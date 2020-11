Gustavo Castañeda, el coach de Lupita Jones, reveló la traición que sufrió a manos de la Miss Universo

Gustavo Castañeda reveló detalles de su relación con Lupita Jones (Video: YouTube@ChismeNoLike)

El nombre de Lupita Jones se ha desprestigiado más con cada día que ha pasado. Ahora no fueron las chicas que han estado bajo su tutela quienes hablaron, sino el mismo entrenador que la ayudó a obtener el título de Miss Universo en 1991.

En una entrevista en el canal de YouTube, “Chisme No Like”, Gustavo Castañeda, habló acerca de la traición que sufrió por parte de la modelo, después de haberla ayudado a obtener su corona.

De acuerdo con su narración, Castañeda llamó la atención del entonces presidente de Miss Universo, Mike Walker, debido a la completa preparación que le dió a Lupita Jones. Fue gracias a su experiencia que el director quería darle la franquicia de Miss Universo a Castañeda.

“Esa franquicia me la dieron a mi, no a ella [...] Mike Walker, me llamó y me dijo que quería una cita conmigo. Esto fue la semana que Lupita ganó [...] me dice, ‘estoy muy impresionado con ella. Y quiero ofrecerte el manejamiento, de Miss Teen USA, Miss USA y Miss Universo, para que tú te encargues de ellas’”, recordó el coach.

Castañeda reveló que Jones le robó un trabajo (Foto: Captura de pantalla)

Castañeda entonces tuvo que esperar un par de años, para poder llegar a esta oportunidad. No obstante, antes de que pudiera hacer algo, Jones se alió con Televisa para poder obtener el certamen.

“Venden el certamen dos años después, se lo llevan a Nueva York, ella [Lupita Jones] vuela directamente a Nueva York y me lo quita. Me llamó la directora mundial para Miss Universo, que era muy amiga mía y me preguntó: ‘¿qué pasó? Aquí estuvo Lupita, ¿Por qué no estabas tú aquí con ella?’”, narró Castañeda. El entrenador explicó que fue en ese momento en el que se enteró de la alianza entre la televisora y la empresaria.

Su único apoyo

El preparador de belleza también narró que fue testigo de cómo Lupita Jones creció desde abajo, sin respaldo de ningún comité y se elevó a Miss Universo. Pero, las malas influencias en su vida fueron quienes le hicieron cambiar su actitud.

“Ella no tuvo ningún respaldo del comité organizador. Entonces ahí hubo una polémica muy grande en la cual el premio número uno cuando ella ganó ‘Señorita México’ era la preparación conmigo [...] Pero cuando ella ya estaba lista a venirse para acá, [el comité] se lo negó y no se lo pagó”, expresó Castañeda.

El preparador también agregó que Jones se esforzó mucho por llegar a la cima (Foto: Captura de pantalla)

No obstante, Jones tenía mucha gente a su alrededor que confiaba en su talento y tanto sus familiares, como su comunidad le ayudaron a juntar el dinero necesario para poder entrenar de manera adecuada.

“Ella, su papá y una organización de charros a la cual ella pertenecía de Mexicali, pagaron su preparación conmigo. Porque el comité se rehusó, no quisieron”, comentó.

Y, a pesar de haber ganado el título, nadie más la quiso apoyar, por lo que el coach decidió moverse entre sus contactos para que Jones tuviera más notoriedad en México.

“Cuando yo vi que ella ganó, yo no vi ningún tipo de movimiento por parte de México respecto a televisión, radio, revistas, periódico, nada. Yo ya estaba trabajando con todas las revistas de México y empecé a mover mis contactos”, añadió.

Tras ganar la corona, la actitud de la modelo fue cambiando debido a malas influencias (Foto: Instagram @lupjones)

Y, aunque él no se quería mostrar en la prensa como alguien que la ayudó a llegar tan lejos, una revista decidió publicar una fotografía de una página completa en la que aparecían juntos Jones y Castañeda. No obstante, esto no le pareció a su entonces novio, Simón Charaf.

“Me llamó a decirme haste de qué iba a morir, que porque yo me estaba dando crédito a nombre de ella. No le pareció, le cayó como plomo [...] y de ahí en adelante empecé yo a notar la actitud de Lupita en contra de mí muy fría”, lamentó.

Este tipo de actitudes que Jones tuvo en contra del preparador lo obligó a darle a la hoy empresaria un ultimátum: él le dijo que si no era necesitado, entonces ya no haría más publicidad. Fue entonces cuando ella se retractó de su actitud. A pesar de todo eso, Jones mostró un lado de egoísmo.

“La nueva Miss México ya la van a coronar [...] no quiero que la prepares, porque si la preparas te olvidas de mí. No quiero que ninguna me haga mosca, quiero ser la única porque mi trabajo me costó”, le dijo la modelo al preparador.

Después de un tiempo, Jones le dio a conocer a su entrenador su ambición por ser la única ganadora de la corona (Foto: Instagram@lupjones)

Castañeda le explicó que estaba mal, pues en países como Venezuela, India y Puerto Rico tenían numerosas reinas y cada una de ellas tenía su lugar, por lo que le parecía ridícula su petición. Pero de acuerdo al coach, Jones no lo quiso escuchar y le dijo que ella iba a ser la única mexicana ganadora del certamen.

“Me vale madres Venezuela y la India, estamos en México y quiero ser la única [...] es lo que quiero. No quiero que entrenes a ninguna otra”, le aseveró la modelo.

A pesar de todos los problemas, el coach aún recuerda que esa joven que llegó de Mexicali, no se parece nada a la mujer de 63 años que insulta y ofende a sus aprendices.

“La Lupita pre corona, conmigo [era] encantadora, una chica muy linda, muy obediente, muy dócil, muy humilde, muy dulce, muy respetuosa. Poco tiempo después de que ganó la corona, bajo esa mala influencia que ella se asoció, ya fue el cambio completo”, aseguró.

