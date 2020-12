Filtraron video de RBD ensayando a cuatro días de su esperado reencuentro y Maite Perroni fue criticada

RBD ensayando para su presentación del próximo 26 de diciembre (Video: Instagram @chamonic3)

A unos cuantos días del esperado reencuentro o, como ellos lo han aclaro, tributo a RBD, la banda se dejó ver en pleno ensayo desatando la euforia de sus seguidores, quienes desde el momento en que se anunció este concierto hace unos meses, abarrotaron la boletería digital para presenciar el encuentro que se realizará como regalo de navidad este 26 de diciembre, en una transmisión online que podrá ser visto en todo el mundo.

De esta manera Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Von Uckerman se mostraron ensayando la coreografía de su popular tema Tras de mí en el que parece no extrañarse la presencia de los grandes ausentes: Dulce María y Poncho Herrera, quienes no podrán participar en esta ansiada reunión debido a que cada uno se convirtió en padre recientemente, por lo que no pudieron compaginar los tiempos con sus compañeros.

Fue Anahí quien compartió en días pasados una foto en la que aparece ella y sus compañeros con cubrebocas, bajo la cual escribió uno de los “gritos de guerra” de la agrupación: “Yo digo R”, generando cerca de 900 mil “corazones” en Instagram, misma imagen que fue retomada por Christian, quien escribió en su perfil “Yo ya estoy listo ¿y tú?”, generando miles de comentarios.

Los cuatro integrantes se han reunido en una locación secreta desde donde transmitirán su esperado concierto (Foto: Instagram @Anahi)

Por su parte Christopher Von Uckerman también dio una probadita de lo que los fans podrán disfrutar en el show, pues en su cuenta oficial de Instagram compartió un video donde se le ve tocando la batería muy concentrado. Junto al breve clip, el también actor de la serie Abracadabra escribió “Pum ta pum pun ta”.

Este martes surgió un nuevo video que da muestra de que los integrantes están trabajando arduamente para brindar a sus millones de seguidores un concierto a la altura de sus expectativas tras 12 años de su disolución. Fue la cuenta de Instagram @chamonic3 quien compartió un breve clip donde se les ve a los cuatro integrantes bailando con cubrebocas y careta -excepto Christopher- y siguiendo la batuta de bailarinas quienes les marcan los pasos de la coreografía.

Según los comentarios al video, varios usuarios destacan el hecho de que “lucen oxidados” en su manera de bailar, siendo que de acuerdo a los usuarios, los integrantes no lucen del todo ágiles y coordinados al bailar. Y es que se puede apreciar que la coreografía no es seguida al dedillo por Maite, quien fue criticada por varios usuarios al notarse “despistada”.

Recientemente estrenaron el video de su tema "Siempre he estado aquí" (Foto: Televisa - captura de pantalla)

“Sólo que Maite le tiene que poner más ganitas, anda un poco dispareja, pedida, perdida, mi opinión, que nadie la pidió pero la doy”, escribió la titular de la cuenta. “A lo mejor estaba en su periodo”, “Maite de seguro no le está poniendo ganas porque sabe que el sexo vende”, “Sí, que practique más Maite”, “Perdidaza”, “Y los demás pues obviamente no se van a mover como antes, los años pesan”, “Qué padre, pero creo que sí van a faltar los otros dos, esa novela me encantó”, “Un poco tiesa para bailar”, son algunos de los múltiples comentarios que generó la filtración del video.

La banda se separó el 21 de diciembre de 2008 y aunque durante todo este tiempo se especuló en diversos momentos un posible reencuentro, lo cierto que es nunca coincidieron en sus proyectos laborales, aunado a ello los fans de RBD siguen con la esperanza de que el productor Pedro Damián cumpla su promesa de lanzar a las pantallas el prometido documental que cuente la historia de la banda desde su formación, su paso por la telenovela que los catapultó a la fama y el fenómeno en que se convirtieron en Latinoamérica y otros países.

