“Me está cargando el payaso”: Poncho de Nigris habló de su lucha contra COVID-19

A unos días de haber revelado que tanto él como su familia dieron positivo a COVID-19, el presentador regiomontano Poncho de Nigris confesó que no la está pasando nada bien por la enfermedad.

Aunque no ha tenido que recurrir a medidas más drásticas como el tanque de oxígeno o una hospitalización, en sus historias de Instagram De Nigris habló de los síntomas que ha tenido.

Explicó que ya se encuentra en los cuatro días de la segunda semana de contagio. “Estos cuatro días que vienen son fuertes”.

Indicó que este lunes amaneció mejor pues ayer no se pudo levantar de la cama.

“Nos tumbó, se puso buena la cosa. Aquí en la casa hay una carga viral muy fuerte, los niños como si nada”, comentó sobre sus hijos.

Poncho de Nigris es el que más síntomas ha tenido entre su familia (IG: ponchodenigris)

Fue entonces cuando dio detalles de lo que él está viviendo con la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

“A mí sí me está cargando el payaso, sí me está pegando fuerte. La temperatura te mata” , comentó Poncho sobre su estado de salud.

Añadió que el tema de la frecuencia cardiaca ha sido complicado, pues incluso acostado tenía entre 85 y 90.

Pese a los fuertes síntomas de la enfermedad, Poncho se mostró positivo y aseguró que la mente es clave en la lucha contra el COVID-19.

“Tres días más y salimos. La mente como quiera le gana al bicho 1-0. Si te paniqueas te caes”.

Luego comentó que su temperatura llegó a ser de 38 grados y su oxigenación bajó hasta 90, pero por ello insistió en la necesidad de tener fortaleza mental.

“Si te paniqueas pierdes la frecuencia, crees que ya te estás muriendo”, señaló.

Lo importante es que “aguantes y aguantes. Te duelen todos los músculos, todas las articulaciones”.

Al final de sus historias en la red social, Poncho pidió a sus seguidores que se cuiden y advirtió: “está fuerte el put*zo si te pega con síntomas”.

También mostró un pequeño clip en compañía de su hijo, en donde dejó ver que el pequeño se encuentra muy bien (pues es asintomático).

Ya desde el pasado 10 de diciembre Poncho había comentado que el virus le estaba pegando fuerte.

Fue aquel jueves cuando dio a conocer su contagio y el de su familia.

De Nigris y su esposa Marcela (Foto: Poncho De Nigris / IG)

“Sí tenemos COVID. Salió positiva Marcela, salí positivo hoy, Isabel y Ponchito salieron positivos y las dos personas que trabajan con nosotros en casa”, dijo en una transmisión en Instagram en la que estuvo acompañado de Marcela Mistral, su esposa.

“Siento como si me hubiera atropellado un carro. Tengo tres días tumbado. No está fácil, sí está fuerte. A mí me está dando fuerte y eso que soy deportista y me cuido. Estoy luchando contra el bicho, lo voy a derrotar, estoy seguro. Estoy hasta enojado, tengo coraje porque te quiere matar esta cagad*. Le vamos a echar todas las ganas para salvar a toda la familia”, explicó.

Su esposa aclaró que Poncho ya recibe tratamiento para disminuir sus malestares y todos están monitoreados por los médicos especializados en la enfermedad.

Mistral además explicó la razón por la que su aislamiento lo harán en conjunto: “Todo el entorno cercano está contagiado, estamos dentro de la casa con cubrebocas porque no copartimos carga viral, unos la tenemos baja y otros media, y esa fue la indicación para nuestro caso”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“A mí me está dando fuerte, pero lo voy a derrotar”: Poncho De Nigris y su familia resultaron positivos a COVID-19

“Son las tradiciones del monte”: Poncho De Nigris dividió opiniones al enseñar a su hijo de cuatro años a disparar un arma de fuego

Poncho De Nigris sin filtros: reveló que su madre usa redes sociales cuando quiere algo de ellos