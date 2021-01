Joven acosada por Vicente Fernández reaccionó al video de Tik Tok: “me sentí violentada”

Miles de internautas han señalado el comportamiento de Vicente Fernández, ya que hizo ese tipo de acciones sin el consentimiento de la chica (Foto: Cuartoscuro)

En las últimas horas, el nombre de Vicente Fernández se encuentra en el ojo del huracán tras ser criticado por sus actitudes violentas hacia una fanática que le pidió una fotografía.

En las imágenes se observa al cantante rodeado de varias mujeres, pero lo que alertó a la opinión pública es que el Charro de Huentitán le tocó un seno a una de las jóvenes que se encuentran junto a él.

Luego de que dicho contenido fue publicado y viralizado en redes sociales, miles de internautas han señalado el comportamiento de Vicente Fernández, ya que hizo ese tipo de acciones sin el consentimiento de la chica.

Tras la difusión, la joven decidió romper el silencio y reaccionó al video que se encuentra en la red social Tik Tok. En un metraje, el cual fue retomado por el programa De Primera Mano, la chica explicó lo que sucedió cuando le pidió una fotografía a “Chente”.

“Esa foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mamá”, declaró.

De igual forma, la joven señaló que se siente enojada y molesta con las actitudes del cantante (Foto: Cuartoscuro)

Explicó que no se percató de los tocamientos del cantante, ya que en esa ocasión llevaba puesto un brassier con relleno. “Yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo, más porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que la vi en redes”, añadió.

De igual forma, la joven señaló que se siente enojada y molesta con las actitudes del cantante.

“Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa”, explicó.

Al final, la joven, quien decidió no dar su nombre, dijo que Vicente Fernández no debió tocarla y que lamenta mucho el contexto de violencia que viven las mujeres en México.

“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, concluyó.

Recientemente, el “Charro de Huentitán” y su familia estuvieron en el centro de otra polémica, cuando el periodista Juan José Origel reveló que Don Vicente y sus hijos, Alejandro y Gerardo, ya fueron vacunados contra el COVID-19.

¿CÓMO IDENTIFICAR A UN ACOSADOR?

De acuerdo con información de ONU Mujeres, el acoso sexual es una manifestación de discriminación de género y una forma específica de violencia contra las mujeres.

“Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”, se lee en la definición de acoso por la Real Academia Española.

La Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género compartió estos consejos para reconocer a un acosador.

* Contacto físico innecesario y no deseado

* Miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad

* Petición de favores sexuales

* Comentarios, bromas, gestos o miradas sexuales

* Propagar rumores sexuales acerca de la victima

* Mostrar imágenes sexuales o fotografías que vulneren la intimidad de la persona.

* Forzar a besar a alguien o algo más que besar

