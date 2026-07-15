Álvaro Uribe reveló el paquete de proyectos que presentará el Centro Democrático en el Congreso: garantías para la Fuerza Pública frente a la JEP

Centro Democrático se prepara para presentar proyectos el 20 de julio ante el Congreso de la República - crédito @AlvaroUribeVel/X Congreso

El expresidente Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará el 20 de julio ante el Congreso un paquete de iniciativas y adelantó que incluirá un “conjunto de proyectos” con medidas sobre catastro, corrupción, salud, seguridad y subsidios.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la colectividad, una de las propuestas plantea que “el avalúo catastral no podrá superar el 50% del valor comercial”, como parte de un plan de “alivio del catastro”.

El documento también apunta a medidas de transparencia presupuestal. “Como medida contra la corrupción se deberá conocer el nombre del parlamentario que solicite una partida presupuestal”, señaló el partido.

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En materia de empleo juvenil, el Centro Democrático propuso un “programa gratuito en formación tecnológica de ciclos cortos para que los jóvenes de menores ingresos encuentren rápidas y buenas oportunidades laborales”. En el mismo paquete incluyó un ajuste a apoyos asociados a la educación superior: “Establecer que el subsidio de manutención de los jóvenes beneficiarios de matrícula cero sea política de Estado y prioridad sobre cualquier otro programa de transferencia monetaria para jóvenes”.

Una ilustración estilo acuarela detalla las propuestas legislativas del partido Centro Democrático para su presentación en el Congreso de la República de Colombia el 20 de julio - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el sistema de salud, el comunicado plantea “corregir y mejorar el sistema de salud y enfrentar la crisis actual”, con medidas que incluyen “exigencia de acreditación de alta calidad a EPS’s y contratos de estabilidad jurídica”.

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En seguridad, el partido incluyó una propuesta para el combate al microtráfico: “Decomiso de droga en lugares públicos del país para combatir el microtráfico”. También anunció que buscará “garantías para la Fuerza Pública frente a la JEP”.

En política social, el Centro Democrático planteó una regla de actualización de ayudas para personas mayores: “Establecer que el monto del subsidio del adulto mayor crezca todos los años, como mínimo en un monto igual al IPC”.

Para pequeños negocios e informalidad, la colectividad anunció que promoverá “facilidades de microcrédito y capital semilla para pequeños empresarios, comerciantes y vendedores informales”.

El expresidente Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará el 20 de julio ante el Congreso un paquete de iniciativas y adelantó que incluirá un “conjunto de proyectos” con medidas sobre catastro, corrupción, salud, seguridad y subsidios - crédito Luisa González/Reuters

En minería, el comunicado propuso una “formalización gradual de pequeños mineros” y medidas para “frenar economías ilícitas, eliminar uso del mercurio y facilitar compra de oro del Banco de la República a pequeños mineros”.

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En asuntos ambientales y de uso del suelo, el paquete plantea “limitar crecimiento de frontera agrícola, hasta tanto no se avance en compensación ambiental y revegetalización”.

Senador electo del Centro Democrático negó que busquen votos del Pacto Histórico

Las versiones sobre un posible acuerdo entre el Centro Democrático y miembros del Pacto Histórico para asegurar la presidencia del Congreso han generado reacciones inmediatas. Hernán Cadavid, actual representante y próximo senador, negó categóricamente estas especulaciones en sus redes sociales y atribuyó los rumores a motivaciones políticas sin fundamento.

El senador electo Hernán Cadavid, del Centro Democrático, rechazó que estén buscando votos del Pacto Histórico para la presidencia del Congreso - crédito @hernancadavidm/X

Cadavid afirmó que ni su partido ni Honorio Henríquez han sostenido reuniones con la senadora Martha Peralta para buscar su apoyo. “Me da pena desmentirlos. Pero lo que estás diciendo no es cierto. El Centro Democrático ni el Senador Honorio tiene reuniones con Peralta”, escribió el congresista, dirigiéndose al periodista Carlos Ayala. El legislador sostuvo que este tipo de videos solo buscan golpear a su colectividad sin pruebas concretas.

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La discusión por la presidencia del Senado ha cobrado protagonismo porque el Centro Democrático, como partido de Gobierno, sostiene que la cabeza de la mesa directiva debe recaer en uno de sus integrantes. En ese sentido, la colectividad propuso a Henríquez, uno de sus fundadores y congresista desde 2014, como su carta principal para liderar la corporación.

En los últimos días, surgieron versiones difundidas por el periodista Ayala y la comunicadora D’arcy Quinn acerca de un supuesto acercamiento entre la bancada uribista y Peralta, con el fin de asegurar votos decisivos en la elección. Cadavid, sin embargo, rechazó enérgicamente esa posibilidad, tanto en respuesta a Ayala como a otros que han insistido en el mismo señalamiento.

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En este otro mensaje, el senador electo Hernán Cadavid expresó su respuesta sobre la polémica por la elección del nuevo presidente del Congreso - crédito @hernancadavidm/X

La senadora Paloma Valencia también ha sido mencionada en este contexto, ya que algunos sostienen que la intención de evitar la llegada de Alfredo Deluque a la presidencia del Senado responde, en parte, a diferencias personales y políticas, vinculadas a comentarios sobre su campaña presidencial fallida.