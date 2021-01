Así respondió José Joel a la posibilidad de que exista otro testamento de José José

José Joel insiste que Sarita Sosa secuestró a su padre (Captura: YouTube Eden Dorantes Oficial)

José José es recordado hasta la fecha como uno de los cantantes más importantes de México. Si bien su carrera fue en declive a causa de sus problemas de salud que derivaron en su muerte a finales de 2019, el Príncipe de la Canción todavía sigue presente por sus canciones exitosas como La nave del olvido y El triste.

Sin embargo, también hay otros motivos por los que todavía da de qué hablar en la opinión pública. Y es que sus hijos todavía están en una pelea legal para aclarar varias situaciones que quedaron pendientes con el cantautor no sólo desde que murió, sino desde que dejó México para vivir en Miami con su última esposa, Sara Salazar, y su hija menor, Sarita Sosa.

En entrevista para varios medios (y viralizado por el canal de Eden Dorantes en YouTube), José Joel Sosa, el hijo mayor del Príncipe de la Canción, habló sobre el rechazo que tienen tanto Sarita Sosa como su madre por hablar con él y su hermana, Marysol Sosa, para al menos mantener una relación amena.

El primogénito del Príncipe de la Canción defiende el testamento que encontraron (Foto: Instagram @josejoeloficial)

“Ellas también son parte de la familia de José José”, expresó el primogénito del cantante. “Lo malo es que lo forzaron y quisieron que a la fuerza dijeran ‘¡Ay, es LA familia de José José!’ No, no. La familia (son ellas) y somos (nosotros). Ellas insistieron en hacernos a un lado y de quitarnos”.

No hay que olvidar que en marzo de 2019, meses antes de la muerte del cantautor mexicano, José Joel y Marysol Sosa presentaron una demanda en contra de Sarita Sosa porque aseguraban que ella y su madre lo tenían secuestrado. Durante el año donde José José vivió con ellas, estuvo incomunicado con los hijos de Ana Elena Noreña, por lo que estos desconocían su estado de salud.

José Joel recalcó su molestia hacia la actitud tomada por su hermana menor con su padre e insinuó que intentaba colgarse de la muerte de este para tomar algo de fama:

“¿Qué querían lograr? ‘Que la niña cante’, ¡Pues que la niña cante! Pero, o sea, ¿se tiene que morir mi papá o tienes que vender la muerte de mi papá para que cantes? Son muchas de las que estamos esperando respuestas”.

Sarita Sosa ha asegurado que llevaba una excelente relación con José José (Foto: Instagram @sari_sosa)

De ahí que le preguntaran a José Joel sobre el testamento que encontraron el año pasado. En este, como se recordará, el intérprete de Amar y querer dejó como únicos herederos a José Joel y a Marysol. El hijo mayor respondió que aceptaba la posibilidad de que hubiera un acercamiento con Sarita Sosa a través de documento: “Si esto del testamento nos va a ayudar a que, de manera legal, podamos acercanos a ellas, pues que así sea”.

Por su parte, se insinuó la posibilidad de que existiera otro testamento que invalide el que ya es conocido en la opinión pública. José Joel se limitó a decir que no lo sabe y que, por ahora, se basa en el documento ya encontrado. “Yo siempre he dicho ‘Lo que diga el testamento’. Pero al día de hoy, hasta donde sabemos, está sólo ese testamento y está a favor de la familia de México”.

Asegura que ya llevan año y medio desde que tratan de contactar con Sarita Sosa y su madre sin que hayan tenido una reacción positiva. Es más, no reciben absolutamente nada por parte de ninguna de las dos:

Durante el año que José José vivió en Estados Unidos, José Joel y Marysol aseguraron que estuvieron incomunicados con él (Foto: Saúl López/Cuartoscuro.com)

“Ya llevamos un año y medio con esto de ‘Oye, ¿pues cómo están?’, ‘Oye, ¿cuándo nos vemos?’, ¡Oye, pues nos échamos un Zoom!’... nada. Entonces no sabemos qué está pasando, qué están tramando o qué puedan estar haciendo. Así que hay que estar a las vivas nada más”.

Por último, el hijo de José José advierte una cosa, y es que pretende aclarar todo una vez que solucionen el problema del testamento para ver la repartición de la herencia. Sobre Sarita Sosa dijo que él y su hermana Marysol sólo quieren acabar con todo.

“Al final del día, lo que nosotros estamos buscando es la verdad, qué hay detrás del secuestro, qué hay detrás del encierro, qué hay detrás del aislamiento para con mi papá. No pude llegar yo, no pudo llegar Marysol, no pudieron llegar ustedes, ¡no podía llegar nadie!”

