a hacer Aracely Arámbula, ¡no es cierto!”. Al parecer, la actriz y cantante no tiene planes de incluirse en algún proyecto próximo de la empresa, pues, aseguró la periodista, tiene otros asuntos que atender en su carrera: “Aracely pues también... o sea, a cualquier televisora adoraría que ella pudiera estar en sus pantallas. Pero justamente para ese proyecto (Masterchef), pues es Anette Michel. Aracely está muy enfocada en su carrera de música”.

Habrá edición especial a finales de 2021 de Masterchef México (Foto: Archivo)

De todos modos, no descartó la posibilidad de que en el futuro pudiera estar Arámbula en TV Azteca: “Que no les sorprenda que efectivamente podamos verla, pero necesariamente en un reality como Masterchef. Pudiera ser en un reality de música. No sé... Podría ser en La Academia, podría ser La Voz... no lo sé, algo como mucho más unido a lo que Aracely quiere para impulsar su carrera”.

Respecto a Anette Michel, tampoco negó que a la conductora le gustaría volver a lo que hacía en sus inicios en TV Azteca: la actuación. “Anette Michel siempre ha tenido ganas de regresar a la actuación. Ella ya lleva varios años haciendo Masterchef y ya lleva varias entrevistas (varias que yo le he hecho) donde ha dicho que le encantaría regresar a la actuación, como lo hizo en algún momento con Televisión Azteca”.

Aunque no hay nada confirmado sobre una posible participación de Michel en alguno de los melodramas próximos que producirá la empresa, tampoco es que tenga ganas de dejar el programa de cocina, especialmente porque le está agradecido de alguna manera. “También hay que decir que a Anette le encanta Masterchef, porque es un formato que, en los primeros años de vida de su hijo, le permitió estar cerca. Porque a Masterchef lo graban en tres o cuatro meses muy intensos, incluso Anette se muda a vivir al hotel con toda la producción para no tener que estar trasladando todos los días y regresa a casa los fines de semana. Pero después de esos tres o cuatro meses, el resto del año ella está de tiempo completo con su hijo, atendiéndolo con labores cotidianas”.

