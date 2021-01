Ernesto Cázares admitió que su hermano Aristeo se dejó ganar en Exatlón: “Me afectó muchísimo”

Ernesto Cázares fue el ganador de la primera edición de Exatlón México (Foto: Twitter/ExatlónMx)

El atleta veracruzano Ernesto Cázares estuvo en el programa de Venga la Alegría donde habló sobre su estancia en Exatlón.

Cázares fue el eliminado más reciente dentro de la competencia, después de enfrentarse en un duelo contra Keno Martell y Daniel Noyola.

En el programa de Tv Azteca, el atleta reveló que su hermano Aristeo Cázares se dejó ganar a propósito en algunos de los circuitos.

“No soy ciego, sí lo hizo. La verdad eso me afectó muchísimo en cuanto a lo mental porque empecé a sentir que ya no podía hacer algo en Exatlón . En vez de ayudarme me perjudicó, pero le agradezco mucho porque gracias a eso estuve más tiempo en el programa”, declaró en la emisión matutina de TV Azteca.

Ernesto Cázares fue el campeón durante la primera edición (Foto: Instagram@ernest.cazares)

Ernesto Cázares aceptó que su hermano perdió apropósito en algunos circuitos y recalcó que Aristeo se convirtió en una inspiración para poder mejorar sus habilidades deportivas.

“Aristeo fue como mi mentor y como mi papá desde que era niño. Por eso yo lo admiro mucho. Toda su mentalidad me la pasó a mí. Sabemos ganar y sabemos perder, realmente el Exatlón es así”, mencionó en el programa.

También confesó que le gustaba competir contra él, pues sentía que corría más rápido, pero también que ya no lo hacía como antes.

El atleta mencionó que tuvo una breve despedida con su hermano. “Esta vez ya no alcancé a verlo. Un día antes me acerqué a él y fue como ‘Me voy a eliminación, me voy tranquilo y le voy a echar muchas ganas’. Eso lo tomó como mi despedida. Le di un abrazo, le dije que lo quería mucho y que lo quería ver ganar”, confesó el deportista.

(Foto: Instagram@ernest.cazares)

El domingo 17 de enero, el trazador de parkour abandonó la edición Exatlón: Titanes vs Héroes, y dejó un vacío importante en el equipo de color azul.

Su hermano, Aristeo Cázares se mostró afectado con su salida, por lo que compartió algunas emotivas palabras en la ceremonia. “Es un golpe emocional que recibo con valor. Mi hermano es una de las persona más importantes en mi vida”, expresó el deportista.

Ernesto Cázares fue el primer campeón de Exatlón México, la temporada más exitosa hasta el momento. También conocido como el campeón más querido de México. El conductor de este programa, Antonio Rosique, lo llama así debido a que en la primera temporada, los participantes avanzaban en la competencia de acuerdo a su rendimiento físico en los circuitos y gracias a los votos del público.

Ernesto Cazares y su hermano Aristeo Cázares miembros de la última edición de Exatlón (Foto: Instagram@ariscazares)

A pesar de que El niño estuvo en la eliminación algunas veces, el público siempre lo salvó y fue por el mismo motivo por el que se hizo ganador, a través de sus votos.

Aristeo Cázares mencionó lo siguiente respecto a los comentarios que señalan la baja de su rendimiento cuando se enfrenta a su sangre: “Las carreras con él para mí eran lo más emocionante aquí, me exigía, nos exigíamos, disfrutábamos correr, no importaba si era ganar o perder, mi hermano es una persona a la que amo, por él todo estamos aquí, es el primer campeón, el campeón legendario”, recalcó para Exatlón.

Aristeo Cázares fue el campeón de la tercera edición y es por ello que se encuentra en este programa especial junto a su hermano, en el que se reúnen los finalistas de temporadas anteriores.

