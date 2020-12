Danna Paola y Residente: los famosos que crearon música inspirados en la pandemia por COVID-19

Durante el 2020artistas latinoamericanos compusieron sobre la pandemia por COVID-19 (Foto: Pilar Olivares/REUTERS)

Este 2020 estuvo marcado por un sinfín de eventualidades, sin embargo, aunque la pandemia por COVID-19 se instaló en la vida de la población mundial durante todo el año. Algunos artistas transformaron este contexto en un medio para producir nuevo contenido musical y emitir algunos mensajes alentadores para las personas.

Es por esto que, en el último día del año, te decimos tres cantantes latinoamericanos que decidieron plasmar -en sus respectivos géneros musicales- su percepción sobre el distanciamiento social, la añoranza del salir a las calles sin miedo o los sentimientos surgidos tras la llegada del virus a la vida cotidiana.

Danna Paola invitó a sus fans a ser solidarios y quedarse en casa durante el tiempo que durara la contingencia sanitaria (Foto: Instagram de Danna Paola)

Danna Paola-Contigo

A principios de mayo, la interprete de canciones como “Sodio”, “oye Pablo” o “Agüita” dio a conocer su sencillo llamado “Contigo”, la cual está inspirada en la cuarentena que el gobierno de México recomendó a principios de año con el fin de evitar un aceleramiento en los contagios por COVID-19

“Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días, tú tan lejos, yo solita toca quedarse en casita. Estando en peligro y no hay marcha atrás, cuidando al perro y a mi mamá si el miedo me colapsa, pienso en ti y se me pasa. Yo me quedo encerradita si es contigo, yo me quedo en cuarentena si es contigo.”, canta la artista mexicana en algunos de sus versos.

Asimismo, desde su canal oficial de Youtube, Danna Paola invitó a sus fans a ser solidarios y quedarse en casa durante el tiempo que durara la contingencia sanitaria. También, exhortó al publico para que subiera una foto utilizando el #ContigoChallenge, el cual consistía en que los usuarios mostraran a través de sus redes sociales que se mantenían sin salir de sus domicilios.

“Tu participación es indispensable para e esta actividad logre su objetivo, ya que entre más personas nos sumemos, más pronto llegaremos a sitios vulnerables en México que necesiten una sanitización”, destacó la cantante.

La banda da un mensaje de esperanza y señala que durante estos tiempos complicados lo que se necesita es el cariño de las personas cercanas (Foto: Twitter@thelittlejesus)

Little Jesus- Lo que necesitas es amor

La agrupación mexicana sacó durante el mes de julio su sencillo “Lo que necesitas es amor”, el cual relata con líneas perspicaces sentimientos como el aburrimiento o la resignación que han surgido tras el paro de actividades y la necesidad de trabajar desde casa por la pandemia.

A nadie le importa si no quieres hacer mañana, nada importante porque la verdad nada importa más que lo que quieras encontrar en tu cabeza o en cualquier otro buen lugar. Creí que estaba harto de la ciudad, no estaba triste, estaba aburrido”, menciona la letra de Little Jesus.

De igual manera, la banda da un mensaje de esperanza y señala que durante estos tiempos complicados lo que se necesita es el cariño de las personas cercanas y disfrutar de los pequeños momentos.

Residente publicó en mayo de este año la canción “Antes de que el mundo se acabe”, la cual estuvo acompañada de un vídeo emotivo de 7 minutos (Foto: EFE)

Residente- Antes que el mundo se acabe

El puertorriqueño René, mejor conocido como Residente publicó en mayo de este año la canción “Antes de que el mundo se acabe”, la cual estuvo acompañada de un vídeo emotivo de 7 minutos donde puede observarse a más de cien parejas besándose en diferentes países del mundo.

Entre los artistas que pueden reconocerse en el videoclip con sus respectivas parejas, se encuentran Bad Bunny, Lionel Messi, Saúl “Canelo” Álvarez, Ricky Martin, Ben Affleck, entre otros.

“Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti, por eso contigo, la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa porque la luz de la tarde nos une, de cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune”, entona el ex integrante de Calle 13.

Así como esta frase, dentro de la canción hay muchos otros versos que hablan sobre las relaciones de pareja durante el periodo que ha durado la pandemia por COVID-19 y el artista resalta que aunque algunos no puedan verse por las circunstancias u otros vivan juntos, siempre hay formas de mantener cercanía con las personas que se quieren.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Un nuevo look y tres tatuajes íntimos: Danna Paola cierra así uno de sus mejores años

Ilse Salas, Cecilia Suárez y Danna Paola, celebran la despenalización del aborto en Argentina

“Es de los que se queja del gobierno”: Alan Estrada ventiló a su propio padre por organizar fiesta multitudinaria para navidad