Simón Vargas, novio de Nath Campos, mostró su apoyo tras las acusaciones de abuso sexual en contra de Rix

Simón Vargas mostró su apoyo a Nath Campos (Foto: Archivo)

Simón Vargas, integrante de la banda colombiana Morat y pareja de Nath Campos, se pronunció en apoyo de su pareja después de que acusara al youtuber Rix de abusar sexualmente de ella.

El músico escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en donde explicó que esta experiencia en la que ha acompañado a Nath, le ha permitido comprender más a fondo las problemáticas que las mujeres han sufrido históricamente.

“Creo que vivir esto junto a ella me ha permitido crecer y entender la opresión y la desigualdad de la mujer de una forma más profunda. Sin duda siento que desde hace muchos años he entendido este problema desde lo racional: las cifras son claras, y la conversación pública es cada día más abierta, frente a estos temas, he hablado varias veces de ello, y procuro hacer un constante autoexamen que me ayude a seguir avanzando en mi proceso de deconstrucción y aprendizaje. Pero ver de primera mano lo que realmente hacer el abuso sexual en la vida de una persona, me ha permitido entender el problema también desde lo emocional”, comenzó el bajista.

Por la parte emocional, el estudiante de la Universidad de los Andes también explicó que la situación que ha vivido su novia ha sido de “las cosas más tristes”, ya que ha traído mucho dolor para ella. Esto, por su parte, le hizo pensar en las demás personas que han vivido situaciones similares y que no lo pueden expresar.

Nath Campos señaló a Rix por abusar sexualmente de ella (Foto: Twitter@nathcampost/Instagram@soyrix)

“La cantidad de dolor que este tema trae consigo es inmensa, no sólo porque vi sufrir a la persona que amo, sino porque hablar de esto públicamente revela a otro sinfín de personas que han sufrido y sufren esto constantemente. Que tanto sufrimiento sea además, invisible, me parte el corazón”, explicó.

Vargas agregó que se sentía agradecido con el apoyo dirigido a Campos, y agregó que se siente muy orgulloso de la cantante por sacar toda su historia a la luz.

“Pero al mismo tiempo se me hace un hueco en el estómago al ver que todos estamos de acuerdo que con hacerlo es una hazaña heroica, digna de admiración y respeto. No debería ser tan difícil. Que esas sean las emociones que tenemos cuando vemos algo así habla de lo mal que estamos como sociedad frente a estos temas”, escribió.

El colombiano denominó como una “tragedia” que a los hombres se les enseñe a ser parte del problema, ya sea desde hacer chistes machistas, hasta al ignorar la problemática por completo.

Vargas expresó su admiración por su novia (Foto: Twitter@nathcampost)

“Todo pareciera un horrible complot de opresión y desigualdad. Por ejemplo: el alcohol es un agravante si matas a una persona estando borracho, ¿pero si abusas de ella en el mismo estado es una excusa? Es absurdo”, aseveró.

Aunado a esto señaló que el sistema judicial no hace el proceso nada fácil para las víctimas, e incluso revictimizan a quienes acuden a pedir justicia. Esto es una de las consecuencias de que quienes han sufrido abusos vean como mejor opción denunciar públicamente, situación que el músico encuentra decepcionante.

Finalmente expresó que es trabajo de los hombres mejorar y enfrentar a la educación que se les dio, para poder evolucionar y poder dar un espacio seguro y libre de opresión para las mujeres.

“Es nuestra obligación enfrentarnos siempre a la pregunta de cómo se puede ser un mejor aliado a esta causa. Es nuestra obligación hacerle frente a que tenemos una educación que tenemos que criticar y examinar constantemente, tanto en nosotros como en nuestro círculo social. Es nuestra obligación hablar de esto, cuando hay comentarios o chistes violentos y machistas (que entre hombres suelen ser más comunes). Es nuestra obligación romper la ilusión de que hay un acuerdo común, recordarle a los presentes que esto nunca va a estar bien y que hay una sanción social real y necesaria. La violencia, la desigualdad y la opresión no pueden ser algo tan normal como para no tomarlas en serio”, exclamó.

