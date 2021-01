Así reaccionó Atala Sarmiento luego de que Pati Chapoy compartiera una foto en la que posaron juntas

Se especula que la separación de las periodistas no se dio en buenos términos (Foto: Instagram I- @patichapoy/ D-@atasarmiento)

Este 7 de enero Pati Chapoy y Atala Sarmiento dieron de qué hablar en las redes sociales, pues distintos medios retomaron la fotografía que compartió la titular de Ventaneando donde aparece junto a Atala en un viaje que realizaron con la producción de Ventaneando hace más de 10 años.

Esta imagen forma parte de las instantáneas que aparecen en las cuentas de los conductores de la emisión para celebrar los 25 años del programa estelar de espectáculos de TV Azteca.

La foto se viralizó y el público comenzó a hacer especulaciones en torno a la relación de la periodista que ahora radica en Barcelona con la televisora del Ajusco, pues hace ya dos años que dejó de aparecer en su pantalla debido a los presuntos coqueteos de Atala con la televisora de la competencia: Televisa.

El programa ha estado compartiendo postales del pasado (Foto: Instagram I- @patichapoy/ D-@atasarmiento)

Tras una larga carrera en el programa conducido por Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno, Atala se despidió en 2018 del que ha descrito como el éxito más grande en su carrera como conductora. Ahora, con la reciente publicación de la imagen de Pati donde aparece con sus compañeros en un viaje, las especulaciones volvieron a aparecer.

En una charla que sostuvo desde España con el periodista Javier Poza para su espacio radial, Atala recordó aquella postal que fue capturada durante al estado de Campeche, locación donde los presentadores sufrieron diversos inconvenientes meteorológicos.

“Fue un viaje polémico, y me imagino que también pues ha de haber sido una imagen polémica. Me da gusto que la hayan compartido, pues porque fue uno de tantos viajes que hicimos juntos, en donde compartíamos como una familia. Era una convivencia muy intensa, fueron muchos años de muchas historias y como una familia, entonces me da gusto que la hayan compartido”, expresó Sarmiento, quien a la par de haber conducido Ventaneando de 2004 a 2014, participó también en otro recordado programa de la televisora: La historia detrás del mito.

La fotografía tomada en Campeche que especuló el acercamiento de Atala con la televisora y Ventaneando (Foto: Instagram @chapoypati)

Y es que diversas personas compartieron el rumor de que Atala estaría en negociaciones para volver a la pantalla de la empresa comandada por el polémico Ricardo Salinas Pliego, sin embargo la conductora, que en España ha desarrollado una actividad alterna como decoradora de interiores, negó completamente esas versiones, aunque admitió que sí se encuentra realizando participaciones remotas para una televisora mexicana.

“No estoy renegociando nada para volver a ningún programa unitario en Televisión Azteca, la verdad es que estoy bastante desenchufada de lo que pasa en la pantalla de México. Sí leo los periódicos, sé perfectamente lo que pasa social y políticamente en el país. Ni en Televisión Azteca ni en Televisa, en donde sí estoy haciendo cosas, (es) con Andrés Tovar, el productor de Sale el sol, ahí sí estoy haciendo cosas, pero en Azteca no he tenido contacto con ningún ejecutivo, no me han propuesto ningún programa unitario ni nada…”, reveló.

Actualmente la conductora vive con su pareja en España (Foto: Instagram de Atala Sarmiento)

Y es que el rumor de que Atala volvería a la empresa se desató el año pasado, cuando se dijo que la producción de La voz México la estaba buscando para ofrecerle la conducción del reality show, que resultó convertirse en un éxito de la compañía. Ante esas versiones, incluso Atala se posicionó molesta de que “le inventen tanta cosa”, sobre todo un chisme que para ella “ya es viejo”.

Respecto a su manera de superar la separación del programa en el que participó tantos años y tras el ruido mediático que se generó a su salida, Atala reveló sentirse en paz.

“Por mi parte, yo no puedo decir que las cosas están exactamente igual que cuando me fui. Están mejor, porque ahora me siento mejor, porque estoy en paz, porque me he reconciliado con muchas ideas de dejar atrás un episodio que fue convulso y complicado y estoy bien… he trabajado muy bien esa parte…”, finalizó.

