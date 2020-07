“El Burro” Van Rankin recordó cuando Karla Álvarez le fue infiel en su propia casa

'El Burro' Van Rankin y Karla Álvarez sostuvieron un noviazgo en 2003 (Foto: Twitter@IrvingPineda/@burrovanrankin)

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin se sinceró respecto a una situación que vivió en su momento cuando fue novio de la actriz Karla Álvarez, quien perdió la vida en 2013, y a quien dijo haber amado mucho.

Durante el programa Miembros al aire, el presentador confesó que descubrió a la fallecida actriz cuando le estaba siendo infiel en su propia cama. En la emisión, el conductor dijo que si acaso había sido un mal hombre en el pasado, con Karla lo había pagado y con creces.

‘El Burro’ aceptó haber sido un mujeriego y conquistador, pero fue Karla Álvarez quien ‘le hizo ver su suerte’: “Sí fui (infiel) en el pasado, pero (con Karla) pagué todas y cada una, está saldado”.

Van Rankin además narró que la fallecida actriz le fue infiel con un trabajador de Televisa en su propia habitación, aunque no reveló más detalles al respecto, aseguró que fue muy doloroso para él descubrir aquella infidelidad.

El año pasado se dio a conocer la presunta verdadera causa de muerte de Karla Alvarez (Foto: Twitter@VivianFabiolaV)

Ya anteriormente el presentador había contado en otro de los episodios del programa que había hallado a Karla con un famoso director de escena en su propio departamento. En aquel momento, ‘El Burro’ reveló que como la relación entre él y la actriz ya se encontraba deteriorada, se acercó con aquel director a contarle sus problemas de amor.

El ex locutor de radio narró que Karla le dijo que no llegara a la casa porque se encontraría ahí ensayando unas escenas, pero la sorpresa de Van Rankin se daría después, ya que sospechó algo, y al llegar a su departamento encontró a su entonces novia con el director, quien se encontraba sin playera mientras ella le bailaba sobre una mesa.

Una relación tormentosa

Karla Álvarez murió el 15 de noviembre de 2013, y apenas el año pasado se dio a conocer que la causa de su muerte no se debió a un paro cardiorrespiratorio, como se difundió en su momento, pues de acuerdo con Univisión, la actriz habría perdido la vida debido a una insuficiencia respiratoria aguda derivada de una neumonía viral.

Fue famosa por sus interpretaciones de villanas en algunas telenovelas de Televisa, además de por su participación en el reality show “Big Brother VIP”. Estuvo casada con el actor Alexis Ayala, con quien tuvo un matrimonio polémico, pues en aquel entonces se dio a conocer que hubo violencia doméstica en el matrimonio.

Karla Álvarez habría vivido una relación tormentosa con el conductor de televisión (Foto: Twitter@Telenoticias7)

Álvarez también fue pareja sentimental de los actores Harry Geithner y Juan Soler, y con Van Rankin sostuvo un noviazgo en 2003, pero no fue sino hasta seis años después de su muerte que el presentador dio detalles de aquella relación:

No tienen una idea de cómo la llegué a adorar a Karla Álvarez. Fui un pasado de lanza al principio, tenía un programa (de radio) de 5 a 8, invitaba a artistas, y te soy honesto invitaba a las que estaban de moda y guapas, así les tiraba la onda, a Ana de la Reguera (entre otras), me las llevaba a cenar, Karla Álvarez llegaba, me la llevaba a cenar, pero ahí yo no quería a nadie, era un desastre

El presentador dijo que los altibajos de su relación lo habían hecho sufrir mucho: “Cuando ella quería me cortaba, y me enteraba que estaba con tal y con tal, yo lloraba, yo ni comía, se me quitaba el hambre de pensar qué estaba haciendo, una cosa terrible. Cuando me cortaba yo creo que fue el peor momento de toda mi vida”

Actualmente el conductor espera su tercer hijo al lado de su esposa Magda.

