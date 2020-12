“¡El COVID me la p*la!”: así anunció Poncho de Nigris que superó el coronavirus

El Tv host regiomontano, Poncho de Nigris y su familia dieron positivo al Coronavirus al principio del mes de diciembre. En ese entonces, el presentador fue el único integrante de su familia que presentó síntomas fuertes, especialmente un dolor agudo en el cuerpo. A través de sus redes sociales, Poncho confesó que no la pasó nada bien por la enfermedad e inclusive se sintió cerca de la muerte.

Sin embargo, ahora Poncho se muestra recuperándose día a día y superando las secuelas de la enfermedad. En las historias que compartió en fechas recientes a través de Instagram, el conductor se expresa con ánimo por estar superando la enfermedad: “Ya estamos cada día mejor, cada día más fuertes. Lo único que tengo que decir es que estuvo dura la pelea, a 12 rounds contra el Coronavirus, pero me la pela ese pelado”, aseguró el TV Host a sus seguidores mientras hacía ejercicio en una caminadora.

El participante de “Guerreros 2020” ha insistido en diversas ocasiones sobre la importancia que tiene la mente para hacer frente a la enfermedad. Sobre todo, para no entrar en pánico ante los síntomas. También recomendó evitar visitar los hospitales como primera reacción a la enfermedad, para evitar la saturación hospitalaria, siempre y cuando los síntomas no sean graves.

Video: Poncho de Nigris / IG.

Sin embargo, a pesar de sentirse casi completamente sano, el conductor se ha enfrentado a distintas secuelas por la enfermedad, como breves episodios de fatiga, resequedad en la garganta y una sensación de debilidad. El presentador no ha dejado de recordar a sus seguidores la importancia de quedarse en casa:

“La raza no entiende porque se van a saturar los hospitales. Ya no hagan reuniones, no hagan fiestas, no hagan nada. Aprendan de la pendejada mía. ¡Aprendan! Yo me infecté, me andaba muriendo. Sí tuve unos días de oxígeno, me desconecté. No hagan fiestas, estamos en Nuevo León hechos cagada”.

Poncho invitó a sus seguidores a no hacer reuniones para recibir el año que está en puerta. También mostró en sus historias de Instagram el flujo vial de la ciudad nuevoleonense, que, de acuerdo con el relato del presentador, está sumamente confluido por las visitas a los hospitales.

Recientemente, el Gobierno de Nuevo León comunicó que la ocupación hospitalaria ha crecido considerablemente. La entidad se enfrenta a la ocupación más alta de toda la pandemia y, de acuerdo con lo dicho por las autoridades, de continuar así no se tendrá capacidad de atención no sólo de pacientes COVID-19, si no de otros padecimientos.

“Está bien fuerte, los hospitales ya se están saturando y lo único que va a pasar e que tus familiares se van a morir en tu casa. Eso es lo que va a pasar”, advirtió el conductor a sus seguidores. Poncho también admitió que el contagio que él y su familia sufrieron fue error suyo. En ese entonces, el presentador viajó a Tulum por cuestiones laborales.

Poncho de Nigris y su familia vía Instagram (@ponchodenigris)

“Es una enfermedad muy mortal y lo único que va a pasar es que todo se va a parar otra vez. No es para criticar, es para que me tomen como un ejemplo de que hice las cosas mal. Se te hace fácil y crees que no te va a dar o crees que te va a pegar leve o crees que es una gripita pedorra, pero si te da muy fuerte está súper mortal. Ya lo viví”, concluyó el conductor.

Poncho de Nigris también compartió un Tik Tok en el que se ha sumado al reto #peligrochallenge, en el video se le puede apreciar sumamente animado y recibiendo el año con un baile muy entusiasta desde casa. El presentador de televisión tiene nuevos proyectos en puerta, especialmente se prepara la apertura de una nueva sucursal de “La Postrería 77″ en San Pedro Garza García, Monterrey.

