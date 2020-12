Tras el escándalo de Gabriel Soto, Vadhir Derbez condenó la difusión de videos íntimos

En 2019, Vadhir Derbez vivió un escándalo similar al de Gabriel Soto, aunque después de la polémica que se desató en redes sociales, él reaccionó y explicó que no era el hombre que aparecía en la grabación (Foto: Instagram @vadhird)

Tras la filtración en redes sociales de un video íntimo de Gabriel Soto, varios famosos han alzado la voz para condenar la difusión del clip, y pedir que se respete el derecho a la privacidad no solo del actor mexicano, sino de todas las personas. Y uno de los últimos en pronunciarse sobre el tema fue Vadhir Derbez.

En entrevista con el programa Venga la alegría, el protagonista de Dulce familia dio su opinión sobre la Ley Olimpia, que se aprobó en 2019 para combatir la violencia digital y proteger el derecho a la intimidad. Y aunque reconoció que desconoce a fondo todos los preceptos de la norma, defendió la importancia de que existan “leyes de este tipo”.

“La verdad es que estoy a favor porque hay que respetar la intimidad de todos”, dijo el hijo de Eugenio Derbez.

En México, la Ley Olimpia castiga con una pena de tres a seis años de cárcel y una multa de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización a quien “video grabe, audio grabe, fotografía, imprima o elabore, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización”.

Vadhir Derbez prefirió no hablar sobre el caso en concreto de Gabriel Soto (Foto: Instagram @gabrielsoto)

Sobre el caso en concreto de Gabriel Soto, Vadhir prefirió no hacer ningún comentario, y cuando le cuestionaron si le “daba miedo” que le ocurriera “algún problema de ese tipo”, solo respondió con una sonrisa: “No, gracias”.

En realidad, el intérprete de El tamaño sí importa sufrió un escándalo similar en 2019, cuando se filtró un video sexual en el que supuestamente aparecía el actor. Sin embargo, tras viralizarse el clip, Vadhir reaccionó y aseguró que él no era el hombre que aparecía en las imágenes.

“La verdad es que quiero comentar de ese video que está circulando, soy una persona que cuida mucho su imagen, también soy coqueto y de repente me dejo llevar, pero nada les cuento que amanecí el día de hoy y que me había llegado este video, que estoy muy sorprendido y la verdad es que esas sí son jaladas”, dijo Derbez.

“Evidentemente no soy yo, señores. Yo también hasta me saqué de onda, me confundí y dije: ‘¿seré?’”, agregó.

Gabriel Soto habla del video íntimo que se filtró a las redes sociales (Video: Instagram @gabrielsoto)

El caso de Gabriel Soto fue distinto, porque él sí era la persona que aparecía en la grabación, tal y como explicó en sus historias de Instagram, donde también contó que se sentía “muy vulnerable” por la forma en la que se quebrantó su intimidad.

“Bueno hola a todos, ¿cómo están? Pues ¿qué les digo? Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad, y dejar en claro que eso pasó hace muchos años”, comentó en sus historias de la red social.

“Me hago completamente responsable de este tema, y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar de mis hijas y de mi pareja. Por su apoyo y comprensión muchas gracias, y cuídense mucho”, agregó.

Según Luis Alfono “Lucho”, presentador del programa Suelta la Sopa, emitido en Telemundo, Gabriel Soto fue víctima de una venganza, y “sabe a quién se lo mandó y de dónde viene este video”.

