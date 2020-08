“No me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer”: Eiza González respondió a las comparaciones con Belinda

Belinda y Eiza (Foto: Instagram@ belindapop/@eizagonzalez)

La actriz Eiza González se desmarcó de las comparaciones que surgieron con Belinda, después de que ésta confirmara su romance con Christian Nodal. “No me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer”, dijo contundente la famosa mexicana para descalificar los mensajes misóginos que hay en redes sociales desde ayer.

Luego de que los coaches de La Voz México aceptaron que tienen un noviazgo y están enamorados, los usuarios de redes sociales alimentaron una supuesta rivalidad entre Belinda y Eiza González, pero en esta ocasión en el terreno amoroso.

Los internautas destacaron los amores de ambas famosas para determinar cuál de las dos ha tenido “los mejores novios” al pasar de los años.

El debate se prologó durante la tarde de ayer, pero fue la misma Eiza quien se mostró en contra de los comentarios que la posicionaron en contra de Belinda.

La actriz de Baby Driver utilizó su cuenta de Twitter para emitir un extenso mensaje con su postura y aunque jamás mencionó a la cantante de origen español, sí hace una clara referencia a las tendencias en Twitter, principalmente.

“Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, escribió contundente la actriz que comenzó protagonizó la telenovela juvenil Lola, érase una vez.

“Sin contar que burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable”, añadió Eiza González sobre el comportamiento de los internautas.

Gonzáles resaltó la entereza con que las mujeres deben afrontar la vida y razón por la que merecen todo el respeto.

“Ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo la mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en ésta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo por ser mujer tenemos desventaja”, precisó.

Deseó que en algún punto se pueda valorar a las mujeres por su desempeño y no sea un hombre el que la clasifique o le dé valor.

“Espero que en el 2021 nos curemos del coronavirus, pero también de la terrible mentalidad misógina”, señaló.

Se pronunció en contra de las competencias provocadas por hombres e hizo evidente la falta de reconocimiento ganado con base en el esfuerzo y trabajo propio.

“Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean, el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola”, sentenció.

El extenso mensaje de Eiza González sobresalió entre los miles de comentarios con los que compararon su historial amoroso con el de Belinda, quien hace unos días anunció su noviazgo con el también cantante Christian Nodal.

El intérprete de regional mexicano publicó en su cuenta de Instagram las primeras fotografías de la pareja y remató su publicación con un “Te amo”.

Las imágenes pronto causaron conmoción y se convirtieron en tendencia porque la relación fue confirmada por el equipo de trabajo de los dos artistas, lo que provocó cientos de reacciones sobre el noviazgo surgido entre bambalinas y que ahora dejó de ser un secreto.

