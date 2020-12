Azalia Ojeda volvió a arremeter contra Lupita Jones en Ventaneando: “Siento que está tan enferma, ojalá la quiten”

Azalia Ojeda sobre Lupita Jones: "Está tan amargada" (Video: Ventaneando)

Desde que las reinas de belleza se unieron en un frente común para denunciar los abusos y ofensas que sufrieron por parte de Lupita Jones, las aguas parecen haberse calmado. En las últimas semanas, no han surgido nuevas acusaciones o testimonios inéditos que relaten las malos tratos que se viven al interior del certamen de belleza Mexicana Universal.

A pesar de ello, Azalia Ojeda volvió a alzar la voz contra Lupita Jones. En entrevista con Ventaneando, recordó el día en que la conoció, hace más de 20 años, y la pesadilla que la organizadora le hizo vivir cuando se presentó a Nuestra Belleza México, en 1996.

“Yo me acuerdo que una semana te juro por Dios comía lechuga y diez almendras”, recordó Ojeda, quien se hizo famosa a nivel nacional en 2001, tras concursar en Big Brother.

“‘Lupita’ me dijo ‘pues sí te voy a mandar a un lugar donde te van a hacer masajes, y vamos viendo, y si no igual a ver si te tienes que poner boobies’. Entonces mi mamá se volteó y dijo, ‘no, ella está muy chica para hacerse cosas. Si la aceptan así qué bueno, si no, sáquela. Y el trato hacia nosotras de ella era muy despectivo ‘Están gordas, no coman tanto...’”, narró.

Azalia Ojeda y Lupita Jones (Foto: Instagram @lupjone)s @Azalia la negra

Por aquel entonces, Azalia tenía 24 años. Logró posicionarse entre las seis finalistas, pero en el intermedio del certamen, una mujer llamada Carmen, integrante de la organización, supuestamente extorsionó a su madre.

“Yo quedé entre las seis finalistas, una de las personas que te digo se llamaba Carmen, no me acuerdo del apellido, era su mano derecha, se le acercó a mi mamá y le dijo que yo ya había quedado entre las seis finalistas. Que si a mi mamá le interesaba, palabras textuales, que yo quedara entre los tres lugares, que no le prometía el primer lugar, pues que se tenía que mochar con una módica cantidad de lana”, aseguró la ex concursante de Big Brother, conocida como “la negra”.

Además, Azalia opinó sobre los insultos y ataques de Lupita Jones hacia las reinas de belleza, y dijo que se debe a la obsesión enferma que siente la organizadora por que nadie la supere. Entre otras ofensas, la ex Miss Universo llamó a Sofía Aragón “falsa”, “ingrata”, “manipuladora”, “deprimida” y poco higiénica, mientras que aseveró que otras mises eran “alcohólicas” y “drogadictas”.

“Siento que no ganaron nuestra belleza porque ella misma [Lupita] las boicoteó. Siento que está tan enferma, tan ávida de ‘Yo fui nuestra belleza México no quiero que haya más como yo’. Porque si te ves mis fotos de cuando yo estuve con ella, la señora tiene cantidad de cirugías, mírale la cara, ¿en qué se basa para llamarlas gordas? ¿en qué se basa en llamarlas alcohólicas, es que la señora nunca ha tomado una gota de alcohol? ¿Y eso te hace ser alcohólica?”, comentó.

“¿En qué se basa para decirles que son golfas? Es que la señora no se ha enamorado? ¿Nunca ha hecho el amor? A lo mejor no, a lo mejor por eso está tan amargada, y tiene las agallas para llamarlas de esa forma, ¿no? Tan despectiva”, agregó.

Por último, aseguró que si tuviera que enviarle un mensaje a Lupita Jones le diría que le “da lástima”.

“Me da mucha lástima, me da mucha lástima porque al final el abuso de poder y el Karma la alcanzó. Ojalá que la quiten”, sentenció.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Hay muchas feas que son puro relleno”: Azalia, de Big Brother, reveló la actitud déspota de Lupita Jones y destapó un intento de extorsión en Nuestra Belleza México

“Sufrí malos tratos”: Azalia, de Big Brother, denunció extorsión por parte de Lupita Jones, pero le recordaron que fue “Lady Polanco”

Lady Profeco y las Ladies de Polanco, las mujeres que lo iniciaron todo

Gustavo Castañeda, el coach de Lupita Jones, reveló la traición que sufrió a manos de la Miss Universo