“Para mí es un desconocido” y “Desgraciado”: Violeta Isfel y Laura Bozzo se sumaron a las condenas contra la violencia ejercida por Eleazar “N”

Más personajes del mundo del entretenimiento se han pronunciado al respecto de la detención del actor (Foto: Instagram@violetaisfel/@laurabozzo_of)

En torno al caso de Eleazar “N” se han pronunciado algunos personajes del medio del entretenimiento mexicano, y mientras algunos aseguran que nunca “vieron nada raro” en la conducta del actor que se encuentra en el Reclusorio norte de la Ciudad de México, no son pocas las voces que desaprueban completamente la conducta violenta del intérprete de 34 años.

Aunado a las reacciones de miembros de la farándula, también algunas chicas que han sido sus parejas en el pasado han revelado que el histrión ya presentaba actitudes violentas y celos.

Ahora es Violeta Isfel, actriz mexicana, quien emitió su opinión acerca de su ex compañero de la telenovela infantil Atrévete a soñar, quien recientemente fue detenido por elementos de la policía capitalina y acusado de violentar físicamente a su novia, la modelo peruana Tefi Valenzuela.

Violeta Isfel le dio vida al personaje de "Antonella" en la telenovela infantil (Foto: Instagram @violetaisfel)

Violeta reveló si en el tiempo que permaneció compartiendo foro con el actor procesado por violencia familiar equiparada, éste se mostró violento o agresivo, además compartió aspectos de la relación entre Eleazar, quien en aquel entonces tenía 22 años, y Danna Paola; de 14.

Fue en el programa Venga la alegría donde Isfel aseguró que para ella Eleazar “es un desconocido”, además de que hace más de una década no mantiene ningún tipo de contacto con él. Así lo dijo la famosa villana de la historia “Antonella”:

“Bueno, quizá es muy fuerte lo que voy a decir pero Eleazar para mí es un desconocido, o sea estamos hablando de que en 11 años no supe nada de él y nunca fuimos amigos, solo fuimos compañeros laborales, híjole no, es ajeno para mí ”

Violeta Isfel dijo que nunca forjó una amistad con el acusado, y que han pasado once años desde que lo vio por última vez (Foto: IG: violetaisfel)

Además, la actriz mostró su apoyo a Tefi y aplaudió sus acciones por levantar la voz en contra de la violencia, pues gracias a su denuncia empodera a más mujeres:

“Se lo aplaudo muchísimo, sea quién sea el agresor, tuvo el valor de levantar la voz, se lo aplaudo mucho”, dijo Isfel.

La famosa también recordó como fue la relación entre el acusado y Danna Paola, pues aunque nunca lo han admitido, fuertes versiones aseguran que la pareja sostuvo un romance de varios años cuando la actriz aún era menor de edad:

“Yo no vi una reacción agresiva, nuestra relación siempre fue profesional. En esa época Eleazar tenía 22 y Danna una niña de 14. Lo que yo sabía es que lo hacían a escondidas por eso. De repente estábamos en el set esperando y de pronto no aparecía Danna o Eleazar. Es todo lo que sé”, aseguró.

Danna Paola protagonizó la telenovela a partir de los 13 años (Foto: Instagram @DannaPaola)

Compatriota de Tefi le muestra su apoyo

Ante este mediático caso, Laura Bozzo no podía quedarse callada, por lo que arremetió en contra del histrión de 34 años, a quien llamó desgraciado:

“La violencia contra una mujer es algo que no se puede tolerar. Así hubiera sido mi padre, mi hermano o mi mejor amigo el que hubiera cometido un acto de salvajismo… ¡es decir, preso, preso!”, dijo en un encuentro con los medios.

La peruana celebró que se levante la voz frente a las autoridades y en público para detener la violencia de género que pervive en la sociedad.

La conductora no dudó en mostrar su apoyo a su compatriota (Foto: Instagram @laurabozzo)

“El maltrato se empieza de a poco, hay una serie de etapas. Ella nunca dijo nada, mi solidaridad para ella y para todas las mujeres que están pasando así, que levanten la voz. Ni un solo golpe se puede tolerar”, añadió.

Aunado a ello, Laura se comunicó con Tefi Valenzuela en redes sociales, donde le reiteró su apoyo:

“INDIGNANTE mi apoyo total para @tefivalenzuela y felicitarla por el valor de denunciar, esto no se puede tolerar, o sea qué te creíste, Eleazar. que por que eras actor famoso podías hacer algo así pues NO a la cárcel tú y todos los desgraciados que se atreven a tocar a una mujer BASTA NI UN SÓLO GOLPE, no lo permitan, levantemos la voz no se queden calladas, estoy para apoyarlas”, escribió.

