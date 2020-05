Atala Sarmiento no piensa volver a la televisión mexicana: “Mi plan es continuar en España”

Atala Sarmiento descartó volver por ahora a México (IG: atasarmiento)

Aunque hace unos días se dijo que Atala Sarmiento habría sido considerada para conducir la nueva temporada de La Voz por TV Azteca, la presentadora negó de nueva cuenta que tenga intenciones de volver a México.

“No tengo planeado por lo pronto regresar a vivir a México. Lamentablemente creo que por un tiempo no se va a poder viajar”, comentó al programa Hoy sobre la situación que ha dejado la crisis por coronavirus en el mundo y que ha afectado con gran fuerza a la mundo del turismo y la aviación.

Por ahora, Atala no se visualiza fuera de España, país a donde se mudó a finales del año pasado junto a su esposo, quien es originario de ese país. “Mi intención y mi plan es continuar mi vida aquí en España”.

Aseguró que ella y su esposo se encuentran muy tranquilos viviendo en Barcelona y no descartó en volver a la televisión, pero en España.

Su último programa en la televisión mexicana fue en "Intrusos" de Televisa (Instagram: atasarmiento)

“Dependerá mucho de qué tipo de proyecto es el que tengo enfrente. Si es un proyecto que tan solo escucharlo o leerlo o que se me oacurra una idea y me cause un gusanito en el estómago es que sí valdría la pena volver a la tv, si no, no”.

Comentó que por ahora quiero enfocarse más en el periodismo.

No vuelve a TV Azteca

A mediados de mayo, Atala ya había negado a través de su cuenta Instagram que pensara en volver a la tv mexicana, específicamente en TV Azteca, la empresa en donde se hizo famosa.

Atala está feliz en España (Foto: Instagram)

La revista TV Notas aseguró que Sarmiento estaba en pláticas para integrarse a la nueva temporada de “La Voz”.

Sin embargo, en la red social escribió:

“Por 2a. vez me veo en la necesidad de desmentir que seré la presentadora de La Voz Azteca. No he estado en conversaciones, ni negociaciones, con ningún ejecutivo de Tv Azteca. Seré contundente: Gracias por la atención pero ya estaría bien que busquen otra cara para ese rumor”.

La reacción de Atala a su supuesto regreso a TV Azteca para conducir La Voz

En junio del año pasado Sarmiento había expresado su negativa de volver a Ventaneando, aunque en el caso de la reciente información, estaría en otro programa.

“No puedo volver al lugar en el que me han hecho pedazos por más de un año y donde no soy querida. Jamás volveré”, escribió en respuesta a un comentario en Instagram.

En marzo de 2018, Atala salió de Ventaneando en medio de una polémica por un cruce de versiones entre ella y Pati Chapoy, así como de una tensa transmisión en vivo en la que el resto de sus compañeros parecían ignorarla.

Atala Sarmiento estuvo en el ojo público desde su salida de TV Azteca (Foto: team_atala)

Atala dijo que fue la titular de Ventaneando quien decidió que ella ya no permaneciera en el programa, pero Chapoy aseguró que durante meses se le estuvo insistiendo a Sarmiento para que firmara su nuevo contrato, pero ella se negaba porque -al parecer- no estaba de acuerdo con las condiciones que se le planteaban.

Su última participación en Ventaneando, en donde estuvo desde 2004, fue el 22 de marzo de 2018.

En abril, Atala apareció en Televisa como invitada del programa matituno Hoy, pero ahí se desató una nueva polémica, pues durante sus intervenciones jamás compartieron con ella pantalla ni Andrea Legarreta ni Galilea Montijo.

Se dijo entonces que ambas evitaron convivir con la ex integrante de Ventaneando por comentarios que hizo en el pasado acerca de ellas. Aunque Legarreta negó esa versión a través de un mensaje en Instagram, asegurando que fue decisión de la productora Magda Rodríguez, en diciembre de ese año Atala confirmó el rumor en su canal de YouTube.

