Un “tiradero” del CJNG: la fosa clandestina con 13 cadáveres encontrada en Tijuana

Al menos 13 cadáveres han sido encontrados en las fosas o presuntos tiraderos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la colonia Maclovio Rojas, en Tijuana, Baja California, donde desde hace una semana los colectivos de familiares de desaparecidos hacen búsquedas exhaustivas, y sin la ayuda de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los activistas iniciaron las excavaciones tras recibir una llamada anónima que los alertó sobre la existencia de una fosa clandestina en ese sitio.

La primera línea de investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California es que el terreno ubicado en la calle Artículo Número 3, esquina con Calle Emiliano Zapata del Ejido Maclovio Rojas, Delegación Presa Rural, donde fueron encontrados 13 cuerpos y/o restos humanos en ocho días, es un tiradero y casa de seguridad del CJNG.

La gente de Jalisco es la que está enterrando los cuerpos (Foto: Zeta Tijuana)

“Aún sin investigación, es lógico que se trata de víctimas de la pugna por la venta de droga en las calles en la Zona Este de la ciudad. Y ciertamente los restos deben corresponder a las personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con las versiones de los delincuentes detenidos en fechas recientes, en esa zona, el control del CJNG está predominando, y es la gente de Jalisco la que está optando por privar de la libertad a sus víctimas o competidores, torturarlos, matarlos y enterrarlos. Su idea es no jalar la atención de los operativos, y tratar de mantener lejos a las policías”, explicó al semanario ZETA uno de los integrantes de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad.

Por otra parte, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) refirieron que aún no es momento de deslindar a los operadores de los cárteles Arellano Félix (CAF) y de Sinaloa (CDS) que delinquen en la zona.

En ninguna de las trece carpetas de investigación iniciadas, de los 13 restos encontrados entre el martes 5 y el miércoles 12 de enero, hay alguna información sobre los presuntos responsables.

Los de Jalisco están enfrentados a Luis Mendoza, cabeza de Los Uriarte (Foto: Zeta Tijuana)

Tampoco se ha determinado el tiempo que los criminales tenían usando el predio como tiradero de cadáveres. Por la descomposición de los cuerpos, las autoridades consideran mínimo seis meses. Pero los buscadores estiman que es más de un año. Por el estado de descomposición de los cuerpos, solo en tres se ha podido determinar una “posible” causa de muerte: uno por herida de arma de fuego y dos por estrangulamiento.

Según las autoridades, la cabeza del CJNG en aquella zona es Rodolfo López Arellano “Cabo 30” y/o “Solecito” desde agosto de 2019, cuando Ricardo Antonio Álvarez Olivares “Cabo 29” y/o “Bebé” fue asesinado en Baja California Sur. De acuerdo con reportes de inteligencia, pasa el tiempo entre Puerto Vallarta y Tijuana.

Los de Jalisco están enfrentados a Luis Mendoza, cabeza de Los Uriarte, quien tiene como operadores criminales a su primo Alberto López, Germán Ayala y Luis Correa. Y a los ex operadores del CAF, de Pablo Edwin Huerta “El Flaquito” aliados a “Los Chapitos”.

Cabe destacar que la Fiscalía de Baja California no auxilia a los colectivos sin la orden correspondiente (Foto: Zeta Tijuana)

La zona impactada por la violencia de estos grupos es el Distrito 2, donde durante el año pasado se perpetraron 3,015 homicidios, el 16% de los 2,015 asesinatos ocurridos en Tijuana. Comprende La Presa y Presa Rural, delegaciones ubicadas en el extremo Suroeste de Tijuana, zona de mayor crecimiento de la ciudad, y en términos de trasiego de droga, conectada directamente a través de bulevares a las delegaciones Los Pinos, Cerro Colorado, Centenario y a los municipios de Tecate y Rosarito.

De acuerdo con La Jornada, uno de los obstáculos a los que se enfrentan los colectivos de búsqueda en la entidad federativa es que, cuando se trata de propiedad privada, no cuentan con la orden de un juez para ingresar a los predios.

Cabe destacar que la Fiscalía de Baja California no auxilia a los colectivos sin la orden correspondiente. Cuando se logró obtener una orden judicial, la FGE ingresó el sábado 2 de enero y halló ese mismo día un cadáver.

“Me dijo que no me podía apoyar, no podía dar seguridad para cometer un delito (para irrumpir en el predio) y me dijo que le mandara la información y que él iba a entrar y no le creímos, pero el lunes me hablan como a las cuatro de la tarde y me dijo ‘Angelica ya entramos a la casa y encontramos el primer cuerpo’, me dijo el fiscal Hiram”, dijo la activista Angélica Ramírez al medio.

