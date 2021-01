“Me vendiste un amor que jamás existió”: Danna Paola generó dudas tras publicar una conversación de una ruptura sentimental

“Espero que si las cosas cambian sean para bien... que esta etapa nos haga crecer y disfrutar lo que nos queda, lo que fue o lo que somos...”, escribió la cantante en un largo mensaje que envió a su presunta expareja (Foto: Instagram de Danna Paola)

La cantante y actriz, Danna Paola, compartió con sus seguidores una conversación que evidencia una supuesta ruptura sentimental, lo que provocó más de un rumor sobre su situación amorosa y hasta su próximo paso musical.

“Me vendiste un amor que jamás existió... y aquí estoy”, escribió la intérprete de Oye Pablo para titular la grabació que compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

“Espero que si las cosas cambian sean para bien... que esta etapa nos haga crecer y disfrutar lo que nos queda, lo que fue o lo que somos... pero ya no sé, estamos mejor separados, esto no va a funcionar”, escribió la cantante en un largo mensaje que envió a un destinatario desconocido.

“Ya no te reconozco, no se quién eres, o quién fuiste. Pero de lo que estoy más segura que nunca, es quien soy yo, después de ti. Dejo Madrid muy rota... con el corazón en la mano. Pero listo. Ya. Lo dije”, continuó la actriz.

En Twitter, Danna añadió más mensajes que confundieron a sus seguidores, pues abundó en el supuesto rompimiento, aunque ella regresó a México a inicios del 2020.

“Si no me despedí... era mejor así”, “Ya no quiero dormir...”, “No mido el tiempo... ni los días, ya”, son algunos de los tuits que la actriz emitió desde su cuenta oficial desde hace unas horas.

A pesar de las sentidas palabras de la protagonista de Élite, la persona misteriosa sí intentó conciliar y le pidió: “Márcame”

“No quiero hablar ahorita. Además ya voy a despegar”, respondió la cantante. Los mensajes fueron intercambiados, presuntamente, antes de que la actriz abordara un vuelo con destino a México.

“Dame unos días. Voy a México el 15 de enero, te estoy pidiendo solo unos días”, se lee en los mensajes que recibió Danna. Sin embargo, la actriz contesta con negativas a la petición de su presunta expareja.

“Yo estoy diciendo basta. Me costó tanto decirte todo esto. Y espero lo entiendas... esto ya no es ficción, es pura realidad. Todo una mi*rda”, dijo Danna, antes de asegurar que “está mejor sola”.

“Pero qué c*ño dicees. Callaaaaa”, escribió la persona, a lo que respondió rápidamente la famosa: “No. Calla tú”.

Ante tan reveladora conversación, los seguidores de Danna Paola aseguraron que todo se trató de una estrategia publicitaria para anunciar el estreno de un nuevo tema, presuntamente disponible a partir del próximo 15 de enero.

“Estoy en shock”, “Te acabas de ganar la promo del año!!! Qué está pasando?” y ¡Ya di algo, nos tienes de nervias mujer!” son algunos de los comentarios que recibió el video que ya cuenta con más de 900 mil reproducciones y mil comentarios.

Y es que hace unos días también compartió un video en donde se le ve llorando y comiendo un helado. De fondo se escucha una canción melancólica para acompañar la escena que pertenece a la película Lo más sencillo es complicarlo todo.

Estas publicaciones llamaron mucho la atención porque Danna Paola siempre es muy hermética con su vida privada, a pesar de que constantemente la relacionan con personalidades de la farándula, como el año pasado con Sebastián Yatra.

En diciembre de 2020 fue fotografiada en compañía del cantante Alex Hoyer. De acuerdo con la revista de espectáculos TV Notas, los artistas comenzaron una relación a finales del año pasado y pasaron la noche juntos después de una fiesta de Halloween que Danna organizó.

