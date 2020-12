“La disculpa tiene que venir de ellos”: Alejandra Ávalos y su nueva postura ante el conflicto con Anel Noreña por la memoria de José José

El conflicto entre las dos famosas tomó un nuevo rumbo (Fotos: @aleavalosr / IG - @anel_norenamx / IG)

La disputa entre Alejandra Ávalos y Anel Noreña se mantiene más fresca que nunca, ahora es la cantante quien busca una disculpa de la familia de José José, porque no cree haber ofendido la memoria del intérprete de El Triste o las personas allegadas: “No estoy provocando una situación para entrar en un pleito”.

Ambas personalidades se han enfrascado en una batalla de declaraciones durante los últimos meses, en la que han lanzado imponentes frases a su contraparte y hasta se interpuso una demanda por difamación.

Fue la misma Alejandra Ávalos la que descartó haber recibido una notificación de parte de las autoridades sobre la denuncia en su contra, misma que interpuso la segunda esposa de José José hace unos meses.

“Si hubiera algún documento sí haremos una contestación defendiéndome. Yo tengo que tener todos los elementos para contrarrestar el ataque”, dijo en entrevista con Sale el Sol.

“Yo no soy la que tiene que tomar la iniciativa para llegar en paz, porque yo lo único que he hecho es declararme en paz con todos”, aseguró sobre el proceso que debe tomar la disputa con la familia de José José.

“En ningún momento creo haber ofendido su memoria con algún acto mío, en ningún momento lo siento así. No se puede arreglar porque tendría que venir de ellos no de mí, la disculpa tiene que venir de ellos, el perdón tiene que venir de ellos, el vamos a dejar las cosas hasta aquí tiene que venir de ellos porque iniciaron acciones legales. Yo siempre me he declarado en paz, pero insisten en darme pelea”, sentenció la cantante.

Ávalos fue contundente al asegurar que no puede olvidar todo el conflicto existente, ya que ya hay un proceso legal en curso: “Yo siempre me he abierto a plantear que de mi parte siempre habrá paz y no estoy provocando una situación para entrar en un pleito, porque al final no estoy peleando nada”.

Aprovechó para enviar un mensaje a la familia de José José: “Qué practiquen la obra, la palabra, la intención y lo que la Navidad significa para el corazón de toda la humanidad, es importante que sean congruentes con lo que predican”.

La ex esposa del “Príncipe de la canción” anunció hace unas meses que emprendió acciones legales en contra de Ávalos por difamación, luego de que ésta se pronunciara en más de una ocasión a favor del cantante colombiano Manuel José, quien dice ser el hijo no reconocido del intérprete de El Triste.

Pero aunque Noreña señala que tiene interpuesta una demanda, Alejandra Ávalos insiste en que a la fecha no ha recibido una notificación por parte de las autoridades mexicanas y no sabe las razones por las que debe ofrecer una disculpa pública.

“No hay conflicto legal, no hay demanda, no hay notificaciones. Desde el 25 de septiembre estaba muy anunciado que iba a llegar una demanda y yo me sigo preguntando en qué momento llegará”, comentó en una entrevista que le hicieron en Venga la Alegría.

La cantante destacó que en cuanto reciba la demanda de Noreña buscará emprender ella su propio proceso legal, pero por el momento no tiene caso continuar dando tiempo a un asunto del que no ha recibido un anuncio formal.

Incluso aseguró que en algún momento buscará armar un frente común con Manuel José, el cantante colombiano que dice ser hijo de José José, y las Saras (Sara Salazar y Sara Sosa) en contra de la otra familia del “Príncipe de la canción”.

