“Cómo me fleto, cómo lloro, cómo sufro”: Lupita Jones descartó que no quiera que otras mexicanas ganen Miss Universo

La dirigente de Mexicana Universal se defendió y negó nuevamente las acusaciones en su contra (Foto: Instagram @lupjones)

Lupita Jones no ha dejado de quedarse en el centro de la polémica pues siguió negando las acusaciones de maltrato que le han dirigido diversas modelos que formaron parte de su organización “Mexicana Universal”, que se encarga de hacer una selección de participantes que representarán al país en los concursos internacionales de Belleza.

Fue en una entrevista con su amigo Diego Di Marco, a través de su canal en Youtube, en donde la ex Miss Universo criticó nuevamente a las chicas y las versiones que se han manejado en su contra, asegurando que en ningún caso se ha dedicado a atentar contra la carrera de ninguna modelo.

Además defendió su versión de que, por el contrario, ella ha sido la que más ha sufrido con las polémicas decisiones que “ha tenido que tomar” como la de quitar coronas, argumentando que siempre han sido eliminadas aquéllas que no tienen la disciplina ni la forma de trabajo que deberían de tener las modelos más competitivas.

Sofía Aragón fue quien comenzó a hablar sobre los maltratos que habría recibido de manos de Lupita Jones (Foto: Instagram @sofaragon @lupjones)

Ante la pregunta de si en serio ya no quería ver a más mexicanas que pudieran llegar a triunfar dentro del panorama de Miss Universo, Lupita Jones dijo lo siguiente:

Mito y de lo más idiota, es ridículo, y aparte me encanta porque tú has estado al lado mío, viendo cómo me fleto, cómo lloro, cómo sufro, cómo me desespero cuando las cosas no salen bien, cómo regreso completamente frustrada cuando nuestra chava no logra destacar ni hacer un buen papel en Miss Universo

Además afirmó que es absurdo que ella misma atente contra las participantes pues esto se trata de un trabajo de equipo, por lo que cuando brilla la participante, la organizadora y los entrenadores también lo hacen, e incluso puso en evidencia que cuando muchas modelos ganan, se les atribuye el mérito únicamente a ellas y que no piensan ni reflexionan en las organizaciones que hay detrás de su proceso:

Es absurdo que dedique mi vida a esto pretendiendo que no brille mi trabajo, o sea, obviamente que mi trabajo va a brillar o va a brillar más cuando estas niñas logren destacar, logren ganar, porque si no pasa eso la gente ni se da cuenta y le vale (...) Cuando ganan es por ellas, no es por la organización

Lupita Jones también tuvo que responder por Marco Bautista, su pareja y quien llamó "golfas" a varias modelos (Foto: Instagram @lupjones)

Lupita Jones también defendió las duras condiciones a las que supuestamente expuso a las participantes y que han sido una de las partes más criticadas del escándalo en su contra, pues según algunas modelos, Lupita Jones se apropiaba de los apoyos que eran para alimentos y que les mandaba dietas de almendras y leche para que pudieran estar en forma, cosa que terminó afectando seriamente su salud.

Sin embargo, para Jones, este tipo de disciplina es lo que deberían poner como ejemplo pues es una forma de tener las condiciones para “representar a México en los certámenes internacionales”:

Algo que me han satanizado mucho es que ‘es que es muy dura, es muy disciplinada, es que les exige mucho’, caray son chavas que nos van a representar a nivel internacional cómo no les voy a exigir (...) Yo no siento que haya sido dura, sí he tenido que tomar decisiones muy fuertes, muy controvertidas, como quitar coronas, pero que ya son decisiones muy extremas por temas de comportamiento

En el final de la entrevista, Lupita Jones aseguró que hasta ella misma ha colaborado con algunas organizaciones para aclarar informaciones falsas que provienen de mitos relacionados con las enfermedades alimenticias, como el relacionado con pasar hambre moderada para poder bajar de peso y así “mantenerte saludable”, cosa que no es verdad y que únicamente causa graves afectaciones a la salud de las jóvenes modelos:

Para nada, nada que ponga en riesgo tu salud vale la pena… La salud primero y la belleza es una consecuencia de la salud

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Gustavo Castañeda, el coach de Lupita Jones, reveló la traición que sufrió a manos de la Miss Universo

Azalia Ojeda volvió a arremeter contra Lupita Jones en Ventaneando: “Siento que está tan enferma, ojalá la quiten”