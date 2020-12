“Hagamos del agradecimiento un hábito”: de esta manera reveló Lupita Jones su contagio de COVID-19

Jones ha continuado con la dinámica de "agradecer" en sus redes sociales (Foto: Instagram @lupjones)

Lupita Jones no ha dejado de ser noticia las últimas semanas, pues luego de las declaraciones que hicieron en su contra varias ex reinas de belleza que cuestionan su personalidad, y su estilo de manejar la organización Mexicana universal, ahora da a conocer su condición de salud respecto a la infección de COVID-19.

La Miss Universo 1991 compartió en su cuenta de Instagram una historia donde muestra el resultado positivo a la prueba de laboratorio para detectar coronavirus como testigo de su paso por la enfermedad. La ocasión para exhibir su examen fue para “hacer del agradecimiento un hábito”.

Musicalizado con la canción Win de Jay Rock, la historia dice: “Gracias porque mi estado de salud me permitió superar el COVID. Hagamos del agradecimiento un habito”. Fechado el día 2 de septiembre pasado, se lee la prueba PCR que revela que la veterana modelo fue una de los más de un millón de casos confirmados en el país.

Azalia Ojeda reveló que Lupita Jones la sometió a dietas de hambre para que bajara de peso (Foto: Instagram @lupjone)s @Azalia la negra

“Tipo de muestra: Exudado nasofaríngeo y orofaringeo”, se lee en la prueba realizada en el Laboratorio Centro Nacional de Culiacán, Sinaloa. Sin revelar más detalles ni mencionar cuáles fueron sus síntomas, dio a entender que el estado general de su organismo fue lo que le ayudó a afrontar a enfermedad y salir airosa de ella.

Posteriormente a esa publicación, la directora del certamen de belleza principal de México apareció sonriente al lado de su mamá para anunciar que mostrará cómo preparar recetas de navidad al lado de ella, como galletas y empanadas de queso.

Parece ser que con esta actividad Jones buscará despejarse de todos los dimes y diretes a los que ha sido expuesta las últimas semanas en los medios de comunicación, tras una transmisión en vivo que realizó la reina de belleza México 2019 Sofía Aragón donde reveló los malos tratos, y la displicencia con la que se dirigía a ella.

Lupita Jones reveló que tuvo COVID-19 (Foto: Instagram@lupjones)

Al testimonio de Aragón se sumaron los de distintas ex participantes quienes también coincidieron en que Lupita es una persona soberbia cuyas exigencias generan un clima tenso al interior de la organización que maneja desde hace más de 20 años.

Al respeto, Jones ha desmentido lo que para ella son calumnias, asegurando que lo que las hace hablar así es el hecho de que “no eran unas personas comprometidas” con el proyecto que se encarga de formar a las reinas que representarán al país en los concursos internacionales de belleza.

Fue en una entrevista con su amigo Diego Di Marco, a través de su canal en Youtube, en donde la ex Miss Universo criticó nuevamente a las chicas y las versiones que se han manejado en su contra, asegurando que en ningún caso se ha dedicado a atentar contra la carrera de ninguna modelo.

Luz Elena González también contó su experiencia con ella y reveló que quedaron en malos términos (Foto: Instagram@luzelenaglezz/Cuartoscuro)

Además defendió su versión de que, por el contrario, ella ha sido la que más ha sufrido con las polémicas decisiones que “ha tenido que tomar” como la de quitar coronas, argumentando que siempre han sido eliminadas aquellas que no tienen la disciplina ni la forma de trabajo que deberían de tener las modelos más competitivas.

Ante la pregunta de si en serio ya no quería ver a más mexicanas que pudieran llegar a triunfar dentro del panorama de Miss Universo, dijo lo siguiente:

“Mito y de lo más idiota, es ridículo, (...) viendo cómo me fleto, cómo lloro, cómo sufro, cómo me desespero cuando las cosas no salen bien, cómo regreso completamente frustrada cuando nuestra chava no logra destacar ni hacer un buen papel en Miss Universo”, expresó y calificó de absurdo lo que aseguran algunas reinas, que las sabotea con el fin de ser la única en brillar.

“Es absurdo que dedique mi vida a esto pretendiendo que no brille mi trabajo, o sea, obviamente que mi trabajo va a brillar o va a brillar más cuando estas niñas logren destacar, logren ganar, porque si no pasa eso la gente ni se da cuenta y le vale (...) Cuando ganan es por ellas, no es por la organización”, finalizó.

