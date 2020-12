“Haremos todo Hasta Salvarnos”: así resignificó la pandemia el combativo mensaje de Leiden y Ximbo

Leiden es una cantante mexicana con varios años de experiencia dentro de la industria musical independiente, además de ser socióloga y activista de tiempo completo (Foto: Facebook/ @Leiden)

“Hasta salvarnos”, una canción de Leiden feat. Ximbo es una de las piezas protesta que vio la luz en un pandémico año, también destacado por las múltiples muestras de violencia hacia las mujeres y la resistencia de los colectivos dedicados a buscar justicia para el género.

La canción es una pieza que conjunta múltiples estilos como el pop, el hip hop, géneros urbanos e instrumentos del folklore latinoamericano. En la letra, es donde la compositora mexicana levantó la voz sobre las múltiples violencias machistas desde la sociedad o desde las autoridades y la lucha que mantienen distintos colectivos en México.

Una canción como ésta por ejemplo, específicamente apuesta por la alegre rebeldía, o sea por un lugar que no nos van a poder quitar nunca, no me van a quitar esta alegría y estas ganas de seguir luchando con una sonrisa y con esa fuerza y con ese poder

Leiden es una cantante mexicana con varios años de experiencia dentro de la industria musical independiente, además de ser socióloga y activista de tiempo completo, involucrada con el movimiento feminista e interesada en utilizar sus composiciones como un altavoz de comunicación en pro de la justicia para las mujeres.

“Justo en el lugar donde nos encontramos, usamos la música como una plataforma o un altavoz de comunicación, sabemos y agradecemos que nosotras estamos aquí gracias a un montón de mujeres que vinieron antes, nosotras somos el resultado de una lucha que viene sucediendo desde generaciones anteriores”, dijo Leiden.

Ximbo, por su parte, es una rapera que se asumió como feminista mucho antes de iniciar el camino musical. De hecho, encontró en el hip hop una herramienta de empoderamiento y de cambio social, lo que ahora desea llevar a las siguientes generaciones.

“La música, por lo menos aquí en México, no solo ha acompañado al feminismo, sino que ha levantado a las mujeres. Hablo primero a mí, me dio el valor, la certeza de que estoy con otras mujeres y también de que las cosas feas que me pasaron no me han pasado solo a mi, entonces creo que el arte en general es importantísimo porque nos comunica de maneras en fibras que no son tan fáciles de romper”, dijo la hip hopera en entrevista con Infobae México.

“Si hay momentos en los que una canción te puede salvar la vida, pero hay momentos en la vida en los que una canción hetérea no está haciendo algo físico por tí”, mencionó Ximbo (Foto: Facebook/ @Leiden)

La canción fue creada antes de la pandemia por coronavirus. Sin embargo, la violencia contra la mujer se disparó durante la cuarentena y el sentido de continuar en pie de lucha para salvar a todas cobró más fuerza que antes.

La música explota sensaciones, transmite emociones con las que otros se identifican. En los violentos escenarios que viven las mujeres todos los días, las letras fortalecen, solidarizan y abrazan a quienes son víctimas de un México donde se reportan hasta 10 feminicidios por día. Así, para Ximbo una canción como esta impulsa:

Las ganas de levantarnos, de ver que voy a estar ahí cuando algo le pase a una hermana, de saber que vamos a hacer todo de verdad Hasta Salvarnos

El activismo tomó un papel importante durante los meses de encierro, sobre todo porque servía como una forma encontrar redes de apoyo para las mujeres que viven cualquier tipo de violencia. Pero, más allá del entretenimiento, la música feminista se volvió también una plataforma de información para brindar herramientas de apoyo, denuncia y protesta.

“Si hay momentos en los que una canción te puede salvar la vida, pero hay otros en la vida en los que una canción no está haciendo algo físico por tí”, mencionó Ximbo. La comunicación desde el activismo debe buscar dar un paso más “si no nada más nos quedamos en el romanticismo de la música”.

En este sentido, las artistas mencionaron que canciones como “Hasta Salvarnos” también pretenden ser atractivas para exponer “una comunicación muy asertiva y decir ‘está este lugar, está este centro de ayuda, está este lugar de acompañamiento’”

El beneficio, mencionaron, va más allá de lo material. Reconocen en la potencia del mensaje el compromiso con la lucha, la sororidad y la perseverancia de exigir a México que salde una deuda histórica con la mujeres.

“Es del tipo de canciones que jamás se podrían hacer desde el ego y que jamás se podrían compartir desde el ego”, mencionó Leiden. Las canciones abrazan movimientos, “Hasta Salvarnos” forma parte de un lenguaje certero que estimula un sentimiento de empatía en artistas y escuchas que impulsa luchando desde diferentes frentes por y para las mujeres.

