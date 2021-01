“Hay que ser muy responsable, hay que denunciar con tiempo”: Arath de la Torre volvió a detonar la furia en redes por un video de “disculpas” a Nath Campos

La youtuber Nath Campos denunció este viernes al influencer Rix por abusar de ella en el pasado. Según contó, esa noche había bebido mucho. Al presentar la nota del caso en el programa Hoy, los conductores condenaron el comportamiento de la joven; dijeron que su actitud era irresponsable y confusa. Esto detonó la ira de los usuarios en redes (Foto: Instagram I - @arathdelatorre / D - @nathcampost)

Este lunes, Arath de la Torre recibió una ola de críticas en redes sociales, tras compartir su lamentable opinión sobre la denuncia de abuso sexual que interpuso Nath Campos contra el youtuber Rix.

Al hablar del tema durante la emisión en vivo del Programa Hoy, el conductor pidió que se llegara al fondo del asunto, porque un caso como el de la influencer podía provocar que cualquiera te acuse por “algo” que ocurrió en el pasado bajo los efectos del alcohol.

Si esto es cierto que se aclare, si no, también, porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera

Como era de esperar, sus palabras incendiaron las redes sociales, donde miles de usuarios lo atacaron, y defendieron el derecho de Nath Campos a denunciar el asalto sexual, sin importar cuánto había bebido aquella noche.

Después del escándalo que estalló en Twitter, Arath de la Torre compartió un video en redes sociales para explicar qué quiso decir en el programa “Hoy”. Contó que su intención no fue apoyar a quienes cometen agresiones sexuales, sino señalar la importancia de denunciar a tiempo estos delitos.

“Quisiera aclarar un punto que se tocó en el tema de Hoy respecto a la violación de una compañera llamada Nath Campos. En ningún momento estoy de acuerdo con lo que sucedió. En ningún momento estoy apoyando a una persona que haya cometido algún delito. Lo único que dije es que hay que ser muy responsable, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente, y entre más rápido, mejor”, comenzó el conductor.

Arath de la Torre trató de aclarar sus comentarios en Twitter, pero provocó que la polémica escalara y aumentó la indignación de los usuarios (Video: Twitter @ArathdelaTorre)

También aseguró que en ningún caso quiso justificar el asalto sexual que sufrió Nath Campos -o cualquier víctima de abusos-, por el hecho de que iba ebria. Añadió que jamás insultaría a la youtuber porque tiene tres hijas maravillosas y quiere un mundo mejor para las mujeres, y pidió no descontextualizar sus palabras.

“En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer. En ningún momento he dicho que es mentira lo que está sucediendo. No se esperen, denuncien. Tengo dos hijas maravillosas, tengo una mujer que está filmando este video. Les pido de favor que no descontextualicen las cosas que nosotros hacemos. De ninguna manera me metería jamás con una mujer en ese aspecto, porque tengo tres hijas maravillosas y quiero un mundo mejor”.

Por último, y sin referirse en concreto a Nath Campos, se disculpó con las víctimas de abuso a las que ofendió con sus declaraciones.

“Si en algún momento llegué yo a lastimar a alguna mujer que ha sido violentada, ofrezco una sincera y absoluta disculpa. Pero estoy tranquilo y estoy consciente de que las cosas con amor se resuelven. Y no se dejen. A denunciar a la gente que abusa no solo verbalmente, físicamente. Físicamente, verbalmente. Hay que denunciar”.

Respuestas al video de "disculpas" de Arath de la Torre (Foto: Twitter)

El video de Arath de la Torre, sin embargo, no convenció a los usuarios de Twitter, quienes le criticaron por exigir a las víctimas de violencia de género que denuncien de inmediato, sin entender que tras la agresión enfrentan todo un proceso de trauma, depresión y miedo, entre otros sentimientos.

“Una víctima de violación puede denunciar en el momento que se sienta lista, así hayan pasado años y eso no le quita credibilidad ni validez a su acusación. Hay que respetar el tiempo de cada quien para denunciar. Yo sí les creo”, comentó @vcsl_.

“Qué frustrante que den ese mensaje, qué triste que piensen que así de fácil las cosas se resuelven, ojalá el abuso solo dejara secuelas físicas y no emocionales o psicológicas, porque esas son las más cabronas de sanar”, apuntó @AyZebra.

Además, cientos de usuarios opinaron que el tono de voz, los gestos y actitud de Arath de la Torre en su video de disculpas es lamentable, ya que más bien parecía “un regaño”.

“No te conozco (soy de Argentina) es la primera vez que te veo/escucho y fue el pedido de disculpas más agresivo que vi/escuché en mi vida. Incluso tus palabras de “denunciar con tiempo”, como si el reloj de una chica violada corriera igual que el tuyo. Tu discurso no sirve”, comentó @leoemilianoo.

“¿Se supone que es actor? Su lenguaje corporal lo dice todo. Mirada amenazante, hombros tensos, dedo que señala y la otra mano en la bolsa. Además del tono de voz. Mejor que baje su disculpa pitera”, opinó @vszyslak.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse?”: indignación por comentarios de Martha Figueroa y Andrea Legarreta sobre la denuncia de acoso de Nath Campos

Andrea Legarreta se disculpó con Nath Campos por comentarios sobre su abuso: “No era mi intención ponerla en duda”

Tundieron a YosStop y Luisito Rey por su postura en caso de Nath Campos: los calificaron como “mezquina” y “machista”

La youtuber Nath Campos acusó al influencer Rix de abusar sexualmente de ella