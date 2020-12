El otro video de Gabriel Soto que le trajo duras críticas

El desastroso intento de Gabriel Soto como cantante. El material discográfico del actor pasó desapercibido en la escena musical (Video: Hoy)

Gabriel Soto es uno de los galanes de telenovelas más notables de los últimos años, y no son pocas las producciones de las que ha formado parte desde su debut en la televisión en los años 90. A lo largo de las décadas, el actor ha constituido una carrera principalmente en la televisión participando como histrión en diversos melodramas.

Además del reciente escándalo por la filtración de un video íntimo donde aparece el actor sin ropa y en lo que parecer tratarse de una videollamada íntima –clip que fue una violación a la vida privada de Soto y por el cual se sintió vulnerado y expuesto- también existe otro material en el pasado que no es precisamente el más benéfico para él.

Y es que a la par de su participación en telenovelas, Soto intentó retomar una carrera como cantante, sin embargo durante una de sus primeras apariciones en esta faceta, durante la época de promoción de su disco debut como solista Inevitable, el novio de Irina Baeva quedó en ridículo ante los televidentes en cadena nacional.

Gabriel Soto habla del video íntimo que se filtró a las redes sociales (Video: Instagram)

Fue en 2013 cuando Soto decidió volver a probar suerte en la música pop como ya lo había hecho quince años antes con el grupo Kairo, del cual formó parte en su última alineación y al que entró e sustitución de Eduardo Verástegui. Sin embargo, el disco resultó no sólo ser un fracaso total para Gabriel, sino que su presentación en televisión tuvo un resultado desastroso.

Y es que ni los años de experiencia en Kairo ni su estatus de galán de teledramas le ayudaron para levantar el proyecto musical que según muchos, “lo dejó en ridículo” evidenciando su improvisación y falta de talento como cantante. En aquella ocasión acudió a los foros de Televisa para promocionar dentro del matutino Hoy su relanzamiento como solista.

Presentado por Héctor Sandarti, quien por entonces conducía la emisión matutina que sigue vigente hasta 2020, Gabriel Soto presentó Todo me recuerda a ti, uno de los 11 temas incluidos en su álbum, y el cual fue escrito por el compositor Ricardo Robledo.

El actor reconoció que su presentación "fue un error" (Foto: Archivo)

Fue ese sencillo la carta de presentación –y debut y despedida- de Gabriel, quien brindó una presentación en playback acompañado de cuatro bailarinas. Con el tema a ritmo electropop con efectos un tanto robóticos, el ex esposo de la actriz Geraldine Bazán demostró que su verdadero talento no es precisamente cantar y mucho menos en vivo en cadena nacional.

Aunque ya han pasado siete años de aquel bochornoso video, la actuación en cuestión se encuentra publicada en YouTube, donde ha alcanzado medio millón de visualizaciones y cientos de usuarios ya han emitido comentarios en tono burlón a lo largo de los años: “Enero de 2020, aquí seguimos con esta terapia de antidepresión”, “Los mexicanos tenemos una responsabilidad de no dejar morir este video nunca”, “Yo compré el disco, cada vez que viene mi suegra lo pongo a todo volumen y eso ayuda a que se vaya rápido, funciona”, “No sean cabrones, si no le dieron playback, cuando menos denle un tanque de oxígeno porque no llegó al final de la canción”, son sólo algunos de los mensajes que recuerdan tan desastroso suceso.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto estuvieron casados por 10 años, y tras fuertes polémicas se divorciaron (Foto: Instagram@geraldinebazan/@gabrielsoto)

Por su parte el mismo Gabriel habló al respecto hace unos meses y reconoció que la ocasión fue un despropósito: “Me escuché fatal. No es pretexto. No estoy diciendo que soy el gran cantante, sin embargo, si hubiera hecho playback hubiera estado increíble”, reveló.

De acuerdo con Soto, el problema en aquel entonces fue que no llegó preparado para cantar en vivo, por lo que sin la ayuda de un ingeniero de sonido ni un micrófono ecualizado su presentación fue un desacierto.