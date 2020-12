Felices tras el año más difícil: el elenco de “Hoy” recibe el 2021 en Acapulco

Los conductores de "Hoy" posan en Acapulco junto a sus familias- Vía Instagram (@mariaameliaaguilar)

Después de un año especialmente difícil, el equipo de ‘Hoy’ recibe el 2021 con un festejo en Acapulco. Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona y Andrea Rodríguez compartieron desde redes sociales cómo se consienten para dar la bienvenida al año nuevo.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Galilea compartió con sus seguidores el lujoso banquete al aire libre que disfrutó junto a sus compañeros y amigos. Con lentes estampados, un animal print y un sobrero negro que la protege del sol, la conductora de ‘Hoy’ dejó ver la vista espectacular del mar.

La conductora Andrea Escalona posó sonriente junto a Raúl Araiza, ambos con atuendos ad hoc al clima tropical. “No saben a lo que sabe porque no sé qué es”, dijo el conductor sonriente a Galilea mientras disfrutaba de un trozo de carne. La conductora también compartió un video con la productora del programa, Andrea Rodríguez. Ambas desearon un “Feliz año nuevo” a los seguidores de Galilea.

“Festejando pre año nuevo”, anuncian. “Muchas gracias a Acapulquito y a Gali”, agradeció la productora Andrea Rodríguez, “Feliz 2021″, deseó. Al festejo se sumó María Aguilar, Paulina Rodríguez, las familias y parejas de los conductores . Raúl Araiza compartió una fotografía en donde el equipo de Hoy posó junto a sus familias y amigos al pie de la alberca.

Al festejo no asistieron los demás elementos del programa. A pesar de que Andrea Legarreta también fue vista vacacionando en el puerto guerrerense. Recientemente la conductora sorprendió a sus cinco millones de seguidores con una serie de fotografías en donde posó con un bikini color naranja .

Paralelamente, el programa matutino de entretenimiento Hoy emitió el último programa del año. Después de una dinámica para predecir los escándalos que se presentarán durante el 2021, como una posible boda de Chiquis Rivera y una posible crisis en la vida de Luis Miguel, los conductores del programa compartieron sus mejores deseos para la audiencia y agradecieron los aprendizajes que dejó un año tan difícil.

“Saldremos de esta unidos y con mucha fe”, dijo Galilea en una ronda de agradecimientos. “Gracias a todos, fue un año duro, de muchas pruebas”, recordó Andrea Legarreta. Quien además deseó mucha salud a todos los televidentes.

“Yo quiero agradecer por haber tenido a la mejor mamá del mundo por 34 años”, dijo Andrea Escalona. Acto seguido, la conductora hizo sonar una campana mientras gritaba “¡Raintig, raiting, raiting!”, en un ritual para rendir tributo a su madre Magda Rodríguez.

El programa finalizó con un tributo a la productora de Hoy que falleció en noviembre de este año. “Te queremos mucho, gracias por tanto”, Galilea Montijo dedicó unas palabras a la memoria de Magda. Jorge ‘El Burro’ van Rankin también dedicó unas a palabras a las personas del equipo de producción que fallecieron este año y a sus familias.

Los conductores de "Hoy" posan en Acapulco junto a sus familias- Vía Instagram (@mariaameliaaguilar)

Recientemente, el programa se vio envuelto en una polémica por no haber transmitido la noticia del sensible fallecimiento del compositor Armando Manzanero el pasado 28 de diciembre. El programa fue pregrabado y, por lo tanto, no rindió un homenaje apropiado al aclamado músico.

En redes sociales fueron abundantes los comentarios en contra del show televisivo. Muchos usuarios consideraron “grosero” que el programa no diera sus condolencias de manera inmediata con una cobertura amplia como la que hizo el canal de la televisora del Ajusco. Así, el programa producido por Andrea Rodríguez se perdió de una de las coberturas más importantes del año, dejando a su público sin el contenido que merecía.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Destapan trapitos sucios de “Hoy”: Galilea Montijo pidió dinero prestado y “Negro” Araiza insinuó una infidelidad

Galilea Montijo pasó la Navidad con hija de productora de “Hoy” que murió hace unas semanas