Colombia

Así será el pago de horas nocturnas y dominicales a partir del 15 de julio: la tabla de valores con base de un salario mínimo como ejemplo

La abogada laboralista Cindy Isaza compartió cifras para orientar a quienes aún tienen dudas sobre cuánto deberán recibir a partir de ahora

Guardar
Google icon
La medida comenzó a regir desde el miércoles 15 de julio de 2026 en el país - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero
La medida comenzó a regir desde el miércoles 15 de julio de 2026 en el país - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero

La reducción de la jornada laboral en Colombia, que entra en vigor este 15 de julio, marca un cambio significativo para los empleados del sector privado, quienes a partir de ahora tendrán un máximo de 42 horas semanales sin que esto implique una disminución salarial.

La medida surge de la Ley 2101 de 2021 y se traduce en un nuevo cálculo para el valor de la hora de trabajo, así como en modificaciones en los recargos por trabajo en domingos y festivos.

Por este motivo, y a raíz de algunas dudas entre usuarios en redes sociales y la ciudadanía sobre cuánto es lo que realmente recibirán los empleados con el incremento, la experta ‘echó números’ teniendo como base de su ejemplo un salario mínimo mensual legal vigente real (Smmlv), es decir, $1′750.905 (sin el subsidio de transporte, que corresponde a $249.095).

PUBLICIDAD

Para esto, la jurista antioqueña aclaró tres conceptos claves:

  • Hora ordinaria: el valor base de la hora de trabajo que se usa como referencia para todos los recargos.
  • Recargo nocturno: correspondiente al 35% extra por trabajar en la noche (en franja horaria entre las 7:00 p. m. a 6:00 a. m.), aunque no sean horas extras, si es la jornada ordinaria.
  • Horas extras: se pagan además del recargo nocturno, si se excede la jornada ordinaria pactada.

Declaraciones de la jurista Cindy Isaza - crédito @cindylaboral/IG

Además, Isaza discriminó uno a uno los valores de acuerdo a los cambios que se han realizado a lo largo de 2026, y que con la entrada en vigor de la nueva serie de medidas, ya suman tres, para que los usuarios puedan hacer cuentas por si quedan preguntas sobre los valores correspondientes a cada periodo:

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026

  • Día laboral (Salario mínimo): $58.364
  • Valor hora: $7.959
  • Horas al mes: 220

Valores conforme al salario mínimo (Concepto - % - Valor total hora)

  • Hora Extra Diurna (HED) 25% y equivalente a $9.949
  • Hora Recargo nocturno (RN 7:00 p. m. a 6:00 a. m.) 35% = $10.745
  • Hora Extra Nocturna (HEN) 75% = $13.928

Descanso obligatorio (Concepto - % - Valor total hora)

  • Hora Extra Diurna Dominical/Festivo (Heddf) 105% correspondiente a $16.316
  • Hora Recargo Nocturno Dominical/Festivo (Hrndf) 115% = $17.112
  • Hora Extra Nocturna Dominical/Festivo (Hendf) 155% = $20.295
Isaza compartió el video el miércoles 8 de julio de 2026 - crédito @cindylaboral/IG
Isaza aclaró en qué empleados aplica esta medida de reducción de la jornada laboral - crédito @cindylaboral/IG

Del 1 julio al 14 de julio de 2026

En este periodo Isaza se refiere a otros dos conceptos claves:

  • Pago de dominicales y festivo: tiene recargos especiales y se suma a otros recargos.
  • Registro obligatorio: el empleador debe llevar el registro de las horas extras del trabajador y facilitárselas cuando este la requiera.

Este son las cifras correspondientes a los primeros 14 días de julio de 2026:

  • Día laboral (Salario mínimo): $58.364
  • Valor hora: $7.959
  • Horas al mes: 220

Valores conforme al salario mínimo (Concepto - % - Valor total hora)

  • Hora Extra Diurna (HED) 25% y que equivale a $9.949
  • Hora Recargo nocturno (RN 7:00 p. m. a 6:00 a. m.) 35% = $10.745
  • Hora Extra Nocturna (HEN) 75% = $13.928

Descanso obligatorio (Concepto - % - Valor total hora)

  • Hora Extra Diurna Dominical/Festivo (Heddf) 105% que corresponde a $16.316
  • Hora Recargo Nocturno Dominical/Festivo (Hrndf) 115% = $17.112
  • Hora Extra Nocturna Dominical/Festivo (Hendf) 155% = $20.295
crédito @cindylaboral/IG
Así quedó la tabla de valores partir del 15 de julio de 2026 - crédito @cindylaboral/IG

Desde el 15 de julio de 2026: así es la fórmula para hacer el cálculo correcto

  • Día laboral (Salario mínimo): $58.364
  • Valor hora: $8.338
  • Horas al mes: 210

Aquí ya se tienen en cuenta la semana de 42 horas laborales (Ley 2101/21) para lo valores, conforme al salario mínimo (Concepto - % - Valor total hora):

PUBLICIDAD

  • Hora Extra Diurna (HED) 25% que es igual a $10.422
  • Hora Recargo nocturno (RN 7:00 p. m. a 6:00 a. m.) 35% = $11.256
  • Hora Extra Nocturna (HEN) 75% = $14.591

Descanso obligatorio (Concepto - % - Valor total hora)

  • Hora Extra Diurna Dominical/Festivo (Heddf) 115% correspondiente a $17.926
  • Hora Recargo Nocturno Dominical/Festivo (Hrndf) 125% = $18.760
  • Hora Extra Nocturna Dominical/Festivo (HENDF) 165% = $22.095

Las operaciones para despejar dudas son sencillas:

  1. La fórmula para calcular las horas a laborar al día a partir de 15 de julio sería: 42 horas a la semana / 6 días = 7 horas jornada laboral ordinaria
  2. Mientras que el cálculo de las horas que se trabajan al mes desde el mismo 15 de julio es: 42 horas a la semana / 6 días x 30 días al mes = 210 horas al mes

Temas Relacionados

Jornada laboral de 42 horas semanalesPago de recargos nocturnosDominicales y festivosLey 2101 de 2021Cindy IsazaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Una bandida te pide una Toyota, no una hamburguesa”: los mejores memes que funaron al hombre de la tendencia sobre hamburguesa triple

El relato de Luis Miguel Castillo sobre una cita de hace cuatro años desató en X e Instagram una ola de humor que ya tiene sus propias frases, sus imágenes recurrentes y sus personajes. Aquí están algunos

“Una bandida te pide una Toyota, no una hamburguesa”: los mejores memes que funaron al hombre de la tendencia sobre hamburguesa triple

Federico Gutiérrez rechazó la anulación de imputación de cargos contra Daniel Quintero por caso Aguas Vivas: “No podemos compartir esta determinación”

El alcalde de Medellín expresó su confianza en que la apelación permitirá que el Tribunal Superior de Medellín examine la decisión y dé continuidad al proceso

Federico Gutiérrez rechazó la anulación de imputación de cargos contra Daniel Quintero por caso Aguas Vivas: “No podemos compartir esta determinación”

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 15 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 15 de julio

Alejandro Arbeláez anunció su renuncia a Hidroituango: “Recibimos una empresa inmersa en controversias jurídicas”

La decisión se conoció este 15 de julio, cuando la empresa reportó utilidades por primera vez en 27 años y comenzó una nueva etapa tras el acuerdo con EPM

Alejandro Arbeláez anunció su renuncia a Hidroituango: “Recibimos una empresa inmersa en controversias jurídicas”

Jornada laboral en Colombia bajó a 42 horas semanales: cómo quedó la carga laboral con respecto a otros países de la región

La medida culmina el calendario de la Ley 2101 de 2021, aplica al sector privado y a estatales bajo el Código Sustantivo del Trabajo, y exige reorganizar turnos sin tocar salarios ni prestaciones

Jornada laboral en Colombia bajó a 42 horas semanales: cómo quedó la carga laboral con respecto a otros países de la región
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

“Una bandida te pide una Toyota, no una hamburguesa”: los mejores memes que funaron al hombre que se quejó por la hamburguesa triple

“Una bandida te pide una Toyota, no una hamburguesa”: los mejores memes que funaron al hombre que se quejó por la hamburguesa triple

Presentadora de RCN confesó lo que verdaderamente piensa de su embarazo y los cambios físicos que ha tenido

Karen Sevillano se refirió al video viral de la hamburguesa triple: “Si vos, como hombre, no tenés plata, no invites a salir a nadie”

Cintia Cossio se defendió de quienes sugieren que su hermano Yeferson es su pareja: “Comentarios muy dañinos”

Claudia Palacios reveló que su mamá fue violentada en su casa y, aún “golpeada”, decidió escapar: “Había un papá maltratador”

Deportes

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Fernando Gaviria tiene una nueva oportunidad de ganar una etapa con la llegada plana para los esprinters

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Fernando Gaviria tiene una nueva oportunidad de ganar una etapa con la llegada plana para los esprinters

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Exfigura del Junior estaría cerca de regresar a la Liga BetPlay tras su paso por el fútbol brasileño: de quién se trata

Johan Mojica respaldó a Néstor Lorenzo y se defendió de las críticas al afirmar que Colombia no perdió: “Que se quede muchos años más”

Figura de la selección Colombia se refirió a la actuación de la Tricolor en el Mundial 2026: “Nos faltaron algunas cosas”