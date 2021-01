“He vivido muchísimo machismo”: Danna Paola habló sobre la violencia de género en la industria de la música

Danna Paola decidió hablar sobre la violencia de género que ha vivido (Foto: Instagram de Danna Paola)

Danna Paola decidió hablar sobre la violencia de género que ha vivido y de la cual hace referencia en el tema “Calla Tú”, de su material discográfico más reciente.

En una entrevista para el programa “Sale el sol”, y a la luz de los acontecimientos que han rodeado a Eleazar “N”, ex novio de la cantante, ella fue cuestionada sobre si alguna vez había vivido una situación de violencia.

Danna Paola aseveró que era un tema sobre el que deseaba hablar desde hacía tiempo, pues ella ha vivido violencia. No obstante, la cantante no mencionó a su ex pareja por nombre.

“Creo que es un tema que necesitaba escribir sobre esta situación, yo estaba en Madrid, estaba viviendo en Madrid desde el 2018, antes justo del 8M, y la primera marcha feminista del 8M a la que fui fue en Madrid. Tenía muchas ganas de escribir algo porque no es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna manera, inconscientemente ”, contó en la entrevista.

La actriz estuvo en una relación con Eleazar "N" (Foto: Instagram de Danna Paola y Eleazar Gómez)

Por otra parte, la estrella de “Élite” explicó que dentro de su ambiente laboral sí ha tenido malas experiencias en donde no han querido escucharla.

“Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’”, aseveró.

Danna Paola agregó que ella siempre ha sido una persona directa y que además ha estado estudiando acerca del movimiento feminista. Esto creó en la cantante una necesidad de expresarse dentro de sus canciones y compartirla con el mundo.

“Soy una persona muy directa, muy transparente y he aprendido mucho sobre feminismo en los últimos tres años y para mí ha sido de verdad una catarsis interna, el decir ‘Necesito escribir una canción que hable de esto’”, finalizó.

La cantante explicó que ha aprendido mucho del movimiento feminista (Foto: Instagram de Danna Paola)

Danna Paola en shock

“K.O”, el nuevo álbum de la mexicana, fue filtrado ilegalmente un día antes de su estreno oficial. La intérprete compartió con sus seguidores la noticia, habló sobre el shock que vivió y las acciones que tomaron las plataformas de reproducción musical vía streaming para proteger el material.

“Sucedió algo muy loco hace rato que yo juraba, como artista o como persona, yo dije: ‘Meh, a mi esas cosas a mi nunca me van a pasar’ y, dicho y hecho (...) Lo único que sé es que se filtró el álbum. Y yo entré en shock y grité y fue como muy loco, no podía creer lo que estaba pasando”, narró la intérprete de 25 años de edad desde su cuenta oficial de Instagram.

La cantante y actriz compartió que este lanzamiento es el más importante de su vida y de su carrera y que, después de la filtración, las plataformas digitales buscaron minimizar los daños y decidieron estrenar el material discográfico un día antes de la fecha que se tenía programada.

La actriz estaba en shock por lo que pasó con su nuevo álbum (Foto: Archivo)

“Las plataformas, obviamente por proteger el contenido y para que saliera de buena calidad y todo, pues, lanzó el álbum antes de tiempo. Literal, un día antes. Por protección del contenido, en este caso Spotify, lanzó el álbum para proteger y que toda la comunicación se fuera directo a las plataformas “, dijo la cantante en un live de Instagram.

Danna Paola dijo que no sabe quién fue la persona que filtró el material de manera ilegal ni bajo qué circunstancias lo hizo. Sin embargo, una vez que superó el impacto inicial, la artista juvenil se encuentra emocionada y aliviada.

