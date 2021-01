Los “amigos árabes” que no pudieron ayudar a Itzel en la cocina de MasterChef México

(Foto: Cortesía TV Azteca/MasterChef México)

La concursante Itzel Paniagua nuevamente protagonizó uno de los momentos más vergonzosos de la cocina de MasterChef, se ha convertido en una de los concursantes más odiados por la audiencia del programa, y es que con comentarios clasistas, personalidad de superioridad ante sus compañeros y alguna que otra ideología “whitexican” la ha llevado a tener ese puesto.

En el capítulo de esta noche, la concursante presumió de las amistades internacionales y de sus viajes al extranjero que le han ayudado a conocer algunos secretos de la cocina. Para el reto de salvación, tuvieron que preparar sus platillos con ingredientes provenientes del norte de África, cuando Itzel vio esos ingredientes comentó que no tenía ni idea de qué cocinar ya que la única vez que estuvo en esa parte del planeta fue de misionera, “fui de misionera, no cociné”, comentó Itzel. Su comentario tras de cámara causó revuelo en Twitter ya que los usuarios de la red se burlaron de ese comentario fuera de lugar, porque no tenía nada que ver con el reto del concurso.

La chef Betty presentó una segunda caja sorpresa con los ingredientes para saborear la comida Hindú y por último el chef José Ramón presentó los ingredientes de la comida árabe. Rolando, el ganador del reto de rosca de reyes fue el encargado de asignar a cada uno de sus compañeros los ingredientes con los que tendrán que cocinar, para fortuna (o des fortuna) de Itzel le asignaron los ingredientes de la comida árabe.

“Tengo muchos amigos árabes”, dijo Itzel al saber con qué ingredientes cocinaría, presumió de que, con la ayuda de sus “amigos”, podría sacar adelante el reto y subir al balcón sin ninguna preocupación. Conforme fue cocinando las cosas empezaron a complicarse, creyó que el dominio de los ingredientes la llevarían a alcanzar los mejores sabores que alegrarían a los chefs, sin embargo, cuando pasó frente a los jueces le hicieron notar que le falló el manejo de la técnica para cocinar su proteína, en consecuencia perdió el reto y se fue con mandil negro para enfrentarse al reto de eliminación junto con Adriana, Atilana, Salime, Lizzi, la “soldado” Esquiver y Erubiel.

Cuando todos los concursantes que cocinarían para el reto de eliminación estaban frente a los jueces, Itzel dijo que estaba preocupada, frente a todos empezó a llorar y dijo que su esposo se contagió de Covid-19, los jueces le dieron algunas palabras de aliento para evitar que eso la distrajera del concurso. Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar ya que en cada programa la concursante siempre busca llamar la atención.

Una vez que se tranquilizó dieron las reglas para cocinar en el reto, su salvación sería un tamal, tuvieron que cocinar un tamal con 5 minutos en el mercado. Cada participante optó por usar sus mejores recetas ya que como todo mexicano sabía la base de un tamal. Sin embargo, cuando llegó el momento de calificar las preparaciones, los jueces criticaron a los cocineros ya que algunos presentaron la masa cruda. Cuando Itzel presentó su tamal, la chef Betty la felicitó por saber escuchar las instrucciones de presentación y cocinar bien su platillo.

Atilana, también conocida como Lady Adobo fue la eliminada de la noche por un descuido en la técnica de la preparación de tamales. (Foto: Cortesía de TV Azteca/MasterChef México)

A pesar de que los espectadores del programa creyeron que no habría eliminado por ser Día de Reyes, los jueces sorprendieron con su elección. La eliminada de la noche fue Atilana, por el mal uso de la técnica, en un descuido dejó un camarón sin pelar dentro de su tamal, por ese error se despidió de la cocina de MasterChef. A pesar de que Atilana siempre demostró un excelente sazón y un estilo característico de cocina, ese mínimo error la llevó a despedirse del programa, resultado que indignó a los televidentes ya que hay otros participantes que no cocinan bien y siguen salvándose.

