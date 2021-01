Jason Beghe con Infobae: la estrella de “Chicago PD” habló sobre cómo fue filmar la nueva temporada en pandemia

“No iba a ser posible grabar tantos episodios en esta temporada porque cada episodio es largo”, Jason sabe que ha sido difícil para la población portar un cubrebocas, careta y protegerse “más si es un tirador, es muy difícil”. (Foto: Matt Dinerstein/NBC)

Muchas producciones en la televisión tuvieron que adaptarse a la pandemia que sufre el mundo de la COVID-19 y una de las que se cambió fue la serie, de Universal TV, “Chicago PD” con la cual Infobae México pudo obtener en exclusiva una entrevista con Jason Beghe.

El actor que interpreta al oficial Hank Voight nos comentó la situación de la pandemia en la filmación de la serie, pues en esta temporada ocho fue totalmente distinto.

“Nos tocó en medio de la octava temporada. Ha sido diferente ya que teníamos que llegar muy temprano para poder realizarnos la prueba de la COVID-19 todos los días, no dejaban que se congregara mucha gente en las locaciones y eso ocasionaba que tomara más tiempo las grabaciones”.

“No iba a ser posible grabar tantos episodios en esta temporada porque cada episodio es largo”, Jason sabe que ha sido difícil para la población portar un cubrebocas, careta y protegerse “más si es un tirador, es muy difícil”.

En la serie Jason interpreta a un policía (Foto: Matt Dinerstein/NBC)

“Pero creo que todo el mundo está agradecido de poder volver a trabajar, nos consideramos afortunados”, confesó.

Y aunque tuvieron muchas precauciones para que no se contagiara ninguno de los actores de “Chicago PD”, Jason mencionó que no dejó de hacer ninguna de las cosas que hace normalmente.

“Sabes, soy un poco malcriado tengo sed me traen agua y bebo sin mi máscara. Sinceramente no me puedo quejar, es algo de lo que ya nos acostumbramos, regresábamos de la séptima temporada y era como tratar de encajar de nuevo, no me puedo quejar”, señaló.

En la serie Jason interpreta a un policía, del cual Infobae México le preguntó cómo es que ve la actuación de los oficiales en la vida real, algo que no le ha gustado mucho.

Aunque no descartó que existen sucesos que lleguen a pasarle a los actores y que se vean involucrados con sus personajes. “Hay situaciones difíciles, pero también hay mucho aprendizaje y cambios que es necesario para los policías del mundo, América y obvio de Chicago”, confesó. (Foto: Matt Dinerstein/NBC)

“Me di cuenta de que la mayoría de los agentes de policía, en Chicago, no usan mascarillas”, Jason confesó que presionó mucho a usar las mascarillas, pero para “no tener que aprender mis líneas”. Hubo un momento de risas, pero más que el problema del COVID-19 la serie se enfrentó a muchos momentos de la vida de los policías y no solo el de la pandemia, sino también del movimiento Black Lives Matter.

Aunque no descartó que existen sucesos que lleguen a pasarle a los actores y que se vean involucrados con sus personajes. “Hay situaciones difíciles, pero también hay mucho aprendizaje y cambios que es necesario para los policías del mundo, América y obvio de Chicago”, confesó.

En esta octava temporada hay muchos cambios pues las emociones de todos los personajes, desde el primer episodio, ha sido muy difícil y más para Hank Voight (Jason Beghe) y aunque la temporada avanza “deben de permanecer juntos” ya que al principio duda sobre el personaje de Nicole (Ari Parker), sin embargo “se necesitan mutuamente para poder tener éxito. Es algo curioso porque hay momentos que Hank necesita tocar fondo”.

“Estoy seguro de que es una persona fuerte y se preocupa mucho y se que regresará para bien y no como un hombre, sino como un policía”, expresó.

En esta octava temporada hay muchos cambios pues las emociones de todos los personajes, desde el primer episodio, ha sido muy difícil y más para Hank Voight (Jason Beghe) (Foto: Matt Dinerstein/NBC)

Eso hará que “Hank sea siempre Hank”.

“Es una especie de credo, es lo mejor que te puede pasar, pero si no estas evolucionando y cambiando vas a morir como alguien aburrido o si no te sacan del aire, así que ya sabes él siempre será Hank, pero trabaja en su progreso y estará así, con suerte, hasta el día de su muerte. Lo mismo va a ser para mí y para ti”, sentenció.

Encontrarse a sí mismo

“Estoy seguro de que es una persona fuerte y se preocupa mucho y se que regresará para bien y no como un hombre, sino como un policía”, expresó. (Foto: Matt Dinerstein/NBC)

Al ver bastantes personajes en esta nueva temporada y saber que hay cambios en el personaje de Hank, Infobae México se atrevió a preguntarle si vamos a tener al oficial en más temporadas o si esta será su última, a lo que Jason respondió con su cita favorita de Pablo Picasso.

Pinto el cuadro para averiguar cómo se ve

Jason trata de dejar su vida pasar y actúa de la misma manera en la serie ya que el confesó que “está abierto a experimentar cualquier cosa, pero le gusta interpretar este personaje (Hank) y más en esta temporada”.

“Siempre está cambiando, pero no sé si sea un cambio dramático. No sé si esté para la próxima temporada, pero espero interpretarlo hasta que sea su final. No sé cuándo los creadores o lo escritores lo hagan, pero lo encontraré. En el mundo real hay un contrato, pero ahora me siento seguro, confiado y lo aprecio y creo que ellos lo saben de mí, es una gran relación de trabajo”.

Jason trata de dejar su vida pasar y actúa de la misma manera en la serie ya que el confesó que “está abierto a experimentar cualquier cosa, pero le gusta interpretar este personaje (Hank) y más en esta temporada”. (Foto: Matt Dinerstein/NBC)

“Todavía estamos pintando el cuadro, pero aún no está terminado”.

Este 25 de enero, por Universal TV, se transmitirá la última parte de la temporada ocho de “Chicago PD”, en el cual Jason confesó que habrá cambios importantes, además de que verá a alguien que le importaba. Esos son los cambios y evoluciones de todos en la serie, hasta llegar a conmover.

“Es nuestro deber mejorar y creo que lo hemos hecho”, finalizó.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“He vivido muchísimo machismo”: Danna Paola habló sobre la violencia de género en la industria de la música

Estrenaron de emergencia el nuevo álbum de Danna Paola tras filtración ilegal: “Entré en shock”, dijo la cantante

“Me vendiste un amor que jamás existió”: Danna Paola generó dudas tras publicar una conversación de una ruptura sentimental