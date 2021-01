Tras más de tres años enfrentadas, Pati Chapoy subió una fotografía junto a Atala Sarmiento: así fue el conflicto de las dos conductoras en Ventaneando

Pati Chapoy y Atala Sarmiento dejaron de hablarse en marzo de 2018, cuando la presentadora de "Intrusos" decidió marcharse de TV Azteca a Televisa (Foto: Instagram I- @patichapoy/ D-@atasarmiento)

El programa Ventaneando, de TV Azteca, está cumpliendo 25 años al aire, y en los últimos días, su reconocida conductora, Pati Chapoy, se ha sumido en la nostalgia.

A través de redes sociales, la periodista mexicana de 71 años ha recordado momentos únicos del programa, y ha aplaudido el trabajo de compañeros y ex integrantes que, con esfuerzo, lograron que el vespertino se convirtiera en uno de los espacios más populares y mejor valorados de la televisión nacional.

Y entre fotografías, fragmentos de entrevistas y emotivas dedicatorias, destacó una publicación de Instagram que se viralizó en pocas horas.

En la imagen, que fue compartida este sábado en su perfil, Pati Chapoy posa en el foro junto a personajes míticos de la historia de Ventaneando, como Daniel Bisogno o Pedrito Sola. Pero lo que más llamó la atención es que en la instantánea también aparece Atala Sarmiento, quien se marchó de Azteca en 2018, después de protagonizar un enfrentamiento muy polémico.

Entonces, Chapoy explicó que durante más de ocho meses se intentó negociar un contrato con Sarmiento Soler, pero ella no quiso renovar y prefirió renunciar.

“Ella tomó la decisión de renunciar, renunció con la libertad que tenemos, no nada más en este país sino aquí en Televisión Azteca de decidir si queremos seguir trabajando aquí o irnos. Ella fue la que tomó la decisión de irse. Sí les quiero hacer un comentario. Durante esos ocho meses que ella no quiso firmar el contrato, nunca se acercó a mí, nunca se sentó para decirme “qué quiero”, “qué necesito”, qué me hace falta”, reveló la conductora mexicana.

La imagen que Pati Chapoy publicó este sábado 9 de enero en Instagram (Foto: Instagram I- @patichapoy/ D-@atasarmiento)

Sin embargo, la versión de la periodista de espectáculos de 48 años fue muy diferente. Ella denunció que en Ventaneando la hicieron “pedazos por más de un año”, y no la querían: “Jamás volveré”, sentenció en redes sociales. “Me han pegado mucho”, agregó.

Según dieron a conocer varios medios de comunicación especializados, antes de marcharse de TV Azteca, Atala Sarmiento fue vista en Televisa buscando trabajo. La noticia llegó a oídos de Pati Chapoy, quien se molestó y decidió ignorar a la colaboradora durante la emisión de un programa, un hecho que fue advertido por los espectadores.

“Ayer que estaba viendo el programa me di cuenta, dije, ¿estoy mal, o ya no le hacen caso a Ata?”, escribió una usuaria en un tuit dirigido a Atala Sarmiento.

“No, no estabas mal; es real que no me hacían caso”, contestó ella.

Desde ese momento, la legendaria conductora y su colaboradora no se dirigieron la palabra. Cruzaron múltiples acusaciones y ataques, y rompieron toda relación. Incluso, en ese tiempo, Pati Chapoy evitó realizar cualquier alusión a Sarmiento Soler, quien después de la controversia trabajó en el programa Intrusos, de Televisa, y meses más tarde, se marchó a vivir a España.

El 14 de junio de 2019, Atala Sarmiento cerró una etapa con "Intrusos" (Instagram: atasarmiento)

Por ese motivo, los usuarios se sorprendieron al ver la publicación de Chapoy en Instagram. Un gesto que interpretaron como un intento de reconciliación por parte de la conductora,.

“#25añosycontando @ventaneandouno @inesgomezmont @lagarcita @atalasarmiento @bisognodaniel @tiopedritosola”, escribió junto a la fotografía.

En menos de 24 horas, la publicación superó los 9,000 me gusta y algunas personas desearon que Sarmiento regrese a Ventaneando, y opinaron que el tándem que hacía con Daniel Bisogno se echa de menos.

“Extrañando a Daniel Bisogno y Atala Sarmiento, las de ahora no tienen gracia”; “Eran el mejor equipo. Hace mucha falta mi Ata. Ahora es peor”; “Esos fueron los mejores tiempos y programas, han dejado ir personas muy talentosas”, se lee en los comentarios.

La nostálgica instantánea de Pati Chapoy, llevó a recordar a otros ex integrantes que abandonaron el foro, como Inés Gómez Mont, Juan José Origel, Pedrito Sola o Martha Figueroa. Esta última también vivió una mala experiencia en Ventaneando, y aunque aseguró que se marchó en “buenos términos” explicó que tras esto, sus compañeros comenzaron a atacarla.

“Pati un día me llamó y me dijo: ‘cambiaron mucho las cosas cuando tú no estabas y la verdad es que te fue tan bien; me la volteó, te fue tan padre que queremos que tengas tu propio programa y que ya no estés en Ventaneando”, explicó en una ocasión Figueroa.

“El último día que salí de la oficina de Pati fue ‘ay que te vaya padrísimo’... Y así me fui, abrazo, beso, medio me quitaron la ley del hielo para despedirse de mí y me la volvieron a aplicar. [Al día siguiente] Empezaron a sonarme por todos lados, ellos empezaron tirarme horrible, y yo me empecé a defender. Y ya les conté, por hacer bien mi chamba y porque hubo envidias, no es porque sea insoportable y todo lo haga mal”, explicó.

Aunque Pati Chapoy no ha mencionado a Martha Figueroa en sus publicaciones por los 25 años del vespertino, sí etiquetó a Daniel Bisogno, quien tras la controversia con Javier Ceriani no ha regresado al foro de Azteca, ya que estaría “castigado”.

Sobre su situación, aún se desconocen prácticamente todos los detalles, pero según el periodista Álex Kaffie, del Heraldo de México, no habrá un despido, y se reincorporará alrededor del 18 de enero.

Por su parte, hasta el momento Atala Sarmiento no ha emitido ninguna declaración sobre la publicación de Pati Chapoy.

