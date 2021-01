Crecen las acusaciones de presunto acoso de Vicente Fernández a seguidoras

(Foto: Cuartoscuro)

Horas después de que se viralizara un video del cantante Vicente Fernández tocando el pecho de una seguidora, una serie de usuarias decidieron hacer públicos sus testimonios sobre el presunto acoso sexual que recibieron por parte del cantante. Las videograbaciones han sido difundidas a través de la plataforma de video TikTok.

El conductor de televisión Javier Ceriani compartió el video de una segunda seguidora siendo acosada a través de su cuenta oficial de Instagram. En la videograbación se puede apreciar que el cantante tocó el seno de una joven fanática, mientras ambos posaban para una fotografía.

La mujer estaba en compañía de un individuo del sexo masculino que no pareció percatarse de los tocamientos del cantante.

El escenario es idéntico al del primer video que se viralizó durante esta semana. Sin embargo, en esta ocasión el ‘Charro de Huentitán’ está vestido con una chaqueta de color negro, a diferencia de la playera amarilla con la que se le captó anteriormente.

Foto: @javierceriani / IG.

Un tercer testimonio se hizo público cuando la usuaria @marianahernandez compartió un videoclip en el que Vicente Fernández tocó el pecho de quien presuntamente es su familiar. “No es la única, a mi tía también”, escribió la usuaria sobre la videograbación.

En el material compartido en TikTok, se puede apreciar la fotografía de una mujer con un atisbo de sonrisa ante la cámara mientras el cantante tiene la mano posada en su pecho.

Asimismo, otra usuaria de la plataforma publicó el testimonio del supuesto acoso que recibió por parte del cantante, en una dinámica muy similar a la de las otras tres mujeres agredidas. Según su declaración, se trata de una menor de edad.

En Twitter, el periodista Carlos Aguilar compartió su propia experiencia con el cantante: “Hace muchos años en Tabasco, asistimos varias parejas a una presentación de Vicente Fernández, un amigo iba con su novia, de repente ella se sube a tomarse una foto con el cantante, de improviso éste la besa lascivamente, apretujándola abusivo... ése ha sido “Chente”.

Hasta el momento, ni el cantante de 80 años ni sus familiares se han pronunciado al respecto.

Foto: @Miranda Hdez / TikTok

El día de ayer, luego de que se viralizara su video en redes sociales, la joven que se identifica con el nombre de “Lex” publicó un video en el que contó lo que sucedió cuando Vicente Fernández la tocó inapropiadamente:

“Esa foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta de que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mamá”, declaró a través de TikTok.

“Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. (...) No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo ”, concluyó la joven que fue acosada sexualmente por el intérprete.

Después de este testimonio, en redes sociales surgió un enfrentamiento entre quienes reprueban el comportamiento del cantante de rancheras y quienes lo defienden.

El cantante se ha visto envuelto en otras amargas polémicas, como la ocasión en que aseguró rechazar la donación de hígado de una persona gay, sólo por su preferencia sexual.

