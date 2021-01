Eiza González rechazó críticas por no hablar español en entrevista

Eiza González habló tras la difusión de un video con el que la tacharon de, supuestamente, no querer hablar español (IG: eizagonzalez)

La actriz mexicana Eiza González rechazó las críticas que recibió luego de la difusión de un video en el que, supuestamente, se habría negado a hablar en español.

El programa El Gordo y La Flaca, de Univision, presentó un clip en el que se vio cómo su reportera intentó hablar con Eiza, pero ella solo dijo unas palabras en inglés y se dirigió rápidamente a su vehículo.

Dichas imágenes desataron críticas en redes contra la estrella mexicana pues la acusaron de no querer hablar español.

Sin embargo, Eiza no se quedó callada y a través de su cuenta de Twitter respondió al asunto y advirtió que mostraría el video completo para exponer su versión de los hechos.

La reacción de Eiza González tras la difusión del video

“Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene una lado de la historia no hay que creer todo lo que se ve. voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes. Y verás, uno, por qué no respondo; dos, el único momento que hablo es darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia, mientras que una persona camina encima de mí tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así al final le deseo que tengan cuidado”.

De acuerdo con Eiza, no es su obligación hablar de su vida personal a una persona que la acose o le haga bullying en la calle. Además pidió al programa de Univision que muestre “el comportamiento de su reportera abusiva”.

Acusó que en los medios se manipule todo el tiempo información, videos o entrevistas para afectar la imagen pública de los demás y recordó al programa que siempre se ha portado bien con ellos.

“Después de esto no se sorprendan cuando les niegue una entrevista, sin contar que sin mi consentimiento me expongan a que alguien me contagie en una pandemia por una entrevista caminando encima de mí con una cámara a un centímetro de mi cara”.

El peso de las críticas en los medios

Ya el pasado diciembre la actriz había externado su sentir respecto de las críticas y ataques que ha recibido en medios de comunicación.

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores en redes sociales confesó que durante su adolescencia pasó difíciles momentos por los comentarios que se hacían de ella debido a su apariencia física, en una época en la que también tuvo que enfrentar la pérdida de su papá.

“Me da mucha tristeza porque tuve muchos problemas para sentirme suficientemente buena o talentosa a cierta edad y no puedo imaginarme lo que es para las niñas vivir en un mundo así”, comentó conmovida.

Aceptó que en su momento no hizo frente a las críticas y trató de mostrarse como una mujer fuerte, pero con el tiempo eso le pasó factura y aún hoy, en su vida adulta, sufre de ciertos estragos.

Eiza reconoció que en su adolescencia le resultó complicado lidiar con las críticas (Cuartoscuro)

Durante el encuentro con sus seguidores, Eiza se refirió en específico a algunos medios de comunicación.

“Toda mi vida sentí lo que decían los de la revista TVNotas o los de Ventaneando y pensaba que debía estar callada y por eso daba la percepción de alguien que no era. Si yo hablaba de mis emociones no era lo suficiente buena. No somos farándula, somos personas y tenemos traumas. Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”, añadió en la charla, que resultó una sesión de confesiones y donde mostró parte de su lado más frágil, algo que -como ella misma dijo- había tratado de ocultar.

