Vicente Fernández rompió en llanto y pidió perdón a las mujeres que lo acusaron de acoso sexual

Vicente Fernández Llora en entrevista con Mara Patricia

En una entrevista concedida a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, el cantante de regional mexicano Vicente Fernández hizo frente a las denuncias de abuso sexual y rompió en llanto a causa de los ataques que presuntamente recibió por parte de distintos medios de comunicación.

Tras la publicación de una serie de videos en los que aparece tocando el seno de algunas seguidoras, el cantante ofreció su versión de los hechos y se disculpó con la seguidora que dio su testimonio. Asimismo, el intérprete ofreció una disculpa a la periodista, quien fue su nuera por ocho años.

“De todos modos me vuelvo a disculpar contigo, hija. Y cuando quieras, esta es tu casa”, expresó el cantante a Mara. “¡Ay! Don Vicente, ¿hay algo que le quiera decir a sus fans, algo que le quiera decir a sus seguidores de las redes sociales, de la televisión y de los medios que van a transmitir esta entrevista?, preguntó la periodista en el video que compartió en su canal de YouTube.

“Pues como dice una canción: ‘Los sigo queriendo, los sigo extrañando´´, cantó el intérprete antes de romper en llanto. En respuesta, Mara pidió a Don Chente que guardara compostura y que no se molestara, pues ella consideró que el cantante es inocente.

Durante la entrevista, Vicente Fernández contó que la aparición de la grabación “lo lastimó”, y que le parece sumamente extraño que la divulgación del material de video ocurra tres años después de que fuera grabado. (Foto: @Miranda Hdez / TikTok)

Tras la publicación de esta entrevista, la periodista y el cantante recibieron una ola de críticas. Los internautas señalaron a través de diferentes redes sociales que el ‘Charro de Huentitán’ se disculpó en este espacio en un intento por limpiar su imagen y que la periodista quiso “defender lo indefendible”.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘ en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así', si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un... reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma... no sé”, dijo el cantante.

“Nosotros a usted también (lo extrañamos), y ya no se enoje. Yo sé que usted es incapaz de hacer una cosa de esas. Y nosotros también lo extrañamos mucho” le dijo la periodista a su exsuegro en un intento por consolarlo. (Foto: @javierceriani / IG)

“No recuerdo, eran muchísimas gentes (con las que me tomé fotos), yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí ... la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, continuó Vicente desde su rancho en Guadalajara, Jalisco.

Finalmente, el patriarca de la dinastía Fernández también expresó que lo sucedido, a su parecer, no fue acoso: “Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso. Pero lo que pasó fue un accidente con ella, no he visto a las otras dos (mujeres que me acusaron)”.

