Integrante de Morat recibió un insulto homofóbico por pintarse las uñas

Simón Vargas, el cantante y bajista de la banda colombiana Morat, publicó en sus redes sociales de manera crítica e indignante una situación que vivió en el aeropuerto El Dorado, cuando regresaba de México. El artista expresó que al llegar del viaje y tener que pasar, como es de costumbre, a la sección de aduanas donde, según él, siempre le revisan las maletas porque lleva instrumentos o artículos musicales que causan curiosidad a los funcionarios del Aeropuerto, fue víctima de un ataque homofóbico.

Los hechos sucedieron cuando uno de los funcionarios de la Aduana, quien se encargó de realizar la revisión del equipaje de Vargas, le preguntó más allá de los artículos de su maleta, por qué llevaba las uñas pintadas.

“Estoy tremendamente en shock. El señor que estaba en el escáner me dijo: ‘Oiga, ¿usted por qué se pinta las uñas’?, a lo que constesté, ‘Me las pinto porque me parece bonito, ¿qué otra razón necesito?”, entonces el hombre me dice: ‘No será que a usted patea con la pierna equivocada’, queriendo insinuarme que era homosexual”, relató el artista a través de sus redes sociales.

Según Vargas, el funcionario le hizo muchas más afirmaciones respecto a su orientación sexual, pero no quiso detallarlas pues le causaban ya demasiada repulsión.

Integrante de Morat recibe insultos homofóbicos por pintarse las uñas

“Me parece muy triste, qué cantidad de dolor la que trae pensar así. Me dio muy duro, me parece chistoso que sea por tener pintadas las uñas, quedé muy shockeado”, confirmó, mientras pedía a el aeropuerto que verifiquen qué clase de valores tienen las personas que trabajan en una parte tan importante como la recepción de aduanas de El Dorado.

En 2020 se conoció que, además de hacer música, Simón Vargas, presentó un proyecto propio, su debut literario, un libro titulado A la orilla de la luz.

Una colección de 13 cuentos que hablan de una fría y desoladora Bogotá, una narrativa ácida y cargada de sentido del humor, del negro, en donde se cuenta el lado menos amable de la ciudad y en la que el protagonista tiene que vivir momentos desagradables.

Vargas habla de sus historias como realismo mágico, como una colección de historias que escribió durante muchos años en su vida y que pensó que no iban a ver la luz nunca, pues eran textos personales, de momentos íntimos y de cuando no se sentía del todo bien en las calles.

La trayectoria de Morat en Colombia:

Morat es una banda bogotana creada en 2015 e integrada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales, le dará su toque característico de pop y folk al show musical. Según Isaza, el evento será “muy especial”, ya que se trata de un trabajo conjunto que nunca antes han hecho.

La banda local ha estado durante los últimos años en una amplia gira por España y Latinoamérica, donde ha pisado escenarios como el Movistar Arena de Bogotá, el Wizink Center de Madrid, el Teatro Real de Madrid y el Auditorio Nacional en Ciudad de México.

