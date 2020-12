“Hay muchas feas que son puro relleno”: Azalia, de Big Brother, reveló la actitud déspota de Lupita Jones y destapó un intento de extorsión en Nuestra Belleza México

Azalia Ojeda y Lupita Jones se conocieron en 1996, cuando la hoy conductora representó al Estado de México (Foto: Instagram @lupjone)s @Azalia la negra)

Tras más de 20 años de haber pasado por las filas del certamen Nuestra Belleza México, organización presidida por Lupita Jones que cambió su nombre hace un par de años por Mexicana Universal, Azalia Ojeda reveló detalles de su experiencia con la controvertida manejadora. Y es que tras las recientes declaraciones de varias ex reinas de belleza quienes han asegurado que al interior del certamen se sufren malos tratos y una actitud soberbia por parte de quien fuera Miss Universo en 1991, la también conocida como Negra reveló su vivencia.

La ex participante del reality show Big Brother, proyecto que la dio a conocer a nivel nacional en 2001, contó en una entrevista que hasta ahora se atrevió a hablar del tema pues por muchos años sintió temor de lo que pudiera suceder y por las puertas que se le fueran a cerrar al ventilar los maltratos de los que fue víctima en 1996, cuando representó al Estado de México en el famoso programa de preparación de reinas de belleza.

Es hasta ahora que, animada por las múltiples mujeres que han contado su experiencia con Jones, Azalia decidió alzar la voz y revelar cómo la pasó a su lado. Primeramente fue en sus redes sociales, donde la también recordada como “Lady Polanco” exhibió lo vivido al lado de Lupita, desatando la curiosidad de sus seguidores. Así lo escribió:

“Me uno a las reinas de belleza que han levantado la voz contra Lupita Jones, ya que yo también en su momento sufrí de malos tratos y extorsión por parte de esta señora. He aquí las pruebas de que estuve en Nuestra belleza”.

Azalia aseguró que Lupita la sometió a una dieta de "almendras, lechuga y agua" (Foto: Twitter @azalialanegra)

Pero fue hasta la mañana de este jueves que Azalia acudió como invitada al programa Aquí contigo donde explicó que en 1996 ingresó a la organización, pero los comentarios de la directora fueron el primer obstáculo moral con el que se topó: “Desde el primer momento me dijo ‘estás muy gorda’”.

Azalia reveló que era habitual que a las participantes se les enviara a recibir masajes y algún arreglo cosmético con el afán de mejorar su apariencia, esfuerzos que terminaban por no complacer a Jones, quien constantemente las volvía a atacar por su peso: “era un rollo muy déspota de ‘están muy gordas, muévanse y tómense Flanax porque están muy inflamadas”.

La hoy conductora recordó que pocas veces acudía Jones a los entrenamientos, siendo que dejaba a las participantes en manos de su equipo: “Las veces que iba era un apersona muy grosera, muy déspota” Destacó que una de las cosas que más le molestaron fue cuando la escuchó decirle a una persona durante la preparación: “Pues sí, hay muchas feas que son puro relleno” y admitió que “sí me afectó porque saliendo de ahí corriendo yo busqué a un médico que me hiciera una lipo o algo”.

Azalia Ojeda recordó cuando su mamá fue víctima de un intento de extorsión por parte del equipo de Jones (Foto: Cuartoscuro)

Azalia recordó que en los entrenamientos de las reinas de belleza, llevados a cabo en un hotel de Toluca donde las participantes eran sometidas a rutinas de ejercicio extenuantes y a dietas extremas, ella padeció hambre: “A mí me mandó una dieta donde sólo podía comer lechuga con almendras y agua”. Y es que Azalia “se atrevió a hablar” 24 años porque ahora cuenta con la conciencia de proteger a su hija.

“Yo lo hice por dos cosas muy importantes: Uno, tengo una hija de casi 18 años y estamos en una generación donde el bullying ha hecho que jóvenes se quiten la vida y dos, en el momento que yo estuve en Nuestra Belleza, como todas las chavas que entramos, buscábamos entrar a trabajar a Televisa, que en ese tiempo era wow, a mí me dio miedo a pesar del carácter que tengo, levantar la voz de lo que nos estaban haciendo (...) A mí honestamente me dio miedo, estaba yo muy chica, que me vetaran, que no me dieran trabajo”, admitió y aseguró que ya es tiempo de que Lupita abandone la organización.

Desde hace 20 años o más, la señora ha tenido una jerarquía equívoca (...) Su gente le tenía miedo, le tenía pavor, la veían llegar y era correr, brincar, es una mujer que no te deja hablar, solamente es lo que ella dice, lo que ella piensa

Ésta es la fotografía que Azalia envió al casting de Nuestra Belleza México en 1996 (Foto: Twitter @azalialanegra)

Azalia aseguró que Jones se auxilia de una “mafia” de cirujanos plásticos para mejorar el aspecto de “las niñas” mediante cirugías y además reveló que una persona del equipo de Jones, de nombre Carmen, intentó extorsionar a su madre con el fin de colocarla entre las finalistas del concurso.

“De las 40 que éramos quedé en las seis finalistas, dice mi mamá que ya cuando fue el corte a comercial, llegó una persona de su equipo, que era como su mano derecha, Carmen “algo”, y le dijo ‘si usted quiere que su hija quede en los primeros tres lugares, no le aseguro el primero, tiene que dar cierta cantidad”, a lo que su madre se negó tajantemente.

“Es muy bueno que ya se está destapando todo esto porque ya es necesario que ya la cambien. Tiene un monopolio muy enfermo, muy dañado. Yo creo que hay muchas chavas muy bonitas que pudieron haber ganado hasta Miss Universo, que por ella no perder su corona, no llegaron”, finalizó la polémica conductora.

