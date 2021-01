Las espectaculares imágenes de Jimena Pérez “La Choco” por las calles de Madrid, tras la nevada histórica que dejó Filomena

A través de Instagram, la ex conductora de Ventaneando mostró las imágenes que dejó el temporal en lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá o la Cibeles (Video: Instagram @jimenachoco)

La presentadora mexicana, Jimena Pérez, conocida como “La Choco”, disfrutó este fin de semana de la espectacular nevada que colapsó Madrid, la más importante que se ha registrado en esa ciudad en los últimos 60 años.

A través de su cuenta de Instagram, la ex conductora de Ventaneando mostró imágenes en las que se aprecian los estragos que dejó a su paso la borrasca Filomena, que golpeó al centro y este de España entre el jueves y el sábado.

“Buen día Helsinki. Besos calurosos desde Madrid a -4ºC”, escribió la famosa de 40 años en su cuenta.

En sus historias de la red social, Jimena Pérez compartió videos y fotografías tomadas en algunos enclaves famosos de Madrid, como la Puerta de Alcalá, o la Cibeles, conocida por ser la glorieta en la que los aficionados del Real Madrid celebran los títulos de su equipo.

"La Choco" se mudó de México a España en el verano de 2019 (Foto: Instagram @jimenachoco)

En todas las publicaciones se observa cómo una importante capa de nieve cubrió no solo los monumentos, sino también los vehículos, el asfalto de las carreteras, los edificios y los árboles, creando estampas en las que el blanco es el protagonista principal.

Junto a sus hijos, la conductora recorrió las calles del barrio Salamanca, uno de los más lujosos del centro de Madrid, y mostró cómo la estación del Metro de Goya quedó completamente asediada por la nieve. Además, en otro de los clips, explicó que los estantes del supermercado quedaron vacíos, tras la situación de emergencia que causó Filomena.

Después de provocar una importante nevada el pasado jueves, los meteorólogos advirtieron a primera hora del viernes que lo peor de Filomena estaba aún por llegar, y explicaron a los madrileños que se había decretado la alerta roja por las condiciones de nieve esperadas, una situación bastante inusual.

En pocas horas, la poderosa borrasca dejó más de medio metro de espesor en muchos puntos de Madrid, y obligó a cerrar el aeropuerto principal, Adolfo Suárez Barajas, impidiendo la circulación incluso de los vehículos de emergencia.

Importantes hospitales como el Gregorio Marañón, La Paz, o Enfermera Isabel Zendal, quedaron inaccesibles por la cantidad de nieve que se acumuló en su exterior, y los sanitarios no pudieron desplazarse hasta sus centros de trabajo.

Una de las fotografías que subió la presentadora mexicana a su cuenta (Foto: Instagram @jimenachoco)

El manto blanco que cubrió la capital española, sin embargo, se convirtió en un reclamo para muchos ciudadanos, que al igual que “La Choco”, salieron a pasear y a tomar fotografías, a pesar de la petición del Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de evitar al máximo los desplazamientos.

Entre las imágenes más llamativas, destacan personas esquiando en la Gran Vía, una batalla campal de bolas de nieve en la plaza de Callao, o una multitud que bailó al ritmo de la canción “Ni una sola palabra”, de Paulina Rubio, en la plaza del Sol.

Todavía este domingo 11 de noviembre, continúan suspendidas gran parte de las operaciones en el aeropuerto, donde las terminales 1, 2 y 3 permanecen cerradas, y en la número cuatro, aerolíneas como Air Europa han tenido que cancelar sus vuelos.

De acuerdo a las autoridades, en este momento la máxima prioridad es despejar los accesos a los hospitales; una actividad en la que ya trabaja el Ejército español.

Jimena Pérez, su salida de Ventaneando y su viaje a España

Jimena protagonizó un emotivo momento en "Ventaneando", en julio de 2019, tras anunciar que abandonaba el programa por los problemas de salud de su hijo pequeño (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

En julio de 2019, Jimena Pérez sorprendió al anunciar que se marchaba de Ventaneando. Aunque entonces surgieron numerosas versiones sobre el motivo de su salida del vespertino, la conductora confirmó en una entrevista con Infobae México que abandonaba el programa por cuestiones de salud de su hijo Iñaki, quien tenía entonces cuatro años.

“La gente que me está viendo y tiene hijos saben que cualquier cosita que pase con los niños uno no duerme, si a eso le sumas tantas cosas que te inventan, que si tienes problemas con tu jefe, que con tu esposo, que con tus compañeros, con tu familia, es muy complicado porque en realidad tu menta y tu preocupación está en otra cosa que la gente no sabe”, dijo la presentadora.

“La Choco” explicó que los médicos aún no habían establecido un diagnóstico definitivo sobre la condición neurológica del pequeño, pero contó que en España podría recibir terapia, por lo que decidieron mudarse a Europa.

“Nos vamos por un tiempo, porque justamente cuando suceden este tipo de trastornos el tiempo es clave”, agregó.

Desde ese momento, la pareja reside en Madrid junto a sus hijos. Aunque el adiós no es para siempre, y planean regresar a México en el futuro.

