Reencuentro de RBD: esta es la cifra millonaria que habría recaudado el concierto virtual “Ser o Parecer”

En el tributo participaron Anahí, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez, pero estuvieron ausentes Dulce María y Poncho Herrera (Foto: Instagram @christianchavezreal)

El 26 de diciembre, los fans de todo el mundo pudieron disfrutar de l reencuentro en los escenarios de la famosa banda mexicana RBD.

Después de 12 años separados, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann unieron sus voces en “Ser o Parecer”, un concierto que a pesar de transmitirse por streaming debido a la pandemia, y de la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera, fue un éxito, tal y como demuestra la cifra millonaria que recaudó.

Este domingo 10 de enero, la conductora de espectáculos Martha Figueroa reveló en el programa Con Permiso, de Unicable, “el dineral” que reunió el evento digital.

“Las cifras oficiales de este concierto fue que se conectaron alrededor de 320 mil fans de 20 países de todo el mundo, hagan de cuenta de México, de EEUU, de Canadá, de España, de Brasil, de Rumanía, y de Japón”, comenzó la presentadora peruana.

“La venta del streaming generó más o menos como USD 11 millones 250 mil dólares [poco más de 224 millones de pesos] o sea, un dineral. Yo creo que para un concierto en streaming y de cantantes latinos es un dineral”, recalcó.

Martha Figueroa reveló el "dineral" que logró el reencuentro (Video: Youtube "Con Permiso")

Tanto Figueroa como Pepillo Ortega mostraron su sorpresa por el escandaloso dato, y el conductor mexicano confesó que no esperaba que Anahí participara, pero en su opinión, fue la más entregada en el escenario.

“Qué guapa está Anahí, ¿verdad? Fíjate que yo pensé que la que no iba a participar sería Anahí, pero era la más entusiasta de todos. Yo dije no pues después de ser la primera dama, y mamá, dije... ya no... Y mira”, indicó.

Aunque “Ser o Parecer” reportó grandes beneficios, algunos espectadores se quejaron de las coreografías, y dijeron que los artistas no bailaron con actitud. Además, otros criticaron la elección de los escenarios virtuales que se proyectaban en la pantalla de fondo, o lamentaron la calidad del video y que el concierto solo durara 20 minutos.

Al respecto, Martha Figueroa defendió a los ex RBD, y dijo que después de 12 años, no podían exigirles la misma energía que entregaban cuando eran adolescentes.

Cuando termine la pandemia, podrían realizarse tres conciertos en distintos países (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Más allá de los comentarios críticos, miles de seguidores esperan que los ex RBD vuelvan a reunirse en un nuevo concierto, y puede que sus deseos se hagan realidad. De acuerdo a la periodista de espectáculos, la banda planea realizar tres eventos multitudinarios cuando termine la pandemia de COVID-19.

La primera función se llevaría a cabo en Madrid, España, en el estadio Santiago Bernabeu. La segunda tendría lugar en Río de Janeiro, Brasil, en el estadio Maracaná. Y el tercero y último se celebraría en la Ciudad de México, aunque el recinto estaría por confirmar y sería previsiblemente el Estadio Azteca, o la Arena.

Aunque para entonces Dulce María podría integrarse a esta serie de funciones, ya que en los últimos meses ha lamentado en varias ocasiones haberse perdido el reencuentro “Ser o Parecer” a causa de su avanzado embarazo, ver a los seis juntos de nuevo es menos probable, debido a la negativa de Poncho Herrera de subirse a un escenario y regresar a la música.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Así vive los días de aislamiento Anahí: las medidas que ha tomado su familia ante el Covid-19

“Los cuatro estamos bien”: Anahí confirmó que el coronavirus llegó a su familia

Filtraron video de RBD ensayando a cuatro días de su esperado reencuentro y Maite Perroni fue criticada

“Que piensen lo que les dé su chingad* gana”: Christian Chávez enfureció por tétrico reporte sobre un ex escort con VIH