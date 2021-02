Violeta Isfel recordó cómo marcó su vida Karla Álvarez: “Un antes y un después”

Violeta Isfel y Karla Álvarez se conocieron en los sets de grabación de Las tontas no van al cielo (Foto: Instagram@violetaisfel)

Violeta Isfel es reconocida por sus papeles como actriz de reparto en varias telenovelas donde interpreta a personajes juveniles. Trabajó en Lola Érase Una Vez como Gaby, es más recordada por su papel de Antonella en Atrévete a soñar, pero también apareció en Las tontas no van al cielo en conjunto con varios actores de renombre como Jacqueline Bracamontes, Jaime Camil y Karla Álvarez.

Es sobre Karla de quien Violeta habló en una transmisión de YouTube a través del canal de Tlnovelas. Dicha presentación ocurrió para hablar sobre el reestreno de Las tontas no van al cielo, algunas anécdotas que tuvo Isfel durante las grabaciones de esta producción y cómo ha sido su carrera como actriz y otros proyectos.

La actriz de Porque el amor manda reconoció la importancia que Karla tuvo en su vida y que rara vez puede hablar sobre ella en el medio: “Ay, Karlita Álvarez... La extraño. La extraño mucho. Casi nadie me pregunta por ella y la verdad es que marcó un antes y un después en mi vida, justo en esa telenovela”.

Si bien Violeta habló bien de Jacky Bracamontes y Jaime Camil, quien se llevó los comentarios más lindos fue Karla (IG: violetaisfel)

Recordó a Karla con mucho cariño y señaló cuánto la ayudó durante esa época, donde Violenta pasaba por algunas complicaciones. “Estaba pasando por un proceso muy complicado, algo personal con la persona con la que tenía una relación amorosa en ese momento. Ella siempre estuvo ahí apoyándome, echándome porras”.

Al parecer, Violeta y Karla llevaron una buena amistad en la que siempre recibió los consejos de la fallecida actriz: “No sé, como que ella siempre tenía las palabras adecuadas. Tuve una relación muy cercana con ella. No lo había expresado... pero sí, la extraño”.

De igual modo, mencionó que también fue de gran ayuda con una decisión importante que tomó en su vida. No detalló de qué se trató, pero dijo: “Gracias a ella también tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Gracias a esa decisión también pude salir adelante. Entonces... en donde sea que estés en el cielito, Karlita, te mando un beso enorme porque de verdad fue lo máximo”.

Karla Álvarez murió cuando apenas tenía 41 años (Foto: Twitter@VivianFabiolaV)

Karla Álvarez fue una actriz de Televisa que destacó por sus papeles en telenovelas como María Mercedes, Alma rebelde y su papel antagónico en Las tontas no van al cielo. Murió el 15 de noviembre de 2013 de forma abrupta. No fue hasta 2019 que revelaron la causa real de su muerte, la cual fue por una insuficiencia respiratoria aguda derivada de una neumonía viral. No un por un paro cardiorrespiratorio. Tenía apenas 41 años.

Su muerte fue tan prematura y repentina que dejó un hueco en el público mexicano que todavía la veía en la que sería su última telenovela, Qué bonito amor. También lo hizo para personas allegadas a ella, tal como demostró Violeta Isfel con sus recientes declaraciones; entre los afectados estuvo Laura Zapata, con quien trabajó en María Mercedes, que en su momento expresó su pésame en Twitter luego del anuncio de su muerte: “Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi querida Karla Álvarez. Q.E.P.D. ¡Hermosa compañera!”.

Del mismo modo, pudo haber afectado a sus ex-parejas como Juan Soler y Jorge “El Burro” Van Rankin, con quien sostuvo un noviazgo en 2003 y el año pasado reveló para Miembros al aire que encontró a Karla con un trabajador de Televisa en la cama que compartían. De hecho, Van Rankin admitió lo importante que fue la actriz en su vida y cómo llegaba a dolerle no estar con ella: “No tienen una idea de cómo la llegué a adorar a Karla Álvarez. Fui un pasado de lanza al principio. (...) Cuando ella quería me cortaba, y me enteraba que estaba con tal y con tal. Yo lloraba”.

